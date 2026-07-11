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IND W Vs ENG W Live: इंग्लंडविरुद्ध क्रांतीचा थरार! 170 वर ऑल आउट; भारताच्या लेकीचा ऐतिहासिक ‘पंच’

Updated On: Jul 11, 2026 | 08:22 PM IST
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सारांश

भारतीय संघाला 285 रन्सवर ऑल आउट केल्यावर इंग्लंडचा संघ मैदानात खेळण्यासाठी आला. मात्र टॅमसीन ब्यूमॉन्ट, मायआ बुशियर या दोघींना इंग्लंडला चांगली सुरुवात करून देता आली नाही.

IND W Vs ENG W Live: इंग्लंडविरुद्ध क्रांतीचा थरार! 170 वर ऑल आउट; भारताच्या लेकीचा ऐतिहासिक ‘पंच’

India Vs England Live Streaming (फोटो - ट्विटर

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विस्तार
  • इंग्लंडचा महिला क्रिकेट संघ 170 रन्सवर ऑल आउट 
  • क्रांती गौडने घेतल्या तब्बल 5 विकेट्स 
  • इंग्लंडकडून एमी जोन्सने लगावले अर्धशतक 
India Women’s Vs England Women’s  Test Live Updates: सध्या इंग्लंडच्या लॉर्डसच्या ऐतिहासिक क्रिकेटच्या मैदानावर भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात एकमेव कसोटी सामना सुरू आहे. इंग्लंडने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. स्मृती आणि कर्णधार हरमनप्रीत कौरच्या खेळीच्या जोरावर 285 रन्सचा डोंगर उभा केला होता. दरम्यान भारताने शानदार गोलंदाजी करत इंग्लंडला 170 रन्स वरच रोखले आहे. आता इंग्लंडच्या संघाला 117 रन्सचे ट्रायल असणार आहे.

इंग्लंडची फलंदाजी

भारतीय संघाला 285 रन्सवर ऑल आउट केल्यावर इंग्लंडचा संघ मैदानात खेळण्यासाठी आला. मात्र टॅमसीन ब्यूमॉन्ट, मायआ बुशियर या दोघींना इंग्लंडला चांगली सुरुवात करून देता आली नाही. मायआ बुशियर 23 रन्स करून आउट झाली. तर टॅमसीन ब्यूमॉन्ट केवळ 2 रन्स करून आउट झाली. त्यामुळे इंग्लंडला दोन मोठे धक्के बसले. हेदर नाइट देखील 6 रन्सवर आउट झाली. त्यानंतर कर्णधार नॅट सायव्हर-ब्रंटने 44 रन्सची महत्वाची खेळी करत इंग्लंडचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर एमी जोन्सने शानदार अर्धशतक लगावले. तिने 52 रन्सची खेळी केली.

भारतीय संघाची गोलंदाजी

भारतीय गोलंदाजांनी अत्यंत अचूक आणि भेदक मारा करत इंग्लंडला 170 रन्सवरच रोखले. यामध्ये सायली सातघरेने 2 महत्वाच्या विकेट्स घेतल्या. तर स्नेह राणाने 2 विकेट्स पटकावल्या. दीप्ती शर्माने ए विकेट घेतली. मात्र या सर्वांमध्ये क्रांती गौडने अत्यंत शानदार मारा केला. तिने कसोटी क्रिकेटमध्ये एकाच डावात 5 विकेट्स घेण्याचा विक्रम केला आहे. तिच्या गोलंदाजीसमोर इंग्लंडचा संघ ढेपाळल्यामपा पाहायला मिळाले.

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हरमनप्रीत कौरने रचला विक्रम

हरमनप्रीत कौरने इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटीत नवा विक्रम रचला आहे. हरमनप्रीत कौरने इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये आपल्या 9000 रन्स पूर्ण केल्या आहेत. कालच्या सामन्यात 13 रन्स करताच हरमनप्रीत कौरने हा विक्रम रचला आहे. कर्णधार हरमनप्रीत कौरने या सामन्यात 58 रन्सची शानदार अर्धशतकी खेळी केली आहे. तसेच 9000 रन्स आपल्या नावावर करण्याचा विक्रम तिने आपल्या नावावर केला आहे.

इंग्लंडचा संघ: टॅमसीन ब्यूमॉन्ट, मायआ बुशियर, हीदर नाइट, नॅट सायव्हर-ब्रंट, अॅलिस कॅप्सी, अॅमी जोन्स, मॅडी विलियर्स, सोफी एक्लेस्टोन, इस्सी वाँग, लॉरेन बेल, लॉरेन फाईलर.

नजर लागली! इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी सामन्याआधी महिला क्रिकेट संघाला मोठा धक्का; ‘ही’ खेळाडू बाहेर

भारतीय संघ: स्मृती मानधना, शेफाली वर्मा, शुभा सतीष, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रॉड्रिग्ज, दीप्ती शर्मा, ऋचा घोष, स्नेह राणा, सायली सातघरे, रेणुका सिंग ठाकूर, क्रांती गौड.

Web Title: Kranti goud take 5 wickets against england womens vs indian womens test match live updates

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Published On: Jul 11, 2026 | 08:13 PM

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