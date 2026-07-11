शनिवार, 11 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Captain Harmanpreet Kaur Make 9000 International Runs England Womens Test Match Lords Ground

दे घुमाके! IND W Vs ENG W च्या सामन्यात हरमनप्रीत कौरचा डंका; 9000 रन्स अन् थेट ‘या’ क्लबमध्ये एंट्री

Updated On: Jul 11, 2026 | 02:45 PM IST
जाहिरात
सारांश

कालच्या सामन्यात कर्णधार हरमनप्रीत कौर आणि स्मृती मंधाना या दोघींनी शानदार भागीदारी रचली. काल तिने 58 रन्सची खेळी केली. दोघींनी 89 रन्सची भागीदारी केली. स्मृतीने 83 रन्सची शानदार खेळी केली.

दे घुमाके! IND W Vs ENG W च्या सामन्यात हरमनप्रीत कौरचा डंका; 9000 रन्स अन् थेट ‘या’ क्लबमध्ये एंट्री

हरमनप्रीत कौरने रचला नवा रेकॉर्ड (फोटो- ट्विटर)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • भारत अन् इंग्लंडमध्ये सुरू आहे एकमेव कसोटी सामना 
  • भारताचा संघ प्रथम फलंदाजी करताना 285 वर ऑलआउट 
  • कर्णधार हरमनप्रीत कौरचा नवा विक्रम 
India Women’s Vs England Women’s  Test Live Updates: सध्या क्रिकेटची पंढरी समजल्या जाणाऱ्या ऐतिहासिक लॉर्डस मैदानावार सध्या भारत अन् इंग्लंड महिला क्रिकेट संघात एकमेव कसोटी सामना सुरू आहे. भारताने प्रथम फलंदाजी करत 285 रन्स केल्या आहेत. स्मृती मंधाना आणि कर्णधार हरमनप्रीत कौरने शानदार फलंदाजी केली. तसेच कर्णधार हरमनप्रीत कौरने एक मोठा विक्रम या सामन्यात केला आहे. त्याबद्दल जाणून घेऊयात.

हरमनप्रीत कौरने रचला विक्रम

हरमनप्रीत कौरने इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटीत नवा विक्रम रचला आहे. हरमनप्रीत कौरने इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये आपल्या 9000 रन्स पूर्ण केल्या आहेत. कालच्या सामन्यात 13 रन्स करताच हरमनप्रीत कौरने हा विक्रम रचला आहे. कर्णधार हरमनप्रीत कौरने या सामन्यात 58 रन्सची शानदार अर्धशतकी खेळी केली आहे. तसेच 9000 रन्स आपल्या नावावर करण्याचा विक्रम तिने आपल्या नावावर केला आहे.

इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये 9000 रन्स पूर्ण करणारी हरमनप्रीत कौर तिसरी भारतीय खेळाडू ठरली आहे. भारताची माजी खेळाडू मिताली राजने 2022 मध्ये निवृत्ती घेतली होती. तिने आपल्या करकिरीदत 10 हजार पेक्षा जास्त रन्स केल्या आहेत. तर दुसरी खेळाडू स्मृती मंधाना आहे. तिने 10,668 रन्स केल्या आहेत. तर हरमनप्रीत कौर आता तिसरी भारतीय खेळाडू ठरली आहे.

नजर लागली! इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी सामन्याआधी महिला क्रिकेट संघाला मोठा धक्का; ‘ही’ खेळाडू बाहेर

कालच्या सामन्यात कर्णधार हरमनप्रीत कौर आणि स्मृती मंधाना या दोघींनी शानदार भागीदारी रचली. काल तिने 58 रन्सची खेळी केली. दोघींनी 89 रन्सची भागीदारी केली. स्मृतीने 83 रन्सची शानदार खेळी केली. यामुळे भारताने पहिल्या डावात 285 रन्सचा डोंगर उभा केला आहे.

Web Title: Captain harmanpreet kaur make 9000 international runs england womens test match lords ground

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 11, 2026 | 02:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND W Vs ENG W Live: इंग्लंडविरुद्ध स्मृतीने लढवली खिंड! क्रिकेटच्या पंढरीत खेळला जातोय एकमेव कसोटी सामना
1

IND W Vs ENG W Live: इंग्लंडविरुद्ध स्मृतीने लढवली खिंड! क्रिकेटच्या पंढरीत खेळला जातोय एकमेव कसोटी सामना

नजर लागली! इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी सामन्याआधी महिला क्रिकेट संघाला मोठा धक्का; ‘ही’ खेळाडू बाहेर
2

नजर लागली! इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी सामन्याआधी महिला क्रिकेट संघाला मोठा धक्का; ‘ही’ खेळाडू बाहेर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
40 वर्षांची प्रतीक्षा संपली! भारत-न्यूझीलंडमध्ये मोठा करार, तब्बल 35000 कोटींचा होणार व्यापार, ‘या’ क्षेत्रांचं नशीब चमकणार

40 वर्षांची प्रतीक्षा संपली! भारत-न्यूझीलंडमध्ये मोठा करार, तब्बल 35000 कोटींचा होणार व्यापार, ‘या’ क्षेत्रांचं नशीब चमकणार

Jul 11, 2026 | 02:45 PM
किंवरा ओढा पुलाबाबतच्या अफवांना पूर्णविराम; पर्यायी पूल वाहून गेला नाही, प्रशासनाचा खुलासा

किंवरा ओढा पुलाबाबतच्या अफवांना पूर्णविराम; पर्यायी पूल वाहून गेला नाही, प्रशासनाचा खुलासा

Jul 11, 2026 | 02:45 PM
दे घुमाके! IND W Vs ENG W च्या सामन्यात हरमनप्रीत कौरचा डंका; 9000 रन्स अन् थेट ‘या’ क्लबमध्ये एंट्री

दे घुमाके! IND W Vs ENG W च्या सामन्यात हरमनप्रीत कौरचा डंका; 9000 रन्स अन् थेट ‘या’ क्लबमध्ये एंट्री

Jul 11, 2026 | 02:45 PM
Jambhulani Post Office: ‘मुक्काम पोस्ट जांभुळणी’ गावाचा ऐतिहासिक क्षण!  धैर्यशील मोहिते-पाटलांच्या हस्ते स्वतंत्र पोस्ट ऑफिसचे लोक

Jambhulani Post Office: ‘मुक्काम पोस्ट जांभुळणी’ गावाचा ऐतिहासिक क्षण!  धैर्यशील मोहिते-पाटलांच्या हस्ते स्वतंत्र पोस्ट ऑफिसचे लोक

Jul 11, 2026 | 02:42 PM
Pearl Gemstone: या राशींच्या लोकांनी मोती रत्न परिधान करणे पडू शकते महागात, जाणून घ्या धारण करण्याचे नियम

Pearl Gemstone: या राशींच्या लोकांनी मोती रत्न परिधान करणे पडू शकते महागात, जाणून घ्या धारण करण्याचे नियम

Jul 11, 2026 | 02:40 PM
मुसळधार पावसाने शाळेला धोका! दरड कोसळल्यानंतर संरक्षणासाठी 15 लाखांचा निधी मंजूर

मुसळधार पावसाने शाळेला धोका! दरड कोसळल्यानंतर संरक्षणासाठी 15 लाखांचा निधी मंजूर

Jul 11, 2026 | 02:39 PM
सूर्याभोवती तेजस्वी वलय! बारामतीमध्ये दुर्मीळ ‘सोलर हेलो’चे अद्भुत दर्शन, नागरिकांमध्ये उत्सुकतेचे वातावरण

सूर्याभोवती तेजस्वी वलय! बारामतीमध्ये दुर्मीळ ‘सोलर हेलो’चे अद्भुत दर्शन, नागरिकांमध्ये उत्सुकतेचे वातावरण

Jul 11, 2026 | 02:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा