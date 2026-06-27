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Vaibhav Sooryavanshi ला बाहेर का बसवलं? संधी न दिल्याने Gambhir अन् Iyer ट्रोल, चाहते भडकले

Updated On: Jun 27, 2026 | 03:57 PM IST
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सारांश

काल बेलफास्टमध्ये भारत अन् आयर्लंडमध्ये पहिला टी 20 सामना पार पडला. या सामन्यात सर्वांच्या नजरा वैभव सूर्यवंशीवर खिळल्या होत्या. मात्र श्रेयस अय्यर आणि गौतम गंभीर यांनी त्याला संधी दिली नसल्याचे पहायला मिळाले.

Vaibhav Sooryavanshi ला बाहेर का बसवलं? संधी न दिल्याने Gambhir अन् Iyer ट्रोल, चाहते भडकले

(फोटो- @SportsxClub/ट्विटर)

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विस्तार
  • वैभव सूर्यवंशीला न घेतल्याने अनेकांनी व्यक्त केले आश्चर्य 
  • नेटकऱ्यांनी गौतम गंभीरला धरले धारेवर 
  • आयर्लंडने केला भारताचा 34 रन्सने पराभव 
India Vs Ireland: काल भारत विरुद्ध आयर्लंड सामन्यात भारताचा 34 रन्सने पराभव केला आहे. भारताचा दारूण पराभव झाला आहे. मात्र कालच्या सामन्यात 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला स्थान देण्यात आले नाही. पहिल्या टी-२० सामन्यात १५ वर्षांच्या फलंदाजीची सनसनाटी वैभव सूर्यवंशीला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान न मिळाल्याने क्रिकेट जगतात मोठा वाद निर्माण झाला आहे.  वैभव सूर्यवंशीला स्थान न दिल्याने गौतम गंभीर आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर यांच्यावर चाहत्यांनी  टीकेची झोड उठवली आहे.

काल बेलफास्टमध्ये भारत अन् आयर्लंडमध्ये पहिला टी 20 सामना पार पडला. या सामन्यात सर्वांच्या नजरा वैभव सूर्यवंशीवर खिळल्या होत्या. मात्र श्रेयस अय्यर आणि गौतम गंभीर यांनी त्याला संधी दिली नसल्याचे पहायला मिळाले. आयपीएल 2026 आणि ट्राय सिरिजमध्ये वैभव सूर्यवंशीने शानदार कामगिरी केली होती. तरी देखील त्यांना संधी देण्यात न आल्याने चाहते आणि क्रिकेटमधील अनेक दिग्गज नाराज असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

२८ जून रोजी होणाऱ्या दुसऱ्या आणि अंतिम टी-२० सामन्यात आता टीम इंडियाला मालिका वाचवण्यासाठी विजय अनिवार्य आहे. पराभवानंतर संघात काही बदल होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

घोर अन्याय! श्रेयस, गौतम खरचं ‘गंभीर’ होणार का? Vaibhav ला खेळवणार? पराभवावर अय्यरचे स्पष्टीकरण

श्रेयस, गौतम खरचं ‘गंभीर’ होणार का?

कालच्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीला स्थान मिळेल अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र त्याला संघात स्थान देण्यात आले नाही. काल त्याने इंटरनॅशनल डेब्यू केले असते तर कमी वयात डेब्यू करण्याचा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा रेकॉर्ड त्याने मोडला असता. मात्र आटा पुढील सामन्यात तरी श्रेयस अय्यर आणि मुख्य प्रशिक्षक वैभव सूर्यवंशीला डेब्यू करण्याची संधी देणार का हे पहावे लागणार आहे.

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श्रेयस अय्यर कर्णधार म्हणून पहिलाच सामना खेळत होता. मात्र त्याच्या नेतृत्वात भारताला परभवाचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे सोशल मिडियावर अनेक रील्स, मीम्स व्हायरल होत आहेत. आता कालच्या परभवावर श्रेयस अय्यरने स्पष्टीकरण दिले आहे. तो म्हणाला, ‘वैभव एक शानदार आणि उत्तम खेळाडू आहे. मात्र दुर्दैवाने कालच्या सामन्यात तो खेळू शकला नाही.’ यांच्या संघात गेल्या काही सामन्यांमध्ये चांगला खेळ करणारे खेळाडू देखील आहेत.

 

Web Title: Ciricket fans and many players criticizes to gautam gambhir and shreyas iyer vaibhav sooryavanshi india vs ireland

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Published On: Jun 27, 2026 | 03:51 PM

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