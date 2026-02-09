थंड हवेत गरम मॅगी अन् थेट नोटांचा पाऊस... एका दिवसांतच कंटेंट क्रिएटरने केली तब्बल २१ हजारांच्या मॅगीची विक्री; Video Viral

‘महाराज, जरा बाजूला!’ रस्त्यातच बौद्ध भिक्षूंना अडवून खोडकर हत्तीने वसूल केला टोल, गोंडस दृश्य अन् Video Viral
साध्या स्टॉलचे आश्चर्यकारक परिणाम
बादल ठाकूरने डोंगरात एक अतिशय साधा स्टॉल उभारला, कोणतेही मोठे दुकान नाही, कोणतेही विस्तृत सेटअप नाही. फक्त एक टेबल, एक एलपीजी सिलेंडर, काही भांडी आणि खूप आत्मविश्वास, त्याने विचार केला, थंड ठिकाणी गरम मैगी विकण्याचा प्रयत्न का करू नये आणि लोक कसे प्रतिसाद देतात ते पहा? कल्पना सोपी होती, तरीही परिणाम आश्चर्यकारक होता.
वाजवी किमतीत पोट आणि मन तृप्त
त्यांनी मॅगीची किंमतदेखील अशी ठेवली जी खूप महाग वाटत नाही आणि तरीही नफा मिळवून देते. साध्या मॅगीची किंमत प्रति प्लेट ७० रुपये होती, तर चीज मॅगीची किमत १०० रुपयांना होती, जरी आपण प्रति प्लेट ७० रुपये सरासरी किंमत मोजली तरी, एकूण दैनिक विक्री सुमारे २१,००० रुपयांपर्यंत पोहोचते. याचा अर्थ मॅगी ६ लाख रुपयांपेक्षा जास्त मासिक उत्पन्न मिळवू शकते. हा आकडा सोशल मीडियावरील लोकांना सर्वांत जास्त आश्चर्यचकित करतो.
View this post on Instagram
अतिशहाणपणा त्याचा बैल रिकामा! फोनची बॅटरी तोंडात टाकताच झाला भीषण स्फोट, तरुण जखमी; घटनेचा Video Viral
व्हायरल स्टंट की गंभीर कल्पना
बादल ठाकूर यांनी त्यांच्या संपूर्ण अनुभवाचा व्हिडीओ बनवला आणि तो सोशल मीडियावर शेअर केला, व्हिडीओ लगेच व्हायरल झाला आणि लोकांनी कमेंटमध्ये विविध प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली. या कथेने सोशल मीडियावरील अनेक लोकांना विचार करायला भाग पाडले आहे. काही जण याला फक्त एक व्हायरल स्टट मानत आहेत, तर काही जण याला एक गंभीर व्यवसाय कल्पना म्हाणून पाहत आहेत.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.