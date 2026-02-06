Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूनंतर अफवांचा महापूर; सोशल मीडियावर खोट्या कथांचा धुमाकूळ

महाराष्ट्राचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर राज्यभर शोककळा पसरलेली असतानाच, सोशल मीडियावर अफवांचा महापूर उसळला आहे.

Updated On: Feb 06, 2026 | 05:24 PM
अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूनंतर अफवांचा महापूर; सोशल मीडियावर खोट्या कथांचा धुमाकूळ

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
  • अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूनंतर अफवांचा महापूर
  • सोशल मीडियावर खोट्या कथांचा धुमाकूळ
  • कुटुंबावर संशय, बदनामीचे षडयंत्र?
बारामती/अमोल तोरणे : महाराष्ट्राचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर राज्यभर शोककळा पसरलेली असतानाच, सोशल मीडियावर अफवांचा महापूर उसळला आहे. दु:खाच्या वातावरणात सत्याऐवजी संशय पसरवण्याचे प्रयत्न सुरू असून, अप्रमाणित दावे आणि खोट्या कथा समाजात संभ्रम निर्माण करत आहेत.

 

चार दिवसांपासून अजित पवार जिवंत असावेत, असा सूर काही सोशल मीडिया पोस्टद्वारे व्हायरल केला जात आहे. अपघाताच्या वेळी विमानात सहा व्यक्ती होत्या, मात्र अपघातानंतर अजितदादांसह पाच जणांचे मृतदेह आढळले, तर सहावी व्यक्ती कुठे आहे? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. या प्रश्नाच्या नावाखाली खोट्या कथा पसरवल्या जात असून, वास्तवाशी कोणताही संबंध नसलेल्या दाव्यांना जाणीवपूर्वक हवा दिली जात आहे. राजकीय वर्तुळात सतर्क आणि कठोर निर्णयक्षम नेता म्हणून ओळख असलेल्या अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाबाबत काही लोकांनी संशय व्यक्त केला आहे. मात्र, प्रशासनाच्या प्राथमिक तपासात ही घटना दुर्दैवी अपघात असल्याचे स्पष्ट झाले असतानाही, अफवांचे जाळे अधिकच गुंतागुंतीचे होत चालले आहे.

कुटुंबावर संशय, बदनामीचे षडयंत्र?

अजित पवार यांचा मृत्यू अपघाती नसून घातपात असल्याचा आरोप करत, एका सामाजिक कार्यकर्ता महिलेने या प्रकरणात कुटुंबातील एका व्यक्तीसह काही राजकीय नेत्यांवर संशय व्यक्त केला आहे. या आरोपामुळे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. अजितदादांचे समर्थक आणि कार्यकर्त्यांनी या आरोपांचा तीव्र निषेध केला असून, ही घटना मुद्दाम वेगळ्या दिशेने नेऊन कुटुंबाला बदनाम करण्याचे षडयंत्र असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. दु:खाच्या क्षणी कुटुंबावर संशयाचे सावट टाकणे हे अमानवी कृत्य असल्याचे मत कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे.

हे सुद्धा वाचा : अजित पवारांच्या विमान अपघातावर शंका, ब्लॅकबॉक्स मधील संभाषण…; काँग्रेसचा सवाल

अफवांचे राजकारण आणि समाजाची जबाबदारी

अजित पवार यांच्या निधनाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांच्या कार्याचा वारसा आणि योगदानावर चर्चा सुरू असताना, अफवांचे राजकारण समाजासाठी घातक ठरत आहे. अप्रमाणित माहिती, व्हायरल पोस्ट आणि भावनिक उद्रेक यामुळे सत्य बाजूला पडत असून, संशयाला महत्त्व दिले जात आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली असून, सत्य लवकरच समोर येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच अफवा पसरवणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, नागरिकांनी अप्रमाणित माहितीवर विश्वास ठेवू नये, अफवांना बळी पडू नये आणि सत्य समोर येईपर्यंत संयम बाळगावा, असे आवाहन जाणकारांकडून करण्यात येत आहे.

Web Title: False rumors are being spread on social media after ajit pawars accidental death

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 06, 2026 | 05:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारतात सोशल मीडियावर बंधनं घालण्याची गरज; ऑनलाईन गेमिंगमुळे तरुणांचा व्यसन ते आत्महत्येपर्यंतचा प्रवास
1

भारतात सोशल मीडियावर बंधनं घालण्याची गरज; ऑनलाईन गेमिंगमुळे तरुणांचा व्यसन ते आत्महत्येपर्यंतचा प्रवास

Pune ZP Election 2026: कामाचा माणूस ते भावनिक प्रचार…; जिल्हा परिषद निवडणुकीत प्रचाराचा रोख बदलला
2

Pune ZP Election 2026: कामाचा माणूस ते भावनिक प्रचार…; जिल्हा परिषद निवडणुकीत प्रचाराचा रोख बदलला

उत्तर प्रदेशच्या उन्नावमध्ये भीषण अपघात; भरधाव ट्रकची वाहनांना धडक, दोन चिमुकल्यांसह चौघांचा मृत्यू
3

उत्तर प्रदेशच्या उन्नावमध्ये भीषण अपघात; भरधाव ट्रकची वाहनांना धडक, दोन चिमुकल्यांसह चौघांचा मृत्यू

Elon Musk चा पैसापाणी होणार बंद? अल्पवयीन मुलांवरील सोशल मीडिया बंदीमुळे व्यक्त केली नाराजी
4

Elon Musk चा पैसापाणी होणार बंद? अल्पवयीन मुलांवरील सोशल मीडिया बंदीमुळे व्यक्त केली नाराजी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Krrish 4: हृतिक हृतिक रोशनच्या ‘क्रिश ४ चित्रपटात ही प्रसिद्ध अभिनेत्री मुख्य भूमिका साकारणार असल्याची माहिती मिळत आहे. या चित्रपट

Krrish 4: हृतिक हृतिक रोशनच्या ‘क्रिश ४ चित्रपटात ही प्रसिद्ध अभिनेत्री मुख्य भूमिका साकारणार असल्याची माहिती मिळत आहे. या चित्रपट

Feb 06, 2026 | 06:34 PM
क्रिकेट सामन्या दरम्यान झालेल्या किरकोळ वादातून तरुणाची हत्या; मावळातील सोमाटणे फाटा येथील घटना

क्रिकेट सामन्या दरम्यान झालेल्या किरकोळ वादातून तरुणाची हत्या; मावळातील सोमाटणे फाटा येथील घटना

Feb 06, 2026 | 06:19 PM
डोंगरगणची शाळा आता थेट चंद्रावर! NASA च्या मोहिमेत ३९ विद्यार्थ्यांचा ऐतिहासिक सहभाग; ‘असं’ मिळणार बोर्डिंग पास

डोंगरगणची शाळा आता थेट चंद्रावर! NASA च्या मोहिमेत ३९ विद्यार्थ्यांचा ऐतिहासिक सहभाग; ‘असं’ मिळणार बोर्डिंग पास

Feb 06, 2026 | 06:18 PM
ह्युंदाई क्रेटा इलेक्ट्रिकवर पहिल्यांदाच मोठी सूट, ९०,००० रुपयांनी स्वस्त, काय आहेत सेफ्टी फीचर्स?

ह्युंदाई क्रेटा इलेक्ट्रिकवर पहिल्यांदाच मोठी सूट, ९०,००० रुपयांनी स्वस्त, काय आहेत सेफ्टी फीचर्स?

Feb 06, 2026 | 06:09 PM
‘दुहेरी हा दुय्यम क्रमांकाचा प्रकार..’ भारताच्या एकेरी खेळाडू युकी भांब्रीने व्यक्त केल्या भावना 

‘दुहेरी हा दुय्यम क्रमांकाचा प्रकार..’ भारताच्या एकेरी खेळाडू युकी भांब्रीने व्यक्त केल्या भावना 

Feb 06, 2026 | 06:07 PM
Pune ZP Election 2026 : प्रचार संपल्यानंतरही छुप्या हालचाली; आचारसंहितेच्या पालनावर प्रश्नचिन्ह

Pune ZP Election 2026 : प्रचार संपल्यानंतरही छुप्या हालचाली; आचारसंहितेच्या पालनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 06, 2026 | 06:04 PM
‘लोक भुंकत असतात…’ प्रकाश राज यांची Kangana Ranautवर टीका, AR Rahmanचे समर्थन करताना म्हणाले, “तो कोणाकडेही भीक मागत नाही”

‘लोक भुंकत असतात…’ प्रकाश राज यांची Kangana Ranautवर टीका, AR Rahmanचे समर्थन करताना म्हणाले, “तो कोणाकडेही भीक मागत नाही”

Feb 06, 2026 | 05:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Feb 06, 2026 | 11:59 AM
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM
Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Feb 05, 2026 | 07:05 PM
Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Feb 05, 2026 | 06:59 PM