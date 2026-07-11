दे घुमाके! IND W Vs ENG W च्या सामन्यात हरमनप्रीत कौरचा डंका; 9000 रन्स अन् थेट ‘या’ क्लबमध्ये एंट्री

हरमनप्रीत कौरने रचला विक्रम
हरमनप्रीत कौरने इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटीत नवा विक्रम रचला आहे. हरमनप्रीत कौरने इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये आपल्या 9000 रन्स पूर्ण केल्या आहेत. कालच्या सामन्यात 13 रन्स करताच हरमनप्रीत कौरने हा विक्रम रचला आहे. कर्णधार हरमनप्रीत कौरने या सामन्यात 58 रन्सची शानदार अर्धशतकी खेळी केली आहे. तसेच 9000 रन्स आपल्या नावावर करण्याचा विक्रम तिने आपल्या नावावर केला आहे.
इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये 9000 रन्स पूर्ण करणारी हरमनप्रीत कौर तिसरी भारतीय खेळाडू ठरली आहे. भारताची माजी खेळाडू मिताली राजने 2022 मध्ये निवृत्ती घेतली होती. तिने आपल्या करकिरीदत 10 हजार पेक्षा जास्त रन्स केल्या आहेत. तर दुसरी खेळाडू स्मृती मंधाना आहे. तिने 10,668 रन्स केल्या आहेत. तर हरमनप्रीत कौर आता तिसरी भारतीय खेळाडू ठरली आहे.
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कालच्या सामन्यात कर्णधार हरमनप्रीत कौर आणि स्मृती मंधाना या दोघींनी शानदार भागीदारी रचली. काल तिने 58 रन्सची खेळी केली. दोघींनी 89 रन्सची भागीदारी केली. स्मृतीने 83 रन्सची शानदार खेळी केली. यामुळे भारताने पहिल्या डावात 285 रन्सचा डोंगर उभा केला आहे.