महापौर, उपमहापौर पदांसाठी आज सभा; जितेंद्र डुडी यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती

महापौरपदासाठी भाजपने मंजुषा नागपुरे, तर उपमहापौरपदासाठी परशुराम वाडेकर यांना उमेदवारी दिली आहे. दरम्यान, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही आपले उमेदवार रिंगणात उतरवले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून महापौरपदासाठी शीतल सावंत, उपमहापौरपदासाठी दत्ता बहिरट, तर काँग्रेसकडून महापौरपदासाठी अश्विनी डॅनियल लांडगे आणि उपमहापौरपदासाठी साहिल केदारी यांनी अर्ज दाखल केले आहेत.
निवडीसाठी मतदानाची शक्यता; लढत होणार चुरशीची
सुरुवातीला मंजुषा नागपुरे यांची महापौरपदी बिनविरोध निवड होईल, असे मानले जात होते. मात्र विरोधी पक्षांनी उमेदवारी दिल्याने आता निवडणूक चुरशीची होणार असून, मतदानाची शक्यता निर्माण झाली आहे. ९ फेब्रुवारीपर्यंत तसेच सभेदरम्यानही उमेदवारी मागे घेण्याची संधी असल्याने अंतिम क्षणापर्यंत चित्र बदलू शकते. तरीही भाजपाकडे स्पष्ट बहुमत असल्याने नागपुरे यांचा विजय जवळपास निश्चित मानला जात आहे.
पुण्यात शिवसेना, मनसेला मोठा धक्का
शिंदेंच्या शिवसेनेसह, मनसेला पुणे महापालिकेत एकही जागा जिंकता आली नाही. भाजपसोबत युती करून शिवसेना एकत्र लढणार होती. मात्र, जागा वाटपावरून भाजपने अखेरपर्यंत दोन्ही पक्षांचं जमलं नाही. युती होईल, इच्छेप्रमाणे जागा मिळतील या भ्रमात अखेरपर्यंत पक्षाचे स्थानिक नेते चर्चा करत राहिले, मात्र शेवटच्या दिवशी स्वबळाचा नारा दिला. शिवसेनेने ११९ जागांवर उमेदवार उभे केले. मात्र व्यवस्थित नियोजन आणि सभा यांच्या अभावामुळे पक्षाच्या पदरी निराशा आल्याचं चित्र दिसून येत आहे. शिवसेना शहर प्रमुख नाना भानगिरे, महानगरप्रमुख रवींद्र धंगेकर यांच्या पत्नी प्रतिभा धंगेकर, मुलगा प्रणव धंगेकर, माजी उपमहापौर आबा बागूल यांनाही पराभवाला सामोरं जावं लागलं.