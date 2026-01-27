Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Joe Root काय ऐकत नाही! शतकासह ब्रायन लाराचा रेकॉर्ड मोडला; गांगुली-रोहितलाही टाकले मागे

ENG vs SL 3rd ODI: पहिल्या दोन एकदिवसीय सामन्यांत दमदार अर्धशतके झळकावल्यानंतर, रूटने तिसऱ्या सामन्यात आपल्या फॉर्मचे रूपांतर एका शानदार शतकात केले.

Updated On: Jan 27, 2026 | 07:40 PM
Joe Root काय ऐकत नाही! शतकासह ब्रायन लाराचा रेकॉर्ड मोडला

Joe Root काय ऐकत नाही! शतकासह ब्रायन लाराचा रेकॉर्ड मोडला (Photo Credit- X)

Joe Root Century: इंग्लंडचा दिग्गज फलंदाज जो रूट (Joe Root) सध्या श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर आपल्या बॅटने आग ओकत आहे. पहिल्या दोन एकदिवसीय सामन्यांत दमदार अर्धशतके झळकावल्यानंतर, रूटने तिसऱ्या सामन्यात आपल्या फॉर्मचे रूपांतर एका शानदार शतकात केले. श्रीलंकेविरुद्धच्या या तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात रूटने केवळ १०० चेंडूत आपले २० वे एकदिवसीय शतक पूर्ण केले. या शतकासह त्याने क्रिकेट विश्वातील अनेक दिग्गजांचे विक्रम मोडीत काढले आहेत.

संकटात धावून आला जो रूट

नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा इंग्लंडचा निर्णय सुरुवातीला चुकला की काय असे वाटत होते. सलामीवीर बेन डकेट (७ धावा) आणि रेहान अहमद (२४ धावा) लवकर बाद झाल्यामुळे इंग्लंडची अवस्था २ बाद ४० अशी बिकट झाली होती. मात्र, अनुभवी जो रूटने जेकब बेथेलच्या साथीने डावाची सूत्रे हाती घेतली. या दोघांनी तिसऱ्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी करत इंग्लंडचा डळमळीत झालेला डाव सावरला. बेथेल ६५ धावा करून बाद झाला, पण रूटने एका बाजूने खिंड लढवत आपले शतक पूर्ण केले.

IND vs ZIM Live score, U19 World Cup : विहान मल्होत्राचा नाबाद शतकी तडाखा! भारताचा झिम्बाब्वेसमोर 353 धावांचा डोंगर

ब्रायन लाराचा विक्रम इतिहासजमा

या शतकासह जो रूटने ५० षटकांच्या क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतके करण्याच्या बाबतीत वेस्ट इंडिजचे महान फलंदाज ब्रायन लारा यांना मागे टाकले आहे. ब्रायन लारा यांच्या नावावर एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये १९ शतके होती, आता रूटच्या नावावर २० शतके झाली आहेत. या मालिकेत रूटचे सातत्य वाखाणण्याजोगे असून त्याने पहिल्या सामन्यात ६२ आणि दुसऱ्या सामन्यात ७५ धावांची खेळी केली होती.

रोहित शर्मा आणि सौरव गांगुलीलाही दिली धोबीपछाड

शतकासोबतच जो रूटने एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये आपल्या ७,५०० धावा देखील पूर्ण केल्या. ही कामगिरी करताना त्याने भारताच्या दोन महान कर्णधारांना मागे टाकले आहे. ७,५०० धावांचा टप्पा गाठणारा तो जगातील चौथा सर्वात वेगवान फलंदाज ठरला आहे.

जो रूट: १७८ डाव (७,५०० धावा)

सौरव गांगुली: १८५ डाव

रोहित शर्मा: १८८ डाव

या विक्रमावरून जो रूट सध्या किती जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे याची प्रचिती येते. त्याच्या या खेळीमुळे इंग्लंडने श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्यात भक्कम धावसंख्या उभारली असून, क्रिकेट विश्वात पुन्हा एकदा त्याच्या नावाची चर्चा रंगली आहे.

‘क्रिकेटच्या पलीकडेही आयुष्य, योग्य वेळ आली….’ संकटमोचक  केएल राहुलचा निवृत्तीबाबत मोठा खुलासा; क्रिकेट जगतात खळबळ 

Jan 27, 2026 | 07:40 PM
