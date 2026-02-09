भारतासाठी आनंदाची बातमी! या टीम इंडियाच्या ऑलराउंडरचे होणार संघात पुनरागमन, व्हिडिओ पोस्ट करून शेअर केली माहिती

Washington Sundare Fitness Update Video : भारत विरूद्ध यूएसए यांच्यामध्ये विश्वचषकाचा तिसरा सामना पार पडला. पहिल्या सामन्यामध्ये भारतीय संघाची सुरूवात फार काही चांगली झाली नव्हती पण पहिल्या सामन्यामध्ये भारताचे खेळाडू फेल झाल्यानंतर सुर्यकुमार यादवने कमालीची खेळी खेळली आणि कर्णधाराच्या जोरावर भारताच्या संघाने धावसंख्या उभारली होती. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात टीम इंडियाने चांगली सुरुवात केली. त्यांनी वानखेडे स्टेडियमवर अमेरिकेचा २९ धावांनी पराभव केला.
तिलक वर्मा आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांच्या विश्वचषकात सहभागाबाबत काहीसा सस्पेन्स होता. तिलक तंदुरुस्त झाला आणि अमेरिकेविरुद्ध खेळताना दिसला. तथापि, वॉशिंग्टन सुंदर अद्याप टीम इंडियामध्ये सामील झालेला नाही. सूर्यकुमार यादवने त्याच्या फिटनेसबद्दल अपडेट दिले होते, परंतु आता सुंदरने स्वतः एक व्हिडिओ पोस्ट करून चाहत्यांना तो पूर्णपणे तंदुरुस्त असल्याची माहिती दिली आहे.
भारतीय संघ सध्या १४ सदस्यीय संघासह खेळत आहे. वॉशिंग्टन सुंदर गेल्या काही दिवसांपासून बीसीसीआय सीओईमध्ये तंदुरुस्त होत आहे. सुंदरने आता त्याच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर काही व्हिडिओ आणि फोटो पोस्ट केले आहेत, ज्यामध्ये तो पूर्णपणे तंदुरुस्त असल्याचे दिसून येत आहे. तो त्याच्या पाठीवर वजने बांधून धावत होता आणि गोलंदाजीचा सरावही करत होता. त्याने तो पूर्णपणे तंदुरुस्त आहे आणि टीम इंडियामध्ये सामील होण्यास तयार आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला.
अमेरिकेविरुद्धच्या टी-२० विश्वचषकाच्या पहिल्या सामन्यात भारताच्या विजयानंतर, कर्णधार सूर्यकुमार यादवने वॉशिंग्टन सुंदरबद्दल अपडेट दिले. त्यांनी सांगितले की सुंदर आता टीम इंडियामध्ये परतण्यास तयार आहे. १२ फेब्रुवारी रोजी नवी दिल्ली येथे नामिबियाविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी सुंदर टीम इंडियामध्ये सामील होईल अशी घोषणा त्यांनी केली.
Washington Sundar is joining us in Delhi. Bumrah was having high fever due to the weather. Rest everything is fine: Suryakumar Yadav #T20WorldCup2026 pic.twitter.com/0kH82SWNeP — Cricbuzz (@cricbuzz) February 7, 2026
सूर्याने स्पष्ट केले होते की सर्व काही ठीक आहे आणि त्याला वॉशिंग्टनच्या पुनरागमनाची घाई करायची नव्हती. आता, सुंदरने स्वतः त्याच्या फिटनेसबद्दल अपडेट दिले आहे. असे दिसते की वॉशिंग्टन नामिबियाविरुद्धच्या सामन्यासाठी निवडीसाठी उपलब्ध असेल.