2026 चा U19 World Cup जिंकल्यानंतर टीम इंडिया मुंबईत पाहोचल्यानंतर विमानतळावर झाले जल्लोषात स्वागत

विश्वचषक जिंकून टीम इंडिया मायदेशी परतली आहे आणि वैभव सूर्यवंशी विमानतळावर माजी कर्णधार एमएस धोनीच्या वेशभूषेत दिसला. भारतामध्ये टीम इंडियाचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले.

Updated On: Feb 09, 2026 | 11:36 AM
फोटो सौजन्य - ANI

विक्रमी सहाव्यांदा अंडर-१९ विश्वचषक जिंकल्यानंतर भारतीय संघ मुंबईत दाखल झाला आहे. अंतिम फेरीचा हिरो वैभव सूर्यवंशी कडक सुरक्षेत मुंबई विमानतळावर दिसला. सूर्यवंशी आयपीएलमध्ये पदार्पणापासूनच चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय आहे आणि त्याने विश्वचषकातही शानदार फलंदाजी केली, अंतिम सामन्यात १७५ धावा केल्या आणि टीम इंडियाला विश्वविजेते बनण्यास मदत केली. विश्वचषक जिंकून टीम इंडिया मायदेशी परतली आहे आणि वैभव सूर्यवंशी विमानतळावर माजी कर्णधार एमएस धोनीच्या वेशभूषेत दिसला.

विमानतळावर सूर्यवंशीला पाहून मला धोनीची आठवण आली, कारण तोही सारखाच दिसत होता. भारताच्या संघाने इंग्लडला पराभूत करुन विजेतेपद नावावर केला, त्यानंतर भारतामध्ये टीम इंडियाचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. भारतीय अंडर-१९ संघ विश्वचषक जिंकल्यानंतर मायदेशी परतला आहे. मुंबई विमानतळावर संघाचे सर्व खेळाडू उपस्थित होते.  व्हिडिओ समोर आल्यानंतर, वैभव सूर्यवंशी एका वेगळ्याच अवतारात सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी वेढलेला दिसला. विमानतळाबाहेर पडताच सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी सूर्यवंशीला घेरले.

भारतासाठी आनंदाची बातमी! या टीम इंडियाच्या ऑलराउंडरचे होणार संघात पुनरागमन, व्हिडिओ पोस्ट करून शेअर केली माहिती

विमानतळाबाहेर पडताना धोनी देखील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी वेढलेला दिसतो. इंग्लंडविरुद्धच्या विश्वचषक फायनलमध्ये वैभवने ऐतिहासिक खेळी केली. फायनलच्या सामन्यामध्ये वैभवच्या ८० चेंडूमध्ये १५ चौकार आणि १५ षटकार मारून १७५ धावा केल्या. वैभवच्या खेळीच्या जोरावर भारताच्या संघाने फायनलच्या सामन्यामध्ये 411 धावा केल्या.  अंतिम सामन्यात भारताने इंग्लंडचा १०० धावांनी पराभव केला. भारताने इंग्लंडसमोर ४१२ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. प्रत्युत्तरात, इंग्लंडचा संघाने देखील चांगली कामगिरी केली होती पण त्याचे फलंदाजांना भारतीय गोलंदाजांनी जास्त धावा दिल्या नाहीत. 

वडिलांनी प्रतिक्रिया दिली

१५ वर्षांच्या या खेळाडूच्या निर्भय फलंदाजीला त्याचे वडील संजीव सूर्यवंशी यांनी प्रतिसाद दिला. त्यांनी सांगितले की सूर्यवंशी कोणत्याही गोलंदाजाला घाबरत नाही आणि नेहमीच मोठे शॉट्स खेळतो. संजीव पुढे म्हणाले की वैभव क्वचितच एकेरी शॉट्स घेण्यावर विश्वास ठेवतो आणि म्हणूनच तो असे शॉट्स खेळतो.

Published On: Feb 09, 2026 | 11:36 AM

