  • Ipl 2026 Rr Vs Gt Sai Sudarshan Out Hit Wicket 2nd Consecutive Time Captain Shubman Gill Disappointed

Sai Sudarshan: अरे देवा आता तर सगळी हद्दच पार! दुसऱ्यांदा विचित्र पद्धतीने गेली विकेट, शुभमनची तीव्र नाराजी कॅमेऱ्याने टिपली

Updated On: May 30, 2026 | 01:02 PM IST
सारांश

आयपीएल २०२६ च्या क्वालिफायर २ मध्ये साई सुदर्शन आयपीएलच्या इतिहासात सलग दोन सामन्यांमध्ये हिट-विकेट बाद होणारा पहिला फलंदाज ठरला. हे पाहून शुभमनही नाराज झालेला दिसून आला

साई सुदर्शनची दोन वेळा गुल झाली दांडी (फोटो सौजन्य - X.com)

विस्तार
  • साई सुदर्शन हिट विकेट 
  • सलग दुसऱ्यांना साई सुदर्शन विचित्र पद्धतीने झाला आऊट
  • शुभमन गिलने केली नाराजी व्यक्त 
कर्णधार शुभमन गिलच्या शानदार आणि स्फोटक शतकाच्या जोरावर, गुजरात टायटन्सने आयपीएल २०२६ च्या क्वालिफायर २ मध्ये राजस्थान रॉयल्सला सात गडी राखून पराभूत करून अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले. शुक्रवारी मुल्लानपूर येथे खेळल्या गेलेल्या या हाय-स्कोअरिंग नॉकआऊट सामन्यात, प्रथम फलंदाजी करताना राजस्थान रॉयल्सने २१४ धावांचा डोंगर उभा केला. प्रत्युत्तरात, गिलच्या शतकाच्या जोरावर गुजरात टायटन्सने अवघ्या १८.४ षटकांत तीन गडी गमावून २१९ धावा केल्या आणि अभिमानाने अंतिम फेरीत प्रवेश केला, जिथे त्यांचा सामना गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरशी होईल.

साई सुदर्शनची दोन वेळा सलग हिट विकेट

गुजरात टायटन्सच्या डावादरम्यान, क्रिकेट चाहत्यांना आश्चर्यचकित करणारी एक विचित्र घटना घडली. राजस्थानचा गोलंदाज ब्रिजेश शर्माच्या लो फुलटॉसवर ऑफ-साइडला एक शानदार चौकार मारण्याच्या प्रयत्नात सलामीवीर साई सुदर्शन हिट-विकेट बाद झाला. शॉट खेळल्यानंतर सुदर्शनच्या हातातून बॅट पूर्णपणे निसटली आणि ती स्टंपला लागली. 

हा सलग दुसरा सामना होता ज्यात सुदर्शन अशा विचित्र पद्धतीने बाद झाला. क्वालिफायर १ मध्ये आरसीबीविरुद्धही तो हिट-विकेटने बाद झाला होता. यासह, सुदर्शन आयपीएलच्या इतिहासात सलग दोन डावांमध्ये हिट-विकेटने बाद होणारा पहिला फलंदाज ठरला. ३२ चेंडूंमध्ये ५८ धावा करून तो बाद झाला.

MI Inside Story: मुंबई इंडियन्सचा विभीषण नक्की कोण? ड्रेसिंग रूमच्या बाहेर सर्व बातम्या Leak, मॅनेजमेंटमध्ये पसरली भीती

सुदर्शनची विकेट पाहून कर्णधार शुभमन गिल झाला नाराज 

नॉन-स्ट्रायकरच्या टोकाला उभा असलेला कर्णधार शुभमन गिल, सुदर्शनची अशा विचित्र आणि दुर्दैवी पद्धतीने झालेली विकेट पाहून आपल्या भावनांवर नियंत्रण ठेवू शकला नाही. तो इतका निराश आणि हताश झाला होता की, अविश्वासाने खेळपट्टीच्या मध्यभागी गुडघे टेकून बसला आणि नंतर जमिनीवर कोसळला. गिलची प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे, कारण त्या दोघांनी पहिल्या विकेटसाठी १६७ धावांची मोठी, सामना जिंकून देणारी भागीदारी आधीच रचली होती.

कर्णधार शुभमन गिलची कर्णधारपदाची खेळी

२१५ धावांच्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, २०२२ चे चॅम्पियन, गुजरात टायटन्सचे नेतृत्व त्यांच्या सध्याच्या कर्णधाराने केले. शुभमन गिलने अवघ्या ५३ चेंडूंमध्ये १०४ धावांची जादुई खेळी करून राजस्थानच्या गोलंदाजांची धुलाई केली. आपल्या या स्फोटक शतकात गिलने १५ शानदार चौकार आणि तीन उत्तुंग षटकार ठोकले. गिलच्या खेळीमुळे गुजरातने संपूर्ण सामन्यात राजस्थानला पुनरागमनाची कोणतीही संधी दिली नाही.

वैभव सूर्यवंशीची ९६ धावांची खेळी वाया गेली

यापूर्वी, नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, राजस्थान रॉयल्सने आपल्या निर्धारित २० षटकांत सहा गडी गमावून २१४ धावांची मजबूत धावसंख्या उभारली होती. पुन्हा एकदा, १५ वर्षीय युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशीने राजस्थानसाठी आपल्या बॅटने धुमाकूळ घातला आणि धडाकेबाज ९६ धावा केल्या. त्याचे शतक केवळ तीन धावांनी हुकले. अखेरीस, डोनोव्हान फरेराच्या नाबाद ३८ धावांच्या छोटेखानी खेळीने संघाला २१४ धावांपर्यंत पोहोचवले, परंतु गुजरातच्या वादळापुढे ही धावसंख्या अपुरी ठरली.

RR vs GT: शेवटपर्यंत लढला अन्…डोळ्यात आले पाणी; फायनलचे स्वप्नं भंंगले, Vaibhav Sooryavanshi रोखू शकला नाही अश्रू

Published On: May 30, 2026 | 01:02 PM

