थंड हवेत गरम मॅगी अन् थेट नोटांचा पाऊस… एका दिवसांतच कंटेंट क्रिएटरने केली तब्बल २१ हजारांच्या मॅगीची विक्री; Video Viral

21 Thousand Maggie Sell In One Day : डोंगरातील थंड हवेत गरम मॅगीचा सुगंध आणि योग्य कल्पना यांची सांगड घालून कंटेंट क्रिएटर बादल ठाकूरने एका दिवसांतच तब्बल २१ हजारांच्या मॅगीची विक्री केली आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 12:01 PM
(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • कोणताही मोठा सेटअप नसताना फक्त टेबल, एलपीजी सिलेंडर आणि भांड्यांच्या मदतीने डोंगरात गरम मॅगी विकली.
  • कंटेंट क्रिएटरने एका दिवसांत तब्बल २१ हजारांच्या मॅगीची विक्री केली आहे.
  • याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे.
डोंगराच्या थंडगार हवेतून गरम मॅगीचा सुगंध दरवळतो तेव्हा कोणाच्याही तोंडाला पाणी सुटले. आता कल्पना करा की, जर ही मॅगी विकणारा कोणी एकाच दिवसात हजारो नव्हे तर लाखो रुपये कमवू शकला तर कसे वाटेल? अलीकडेच, असाच एक मनोरंजक प्रयोग सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे, ज्यामुळे लोक आश्चर्यचकित आणि प्रेरित झाले आहेत. ही अनोखी कल्पना कंटेंट क्रिएटर बादल ठाकूर यांनी राबवली, ज्यांनी हे सिद्ध केले की, योग्य स्थान आणि योग्य मानसिकतेसह, एक साधा व्यवसायदेखील उत्तम परिणाम मिळवू शकतो.

साध्या स्टॉलचे आश्चर्यकारक परिणाम

बादल ठाकूरने डोंगरात एक अतिशय साधा स्टॉल उभारला, कोणतेही मोठे दुकान नाही, कोणतेही विस्तृत सेटअप नाही. फक्त एक टेबल, एक एलपीजी सिलेंडर, काही भांडी आणि खूप आत्मविश्वास, त्याने विचार केला, थंड ठिकाणी गरम मैगी विकण्याचा प्रयत्न का करू नये आणि लोक कसे प्रतिसाद देतात ते पहा? कल्पना सोपी होती, तरीही परिणाम आश्चर्यकारक होता.

वाजवी किमतीत पोट आणि मन तृप्त

त्यांनी मॅगीची किंमतदेखील अशी ठेवली जी खूप महाग वाटत नाही आणि तरीही नफा मिळवून देते. साध्या मॅगीची किंमत प्रति प्लेट ७० रुपये होती, तर चीज मॅगीची किमत १०० रुपयांना होती, जरी आपण प्रति प्लेट ७० रुपये सरासरी किंमत मोजली तरी, एकूण दैनिक विक्री सुमारे २१,००० रुपयांपर्यंत पोहोचते. याचा अर्थ मॅगी ६ लाख रुपयांपेक्षा जास्त मासिक उत्पन्न मिळवू शकते. हा आकडा सोशल मीडियावरील लोकांना सर्वांत जास्त आश्चर्यचकित करतो.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Badal Thakur (@yeah_badal)

व्हायरल स्टंट की गंभीर कल्पना

बादल ठाकूर यांनी त्यांच्या संपूर्ण अनुभवाचा व्हिडीओ बनवला आणि तो सोशल मीडियावर शेअर केला, व्हिडीओ लगेच व्हायरल झाला आणि लोकांनी कमेंटमध्ये विविध प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली. या कथेने सोशल मीडियावरील अनेक लोकांना विचार करायला भाग पाडले आहे. काही जण याला फक्त एक व्हायरल स्टट मानत आहेत, तर काही जण याला एक गंभीर व्यवसाय कल्पना म्हाणून पाहत आहेत.

Published On: Feb 09, 2026 | 12:00 PM

