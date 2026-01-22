Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Sl Vs Eng England Announces 11 Players For The First Odi This Batsman Will Return To The Team After 2023

SL vs ENG : इंग्लंडने पहिल्या एकदिवसीय सामन्यासाठी 11 खेळाडूंची केली घोषणा, हा फलंदाज 2023 नंतर पुन्हा संघात करणार पुनरागमन

श्रीलंका विरुद्ध इंग्लड यांच्यामध्ये आजपासून एकदिवसीय मालिकेला सुरूवात होणार आहे. यासाठी इंग्लडच्या संघाने पहिल्या सामन्यासाठी प्लेइंग 11 ची घोषणा केली आहे. या सामन्याबद्दल सविस्तर तपशील जाणून घ्या.

Updated On: Jan 22, 2026 | 11:53 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

England’s playing 11 against Sri Lanka : श्रीलंकेविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यासाठी इंग्लंडने त्यांच्या प्लेइंग ११ संघाची घोषणा केली आहे. जॅक क्रॉली दीर्घकाळानंतर इंग्लंड संघात परतला आहे. क्रॉलीने शेवटचा एकदिवसीय सामना २०२३ मध्ये खेळला होता. बेन डकेट क्रॉलीसोबत डावाची सुरुवात करेल. जो रूट तिसऱ्या क्रमांकावर खेळताना दिसेल. सॅम करनचाही अंतिम ११ मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. लियाम डॉसनचाही दुसरा फिरकी गोलंदाज म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.

इंग्लंडने त्यांच्या प्लेइंग ११ ची घोषणा केली

इंग्लंडने श्रीलंकेविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यासाठी त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनची घोषणा केली आहे. जॅक क्रॉली बऱ्याच काळानंतर इंग्लंड संघाकडून एकदिवसीय सामन्यात खेळताना दिसणार आहे. जेकब बेथेलचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे. हॅरी ब्रुक कर्णधारपदाची जबाबदारी स्वीकारतील, तर जो बटलर यष्टीरक्षक असेल. विल जॅक्सचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे. सॅम करन आणि जेमी ओव्हरटन यांच्याकडून फलंदाजी आणि चेंडू दोन्हीमध्ये स्फोटक कामगिरीची अपेक्षा संघाला असेल. लियाम डॉसन आणि आदिल रशीद त्यांच्या फिरकीने फलंदाजांना त्यांच्या तालावर नाचवताना दिसतील.

एकदिवसीय मालिकेचे वेळापत्रक

श्रीलंका दौऱ्यात इंग्लंड संघ तीन सामन्यांची एकदिवसीय आणि टी-२० मालिका खेळणार आहे. ही एकदिवसीय मालिका २२ जानेवारीपासून सुरू होत आहे, पहिला सामना कोलंबोमधील आर. प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. मालिकेतील दुसरा सामना २४ जानेवारी रोजी खेळवला जाईल.

IND vs NZ : भारतीय संघाच्या अडचणी वाढल्या! चालू सामन्यात वाहू लागले रक्त! स्टार अष्टपैलू खेळाडूच्या बोटाला गंभीर दुखापत

तिसरा एकदिवसीय सामना २७ जानेवारी रोजी खेळला जाईल. एकदिवसीय सामन्यांनंतर, ३० जानेवारी रोजी तीन सामन्यांची टी२० मालिका सुरू होईल, ज्याचा शेवटचा सामना ३ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सर्व टी२० सामने आयोजित करेल. टी20 विश्वचषकाआधी दोन्ही संघासाठी ही मालिका फार महत्वाची असणार आहे. विश्वचषक सुरू होण्याआधी संघाच्या मालिकेचे आयोजन केले आहे, हे त्यांना विश्वचषकाच्या सामन्यामध्ये नक्कीच मदत होईल.

इंग्लडचा पहिला सामना नेपाळ विरुद्ध खेळवला जाणार आहे. हा सामना 8 फेब्रुवारी रोजी खेळवला जाणार आहे. तर दुसरीकडे 8 फेब्रुवारी रोजी श्रीलंकेचाही सामना असणार आहे हा सामना आयर्लंडविरुद्ध खेळवला जाणार आहे.

Web Title: Sl vs eng england announces 11 players for the first odi this batsman will return to the team after 2023

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 22, 2026 | 11:53 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

GG vs UPW : सलग तीन पराभवानंतर गुजरातला कमबॅक करण्याची संधी! यूपी वॉरियर्सविरुद्ध होणार आज लढत
1

GG vs UPW : सलग तीन पराभवानंतर गुजरातला कमबॅक करण्याची संधी! यूपी वॉरियर्सविरुद्ध होणार आज लढत

‘धूळ शांत झाल्यावर सत्य समोर येईल…’, थरूर यांच्या ट्विटला उत्तर देताना काय म्हणाले कोच गौतम गंभीर?
2

‘धूळ शांत झाल्यावर सत्य समोर येईल…’, थरूर यांच्या ट्विटला उत्तर देताना काय म्हणाले कोच गौतम गंभीर?

AFG vs WI : W,W,W… मुजीब उर रहमानचे नाव इतिहासाच्या पानांवर! हॅटट्रिक घेऊन दिग्गजांच्या क्लबमध्ये झाला सामील
3

AFG vs WI : W,W,W… मुजीब उर रहमानचे नाव इतिहासाच्या पानांवर! हॅटट्रिक घेऊन दिग्गजांच्या क्लबमध्ये झाला सामील

बांग्लादेशची T20 World Cup 2026 ची मागणी ICC ने फेटाळली! अंतिम निर्णय घेण्यासाठी क्रीडा सल्लागार बांगलादेशच्या खेळाडूंना भेटणार
4

बांग्लादेशची T20 World Cup 2026 ची मागणी ICC ने फेटाळली! अंतिम निर्णय घेण्यासाठी क्रीडा सल्लागार बांगलादेशच्या खेळाडूंना भेटणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SL vs ENG : इंग्लंडने पहिल्या एकदिवसीय सामन्यासाठी 11 खेळाडूंची केली घोषणा, हा फलंदाज 2023 नंतर पुन्हा संघात करणार पुनरागमन

SL vs ENG : इंग्लंडने पहिल्या एकदिवसीय सामन्यासाठी 11 खेळाडूंची केली घोषणा, हा फलंदाज 2023 नंतर पुन्हा संघात करणार पुनरागमन

Jan 22, 2026 | 11:53 AM
Star Pravah : मातीची ओढ, प्रेमाचा ध्यास…दुष्यंतचा नवा प्रवास! हळद रुसली कुंकू हसलं मालिकेत अभिनेता जगणार शेतकऱ्याचं आयुष्य

Star Pravah : मातीची ओढ, प्रेमाचा ध्यास…दुष्यंतचा नवा प्रवास! हळद रुसली कुंकू हसलं मालिकेत अभिनेता जगणार शेतकऱ्याचं आयुष्य

Jan 22, 2026 | 11:49 AM
हर्षवर्धन सपकाळ ‘या’ तारखेला वाराणसी दौऱ्यावर; मणिकर्णिका घाटाची पाहणी करणार

हर्षवर्धन सपकाळ ‘या’ तारखेला वाराणसी दौऱ्यावर; मणिकर्णिका घाटाची पाहणी करणार

Jan 22, 2026 | 11:46 AM
Oscars 2026 Nomination: ९८ व्या अकादमी पुरस्कारांची आज घोषणा; जाणून घ्या कोणता भारतीय चित्रपट शर्यतीत?

Oscars 2026 Nomination: ९८ व्या अकादमी पुरस्कारांची आज घोषणा; जाणून घ्या कोणता भारतीय चित्रपट शर्यतीत?

Jan 22, 2026 | 11:42 AM
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेसाठी भाजपकडून 41 तर पंचायत समितीसाठी 72 उमेदवार

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेसाठी भाजपकडून 41 तर पंचायत समितीसाठी 72 उमेदवार

Jan 22, 2026 | 11:37 AM
Akola news: “तुझ्याशिवाय जगू शकत नाही…” प्रेमविरोधामुळे तरुणाने उचलले टोकाचे पाऊल

Akola news: “तुझ्याशिवाय जगू शकत नाही…” प्रेमविरोधामुळे तरुणाने उचलले टोकाचे पाऊल

Jan 22, 2026 | 11:36 AM
लॅपटॉपचा Keyboard अचानक बंद झालाय? घरच्या घरी ‘या’ ट्रिक्स वापरून कीबोर्ड करा दुरुस्त

लॅपटॉपचा Keyboard अचानक बंद झालाय? घरच्या घरी ‘या’ ट्रिक्स वापरून कीबोर्ड करा दुरुस्त

Jan 22, 2026 | 11:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM