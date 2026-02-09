Dale Steyn ने जिकलं मनं! इंग्लंडचा घाम काढल्यानंतर दिग्गज खेळाडूने नेपाळला दिली खुली ऑफर; हा अनुभवी खेळाडू प्रशिक्षक होण्यास तयार

Nepal Cricket Team, T20 World Cup 2026: २०२६ च्या टी२० विश्वचषकात इंग्लंडविरुद्ध नेपाळच्या प्रभावी कामगिरीने जगभरातील बातम्यांमध्ये स्थान मिळवले. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या रोमांचक सामन्यात नेपाळने इंग्लंडला कठीण लढत दिली आणि फक्त ४ धावांनी पराभव पत्करावा लागला, परंतु त्यांच्या शौर्याने आणि लढाईने सर्वांची मने जिंकली. ही दमदार कामगिरी पाहून एका अनुभवी खेळाडूने नेपाळ संघाला मोठी ऑफर दिली आहे. हा अनुभवी खेळाडू या संघासोबत काम करण्यास तयार आहे.
दक्षिण आफ्रिकेचा दिग्गज वेगवान गोलंदाज डेल स्टेनने नेपाळ संघाचे प्रशिक्षकपद स्वीकारण्याची ऑफर दिली आहे. या स्पर्धेसाठी डेल स्टेन हा समालोचन पॅनेलचा भाग आहे. त्याने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली ज्यामध्ये त्याने नेपाळ संघासोबत काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली. सामन्यानंतर डेल स्टेनने लिहिले, “नेपाळ, जर तुम्हाला कधी गरज पडली तर मी माझ्या सेवा देऊ करतो! पुढे चालत राहा, पुढे चालत राहा, पुढे चालत राहा!” डेल स्टेनची ही पोस्ट व्हायरल झाली आहे.
Nepal I offer my services to you if you ever need em!
Up, up and UP! — Dale Steyn (@DaleSteyn62) February 8, 2026
स्टेनची ऑफर ही नेपाळ क्रिकेटसाठी एक मोठा सन्मान आहे. नेपाळ संघाच्या इतक्या उच्च स्तरावरील कामगिरीने सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे. तथापि, त्यांनी मागील आवृत्तीतही चांगले खेळले होते, दक्षिण आफ्रिकेकडून फक्त एका धावेने पराभव पत्करावा लागला होता. परिणामी, नेपाळ संघात भविष्यात अनेक प्रमुख संघांना पराभूत करण्याची क्षमता आहे. संघाची कामगिरी सतत सुधारत आहे आणि त्यांनी वेस्ट इंडिजविरुद्धची टी-२० मालिकाही जिंकली आहे.
इंग्लंडसाठी हा सामना सोपा नव्हता; त्यांनी शेवटच्या चेंडूपर्यंत जिंकण्यासाठी संघर्ष केला. १८५ धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना नेपाळने शानदार कामगिरी केली, पण शेवटी त्यांना अपयश आले. २० षटकांत ६ गडी गमावून नेपाळला फक्त १८० धावा करता आल्या. शेवटच्या षटकात विजयासाठी त्यांना १० धावांची आवश्यकता होती, पण त्यांना फक्त ५ धावा करता आल्या. तथापि, अनेकजण या पराभवाला विजयापेक्षा कमी मानत नाहीत, कारण असोसिएट नेशन म्हणून नेपाळने पूर्ण सदस्यीय संघाला इतकी कठीण लढत दिली.