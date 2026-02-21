Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IPL 2026 : CSK ला मोठा धक्का! 14.20 कोटी रुपयांना विकत घेतलेला क्रिकेटपटू जमिनीवर कोसळला, नक्की झाले काय?

रुण खेळाडू कार्तिक शर्मा मेवाड कप २०२६ दरम्यान गंभीर जखमी झाला. लिलावात १४.२० कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आलेल्या १९ वर्षीय अनकॅप्ड सनसनाटीला पाठीच्या दुखापतीमुळे चाहते आणि संघ व्यवस्थापन दोघेही चिंतेत पडले.

Updated On: Feb 21, 2026 | 12:42 PM
CSK player Karthik Sharma injured : आयपीएल २०२६ च्या हंगामापूर्वी चेन्नई सुपर किंग्जला मोठा धक्का बसला. त्यांचा तरुण खेळाडू कार्तिक शर्मा मेवाड कप २०२६ दरम्यान गंभीर जखमी झाला. लिलावात १४.२० कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आलेल्या १९ वर्षीय अनकॅप्ड सनसनाटीला पाठीच्या दुखापतीमुळे चाहते आणि संघ व्यवस्थापन दोघेही चिंतेत पडले. २०२६ च्या लिलावात सीएसकेने त्यांच्या लिलावाच्या जवळपास १५% हिस्सा शर्मावर गुंतवला, ज्यामुळे तो फ्रँचायझीच्या सर्वात मोठ्या खेळाडूंपैकी एक बनला. त्यामुळे, या अचानक झालेल्या दुखापतीमुळे चिंता वाढली आहे, विशेषतः आयपीएल हंगाम जवळ येत असताना.

१९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी उदयपूर येथे झालेल्या पिम्स मेवाड कप सीझन ४ च्या लीग सामन्यादरम्यान ही घटना घडली. कार्तिक शर्मा उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये होता, त्याने फक्त १४ चेंडूत ३९ धावा केल्या. त्याने सलग तीन चौकार मारले होते आणि जेव्हा हा दुर्दैवी क्षण आला तेव्हा तो एका मजबूत खेळीसाठी सज्ज दिसत होता.

धक्कादायक! T20 World Cup 2026 मधून बाहेर झाल्यानंतर बांगलादेशचे दोन खेळाडू मानसिकदृष्ट्या गेले कोमात

कार्तिक रिटायर्ड हर्ट

गोलंदाज विप्राज निगम पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी धावत असताना, शर्माने अचानक त्याच्या पाठीचा खालचा भाग पकडला आणि तो वेदनेने कोसळला. या धक्कादायक दृश्याने खेळाडू आणि प्रेक्षक दोघेही स्तब्ध झाले. परिस्थिती हाताळण्यासाठी संघाचे फिजिओथेरपिस्ट ताबडतोब मैदानावर आले, परंतु तो तरुण खेळाडू पुढे चालू ठेवू शकला नाही आणि त्याला दुखापतीमुळे निवृत्त व्हावे लागले. दुखापतीची तीव्रता अद्याप निश्चित झालेली नसली तरी, सुरुवातीच्या संकेतांवरून पाठीत गंभीर दुखापत किंवा स्नायूंचा ताण असल्याचे दिसून येते. 

पुढील वैद्यकीय मूल्यांकनाची वाट पाहत, सीएसकेला आशा आहे की त्यांचा आवडता तरुण खेळाडू आयपीएल २०२६ पूर्वी लवकर बरा होईल. मुळचा भरतपूरचा रहिवासी असलेल्या कार्तिक शर्माने आग्र्यात राहून क्रिकेटचे बारकावे शिकले आहेत. कार्तिकचे वडील मनोज शर्मा यांनी फोनवर सांगितले की हा किरकोळ ताण आहे आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार त्याला विश्रांती देण्यात येत आहे. तो लवकरच तंदुरुस्त होईल.

