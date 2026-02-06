Viral News : हायड्रोजन फुगे ठरतायेत जीवघेणे! मध्य प्रदेशमध्ये भर सभेतील स्फोटचा Video Viral

Ujjain Hydrogen balloon blast : मध्य प्रदेश : उज्जैनमध्ये हायड्रोजन स्फोटाची भीषण घटना घडली आहे. हायड्रोजन फुग्यांचे स्फोट ही एक गंभीर समस्या बनली आहे. दोन दिवसांपूर्वी एका लिफ्टमध्ये देखील हायड्रोजन फुग्यांचा स्फोट झाल्याचे सीसीटीव्ही समोर आले होते. यानंतर आता पुन्हा एकदा मध्य प्रदेशमध्ये अशी स्फोटाची घटना घडली आहे. (Viral News)
भारतीय जनता युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष श्याम तेल यांच्या स्वागत रॅलीत गुरुवारी एक मोठी दुर्घटना थोडक्यात टळली. स्वागत मंचावर हायड्रोजन वायूने भरलेला एक मोठा फुगा अचानक मोठा आवाज आणि आगीची एक लोट वर गेला. मंचावर काही सेकंदांसाठी बॉम्ब फुटल्यासारखे वाटले. स्फोटाच्या आवाजाने घटनास्थळी एकच गोंधळ उडाला. मंचावरील आणि समर्थनार्थ समोर असलेले सर्व नेत्यांनी पळ काढला. प्रदेशाध्यक्ष श्याम तेल आणि इतर काही लोक स्टेजवर पडले. परिस्थिती अवघ्या काही वेळामध्ये स्थिर झाली. मात्र यामुळे हायड्रोजन फुग्यांचा स्फोट हा मुद्दा चर्चेत आला आहे.
हे देखील वाचा : मुंबईमध्ये शरद पवारांनी फिरवली भाकरी; राष्ट्रवादीने ठाकरे बंधूंना सोडून दिली महायुतीला साथ
मीडिया रिपोर्टनुसार, उज्जैनमध्ये भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या स्वागत रॅलीदरम्यान हा अपघात झाला. युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष श्याम टेलर पहिल्यांदाच उज्जैनला भेट देत होते. त्यांच्या पहिल्या भेटीसाठी कार्यकर्त्यांनी रॅलीचे आयोजन केले होते. नानखेडा ते भाजप कार्यालयापर्यंत अनेक स्वागत स्टेज उभारण्यात आले होते. प्रदेशाध्यक्षांचा ताफा सनवेर रोडवरील दो तालब येथे पोहोचला तेव्हा ही स्फोटाची घटना घडली.
In yet another incident, gas-filled balloons burst with explosion triggered panic at a BJP event in Ujjain, Madhya Pradesh. pic.twitter.com/4KSFrLplbG — Piyush Rai (@Benarasiyaa) February 6, 2026
राज्य युवा आघाडीचे कोषाध्यक्ष जयंत राव गरुड यांनी स्वागत मंच उभारला होता. ते आणि प्रदेशाध्यक्ष श्याम टेलर घटनेवेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते. टेलर यांना मोठा हार घालून त्यांचे स्वागत करण्यात आले. त्यांच्यावर प्रचंड फुलांचा वर्षाव करण्यात आला. प्रदेशाध्यक्षांना गदा देण्यात आली. एका कार्यकर्त्याने हायड्रोजन वायूने भरलेले तिरंगी फुगे आणले होते. प्रदेशाध्यक्ष टेलर हे फुगे हवेमध्ये सोडून देणार होते. मात्र हे फुगे प्रदेशाध्यक्षांना देतानाच अचानक स्फोट झाला. या स्फोटाचा आवाज इतका मोठा होता की त्यामुळे व्यासपीठावर गोंधळ उडाला. व्यासपीठावर उभे असलेले काही तरुण जमिनीवर पडले. प्रदेशाध्यक्ष श्याम टेलर स्वतः व्यासपीठावर पडले आणि त्यांना ताबडतोब वाचवण्यात आले आणि त्यांना उचलण्यात आले.
हे देखील वाचा : हट जा सामने से, मैं आया…! आंध्रप्रदेश या रस्त्यावर झाले वाघोबांचे दर्शन; पहा Viral Video
सोशल मीडियावर उज्जैनमधील या फुग्यांच्या स्फोटाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. सुदैवाने, हायड्रोजनने भरलेल्या फुग्यांचा मोठा आवाज आणि आगीच्या भडक्यासह स्फोट झाल्यानंतर झालेल्या गोंधळात कोणीही गंभीर जखमी झाले नाही. स्टेजवरून पडल्याने आणि फुग्याचा स्फोट झाल्यामुळे काही लोकांना किरकोळ दुखापत झाल्याची माहिती समोर आली आहे. परिस्थिती त्वरित नियंत्रणात आणण्यात आली आहे.