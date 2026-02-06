‘दुहेरी हा दुय्यम क्रमांकाचा प्रकार..’ भारताच्या एकेरी खेळाडू युकी भांब्रीने व्यक्त केल्या भावना 

Yuki Bhambri’s commentary on the doubles format of tennis : एकेकाळी भारताच्या सर्वोत्तम एकेरी खेळाडूंपैकी एक मानला जाणारा युकी भांब्रीची कारकीर्द अनपेक्षित पण शिकण्याची वाटचाल राहिली आहे. एटीपी रँकिंगमध्ये टॉप १०० मध्ये स्थान मिळवल्यानंतर लगेचच दुखापतींमुळे त्याची एकेरी कारकीर्द थांबली. प्रायोजकत्वाच्या अनिश्चिततेमुळे आव्हाने वाढली आणि या स्वरूपाबद्दल त्याच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणात अपूर्ण राहिल्या. भारताचा अव्वल दुहेरी खेळाडू म्हणून युकी त्याच्या व्यावसायिक कारकिर्दीतील सर्वात यशस्वी टप्प्यात आहे.
हेही वाचा : U19 World Cup Final: जेतेपदाच्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीची धुव्वाधार खेळी! भारताचा इंग्लंडसमोर 412 धावांचा डोंगर
गेल्या १८ महिन्यांत, त्याने चार एटीपी जेतेपदे जिंकली आहेत आणि ग्रँड स्लॅम स्लॅ उपांत्य फेरी गाठली आहे, ज्यामुळे एलिट-लेव्हल प्रतिभेसाठी स्ट्रक्चरल सपोर्ट काय करू शकतो याचे उदाहरण मिळते. एका मुलाखतीत, युकीने दुहेरी हा केवळ सांत्वनाचा खेळ आहे या कल्पनेला विरोध केला. त्याने त्याची एकेरी कारकीर्द वेगळी असू शकते का यावर विचार केला आणि इशारा दिला की जर प्रणालीत लवकरच बदल केले नाहीत तर भारत चीन आणि जपानसारख्या देशांपेक्षा आणखी मागे पडेल. ज्या खेळात एकेरीला जास्त महत्त्व दिले जाते, तिथे युकी म्हणतो की दुहेरीला दुय्यम पर्याय किंवा साइड शो म्हणून पाहणे थांबवावे. नेदरलँडविरुद्धच्या डेव्हिस कप सामन्यापूर्वी युकी म्हणाला, आपण मोठे झाल्यावर प्रत्येकाला एकेरी ग्रँड स्लॅम चॅम्पियन व्हायचे आहे, यात काही शंका नाही. ते माझेही स्वप्न होते. पण दुहेरी अस्तित्वात आहे कारण त्यासाठी बाजारपेठ आहे. लोक ते पाहू इच्छितात आणि त्यात यशस्वी होण्यासाठी तुम्हाला उत्कृष्ट असणे आवश्यक आहे.
क्रिकेटच्या अनेक स्वरूपांशी तुलना करताना, युकी असा युक्तिवाद करतो की टेनिसनेही वेगवेगळे स्वरूप स्वीकारले पाहिजे. क्रिकेट कसोटी तज्ञ, एकदिवसीय खेळाडू आणि टी-२० स्टार्सना साजरे करतो. टेनिसमध्ये एकेरी आणि दुहेरी असतात. तो एकच खेळ आहे. फक्त तोच स्वरूप वेगळा आहे. एका स्वरूपाचा अनादर फक्त दुसऱ्या स्वरूपाच्या अस्तित्वामुळे केला जाऊ नये. युकीने गेल्या वर्षीच्या एटीपी ५०० दुबई चॅम्पियनशिपसह चार एटीपी जेतेपदे जिंकली आणि ग्रँड स्लॅम स्पर्धांमध्ये चांगली कामगिरी केली, हे सर्व करताना डबल्स ड्रीम प्रोजेक्ट लाँच केले.
हेही वाचा : WPL 2026 Final : ‘तुम्ही सर्वजण या विजयासाठी…’RCB च्या विजेतेपदावर किंग कोहलीचा मानधनासाठी खास संदेश, पोस्ट VIRAL
तेहतीस वर्षीय युकीने यावर आपले मत व्यक्त करताना म्हटले, आपण आपल्या खेळाच्या शिखरावर उशिरा पोहोचतो. पण माझ्या मते, कारण असे आहे की मला वाटते की आपल्याला खेळ उशिरा समजतो. आपल्याला मिळणारे ज्ञान उशिरा येते. असे नाही की आपण भारतीय कठोर परिश्रम करत नाही. आपण जगातील सर्वात कष्टाळू आहोत, कोणत्याही क्षेत्रात, मग ते खेळ असो किंवा नोकरी असो. भारतीय मुले देखील खूप कठोर परिश्रम करतात. जागतिक दर्जाचे विजेते बनण्यासाठी आपल्याकडे जे आवश्यक आहे ते नाही. प्रश्न स्वाभाविकपणे उद्भवतोः युकीची एकेरी कारकीर्द वेगळी गेली असती का? कदाचित, युकी म्हणाला. दुखापतांनी मोठी भूमिका बजावली, परंतु योग्य मार्गदर्शनामुळे दुखापती टाळण्यास आणि करिअर चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करण्यास देखील मदत होते