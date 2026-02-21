Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
कमी वयात लग्न केल्यामुळे CSK च्या स्टार खेळाडूला मोजावी लागली मोठी किंमत! घटस्फोट झाल्यानंतर व्यक्त केले दुःख, Post Viral

फिरकी गोलंदाज राहुल चहरने त्याची पत्नी ईशानी जोहरला घटस्फोट दिला आहे. चहरने स्वतः इंस्टाग्रामवर पोस्ट करून ही माहिती उघड केली. चहर आणि ईशानीने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला.

Updated On: Feb 21, 2026 | 02:25 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

भारतीय फिरकी गोलंदाज राहुल चहरने त्याची पत्नी ईशानी जोहरला घटस्फोट दिला आहे. राहुलचे लग्न चार वर्षेही टिकले नाही आणि या जोडप्याने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे. चहरने स्वतः इंस्टाग्रामवर पोस्ट करून ही माहिती उघड केली. चहरने लहानपणी लग्न केले आणि काही काळ हे नाते चांगले राहिले, परंतु नंतर दोघांमध्ये मतभेद निर्माण झाले. यानंतर चहर आणि ईशानीने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. राहुलने त्याच्या पोस्टमध्ये शेअर केले की काही नाती जास्त काळ टिकत नाहीत, तर काही शिकवण्यासाठी येतात. त्याने सांगितले की तो भविष्यात अधिक जागरूक असेल.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की राहुल चहर गेल्या काही काळापासून भारतीय संघात स्थान मिळविण्यासाठी संघर्ष करत आहे. आयपीएलमध्येही त्याची कामगिरी खराब राहिली आहे आणि आता तो त्याच्या पत्नीपासून घटस्फोटित आहे. घटस्फोटाची घोषणा करताना राहुल चहरने इंस्टाग्रामवर लिहिले की, “माझे लग्न खूप लहान वयात झाले. माझे स्वतःचे मूल्य आणि जीवन समजण्याआधीच माझे लग्न झाले. त्यानंतर, काही वर्षे अशी आली ज्यांची मी कल्पनाही केली नव्हती. गेल्या १५ महिन्यांपासून मी न्यायालयात जात आहे, पण मी संयम आणि सहनशीलता शिकलो आहे.”

IPL 2026 : CSK ला मोठा धक्का! 14.20 कोटी रुपयांना विकत घेतलेला क्रिकेटपटू जमिनीवर कोसळला, नक्की झाले काय?

चहरने पुढे लिहिले की, “माझ्या आयुष्यातील हा अध्याय अधिकृतपणे संपत आहे. मी कायदेशीररित्या हा प्रश्न सोडवला आहे, पण तो खूप मोठी किंमत मोजून आला आहे. माझ्या आयुष्याचा हा टप्पा संपला आहे, आणि मला तो राग किंवा पश्चात्तापाने नाही तर स्पष्टतेने संपवायचा आहे. काही नाती कायमची टिकण्यासाठी नसतात. ती आपल्याला जागृत करण्यासाठी, शिकवण्यासाठी आणि परिवर्तन करण्यासाठी येतात. आता, मी आयुष्यात अधिक जागरूकतेने पुढे जात आहे. मला माझ्यासोबत कोणतीही कटुता घेऊन जायची नाही आणि माझ्याकडे नव्याने सुरुवात करण्याची हिंमत आहे.”

राहुल चहर आणि ईशानी जोहर यांचे लग्न ९ मार्च २०२२ रोजी झाले. त्यांचे लग्न चार वर्षांपेक्षा कमी काळ टिकले. सततच्या वादांमुळे आता या जोडप्याने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे. चहर आणि ईशानी यांनी अधिकृतपणे घटस्फोट घेतला आहे.

Published On: Feb 21, 2026 | 02:16 PM

