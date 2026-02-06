‘लोक भुंकत असतात…’ प्रकाश राज यांची Kangana Ranautवर टीका, AR Rahmanचे समर्थन करताना म्हणाले, “तो कोणाकडेही भीक मागत नाही”

गेल्या महिन्यात ए.आर. रहमान यांनी केलेल्या एका विधानामुळे ते चर्चेत आले होते. त्यांनी असा दावा केला होता की गेल्या आठ वर्षांपासून त्यांना जातीय कारणांमुळे कमी काम मिळत आहे. जवळजवळ संपूर्ण चित्रपट आणि संगीत उद्योगाने त्यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. कंगना राणौतने गायकावर टीका केली आणि त्यांना सर्वात जातीयवादी व्यक्ती म्हटले. तिने ए.आर. रहमान यांच्या विधानावर जोरदार टीका केली आणि त्यांना सर्वात मोठा जातीयवादी व्यक्ती म्हटले.
या वादाच्या दरम्यान, कंगना राणौतने ए.आर. रहमानने तिचा “इमर्जन्सी” चित्रपट कसा नाकारला हे उघड केले आणि त्याला एक प्रचारात्मक चित्रपट म्हटले. आता, प्रकाश राज यांनी संपूर्ण वादावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ज्येष्ठ अभिनेते प्रकाश राज यांनी या प्रकरणात ए.आर. रहमानचे समर्थन केले आणि कंगना राणौतवर जोरदार टीका केली.
केरळ साहित्य महोत्सवात उपस्थित असताना प्रकाश राज यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मतभेदाच्या अधिकारावर भाष्य केले. त्यांनी मतभेदाच्या गुन्हेगारीकरणाबाबत ए.आर. रहमान वादाचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिष्ठा असलेल्या ए.आर. रहमानसारखे कलाकार त्यांचे मत व्यक्त केल्यास प्रश्न आणि हल्ल्यांना सामोरे जातात.
त्यांनी आठवण करून दिली की ज्या रहमानचे “माँ तुझे सलाम” आणि “जय हो” सारख्या गाण्यांसाठी कौतुक झाले होते आणि ज्यांचे दोन ऑस्कर पुरस्कार देशाने साजरे केले होते, तेच रहमान आता केवळ आपले मत मांडल्याबद्दल वादात अडकले आहेत. प्रकाश यांच्या मते, रहमानने कोणतीही मागणी केली नाही, किंवा काम मागितले नाही – त्याने फक्त त्याचे अनुभव आणि सत्य सांगितले. तो कोणाकडेही भीक मागत नाही.
प्रकाश राज म्हणतात, “बघा, किती उत्साह निर्माण झाला आहे ते पहा. लोक कसे भुंकत आहेत ते पहा. एक महिला दिग्दर्शक आणि अभिनेत्री त्याला फक्त कारण त्याने त्यांच्यासाठी काम केले नाही म्हणून देशद्रोही म्हणत आहेत. कंगना राणौत त्याच्या ‘इमर्जन्सी’ या प्रचार चित्रपटाला क्लासिक म्हणत आहे. आणि ती म्हणत आहे की त्याने तिच्यासोबत काम करण्यास नकार दिला. तुमच्या आजूबाजूला काय चालले आहे ते पहा.”
