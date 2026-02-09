Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Pune »
  • A Special General Meeting Will Be Held Today For The Posts Of Mayor And Deputy Mayor In Pune Municipal Corporation

महापौर, उपमहापौर पदांसाठी आज सभा; जितेंद्र डुडी यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती

पुणे महानगरपालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर पदांसाठीची विशेष सर्वसाधारण सभा सोमवार (आज) महानगरपालिकेच्या श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात होणार आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 11:55 AM
महापौर, उपमहापौर पदांसाठी आज सभा; जितेंद्र डुडी यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
  • महापौर, उपमहापौर पदांसाठी आज सभा
  • निवडीसाठी मतदानाची शक्यता; लढत होणार चुरशीची
  • जितेंद्र डुडी निवडणूक निर्णय अधिकारी
पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर पदांसाठीची विशेष सर्वसाधारण सभा सोमवार (आज) महानगरपालिकेच्या श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात होणार आहे. या निवडणूक प्रक्रियेसाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सभेत महापौर व उपमहापौर निवडणूक, स्थायी समिती सदस्यांची नियुक्ती तसेच विविध १३ समित्यांवरील सदस्यांची निवड हे महत्त्वाचे विषय नियोजित आहेत. मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आकस्मिक निधनाच्या पार्श्वभूमीवर केवळ महापौर व उपमहापौर निवड करून सभा तहकूब करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे स्थायी समिती व इतर समित्यांवरील सदस्यांची निवड पुढील सभेत होण्याची दाट शक्यता आहे. महानगरपालिका निवडणुकीत १६५ पैकी ११९ जागा जिंकून भारतीय जनता पक्ष सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे.

 

महापौरपदासाठी भाजपने मंजुषा नागपुरे, तर उपमहापौरपदासाठी परशुराम वाडेकर यांना उमेदवारी दिली आहे. दरम्यान, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही आपले उमेदवार रिंगणात उतरवले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून महापौरपदासाठी शीतल सावंत, उपमहापौरपदासाठी दत्ता बहिरट, तर काँग्रेसकडून महापौरपदासाठी अश्विनी डॅनियल लांडगे आणि उपमहापौरपदासाठी साहिल केदारी यांनी अर्ज दाखल केले आहेत.

हे सुद्धा वाचा : पुणे जिल्ह्याचा ‘कौल’ कुणाला? ७३ जिल्हा परिषद जागांसाठी मतमोजणी, बारामतीकडे सर्वांचे लक्ष

निवडीसाठी मतदानाची शक्यता; लढत होणार चुरशीची

सुरुवातीला मंजुषा नागपुरे यांची महापौरपदी बिनविरोध निवड होईल, असे मानले जात होते. मात्र विरोधी पक्षांनी उमेदवारी दिल्याने आता निवडणूक चुरशीची होणार असून, मतदानाची शक्यता निर्माण झाली आहे. ९ फेब्रुवारीपर्यंत तसेच सभेदरम्यानही उमेदवारी मागे घेण्याची संधी असल्याने अंतिम क्षणापर्यंत चित्र बदलू शकते. तरीही भाजपाकडे स्पष्ट बहुमत असल्याने नागपुरे यांचा विजय जवळपास निश्चित मानला जात आहे.

पुण्यात शिवसेना, मनसेला मोठा धक्का

शिंदेंच्या शिवसेनेसह, मनसेला पुणे महापालिकेत एकही जागा जिंकता आली नाही. भाजपसोबत युती करून शिवसेना एकत्र लढणार होती. मात्र, जागा वाटपावरून भाजपने अखेरपर्यंत दोन्ही पक्षांचं जमलं नाही. युती होईल, इच्छेप्रमाणे जागा मिळतील या भ्रमात अखेरपर्यंत पक्षाचे स्थानिक नेते चर्चा करत राहिले, मात्र शेवटच्या दिवशी स्वबळाचा नारा दिला. शिवसेनेने ११९ जागांवर उमेदवार उभे केले. मात्र व्यवस्थित नियोजन आणि सभा यांच्या अभावामुळे पक्षाच्या पदरी निराशा आल्याचं चित्र दिसून येत आहे. शिवसेना शहर प्रमुख नाना भानगिरे, महानगरप्रमुख रवींद्र धंगेकर यांच्या पत्नी प्रतिभा धंगेकर, मुलगा प्रणव धंगेकर, माजी उपमहापौर आबा बागूल यांनाही पराभवाला सामोरं जावं लागलं.

Web Title: A special general meeting will be held today for the posts of mayor and deputy mayor in pune municipal corporation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 11:52 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra EVM Controversy: ढाब्यावर सापडलेल्या ‘त्या‌’ दोन राखीव ईव्हीएम प्रकरणावर निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आले, काय म्हणतायत बघा?
1

Maharashtra EVM Controversy: ढाब्यावर सापडलेल्या ‘त्या‌’ दोन राखीव ईव्हीएम प्रकरणावर निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आले, काय म्हणतायत बघा?

Nashik News : राज्य मार्गावरील खड्डा ठरतोय जीवघेणा, महिनाभरात सहा ते सात अपघात
2

Nashik News : राज्य मार्गावरील खड्डा ठरतोय जीवघेणा, महिनाभरात सहा ते सात अपघात

महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या पुतळ्याची विटंबना; मंत्री छगन भुजबळांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे पत्र पाठवलं, केली ‘ही’ मोठी मागणी
3

महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या पुतळ्याची विटंबना; मंत्री छगन भुजबळांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे पत्र पाठवलं, केली ‘ही’ मोठी मागणी

Pune Zp Election : जिल्ह्याचे कारभारी उद्या ठरणार; राष्ट्रवादी सत्ता राखणार की नव्या समीकरणांचा उदय होणार
4

Pune Zp Election : जिल्ह्याचे कारभारी उद्या ठरणार; राष्ट्रवादी सत्ता राखणार की नव्या समीकरणांचा उदय होणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
घरबसल्या पाहा आई-लेकामधील हळुवार नात्याची गोष्ट ‘उत्तर’, ‘या’ओटीटीवर प्रदर्शित होणार,वाचा सविस्तर

घरबसल्या पाहा आई-लेकामधील हळुवार नात्याची गोष्ट ‘उत्तर’, ‘या’ओटीटीवर प्रदर्शित होणार,वाचा सविस्तर

Feb 09, 2026 | 12:38 PM
Epstein Files मुळे जागतिक राजकारणात भूकंप; अमेरिकेपासून ते नॉर्वेपर्यंत राजीनाम्यांची लाट

Epstein Files मुळे जागतिक राजकारणात भूकंप; अमेरिकेपासून ते नॉर्वेपर्यंत राजीनाम्यांची लाट

Feb 09, 2026 | 12:38 PM
सायबर हल्ले ठरले भारतीय कंपन्यांसाठी सर्वात मोठा धोका; 51% CEO चिंतेत

सायबर हल्ले ठरले भारतीय कंपन्यांसाठी सर्वात मोठा धोका; 51% CEO चिंतेत

Feb 09, 2026 | 12:30 PM
मराठी सिनेसृष्टीसाठी ऐतिहासिक क्षण! ‘गोंधळ’ या मराठी चित्रपटाचा ‘फिप्रेस्को’ने केला गौरव

मराठी सिनेसृष्टीसाठी ऐतिहासिक क्षण! ‘गोंधळ’ या मराठी चित्रपटाचा ‘फिप्रेस्को’ने केला गौरव

Feb 09, 2026 | 12:27 PM
Uddhav Thackeray News: उद्धव ठाकरेंची आमदारकी धोक्यात ? भाजप आणि शिंदेसेनेच्या बड्या नेत्यांनी डिवचलं

Uddhav Thackeray News: उद्धव ठाकरेंची आमदारकी धोक्यात ? भाजप आणि शिंदेसेनेच्या बड्या नेत्यांनी डिवचलं

Feb 09, 2026 | 12:25 PM
Udayanraje Bhosle : “आमच्यावर प्रेम करणा-या कोणत्याही व्यक्तीने..! खासदार उदयनराजे भोसले यांचा वाढदिवस न साजरा करण्याचा निर्णय

Udayanraje Bhosle : “आमच्यावर प्रेम करणा-या कोणत्याही व्यक्तीने..! खासदार उदयनराजे भोसले यांचा वाढदिवस न साजरा करण्याचा निर्णय

Feb 09, 2026 | 12:22 PM
मोबाईल मार्केटमध्ये होणार Starlink ची एंट्री? नेटवर्क नसलेल्या ठिकाणीही असेल इंटरनेट? SpaceX च्या नव्या प्लॅनकडे जगाचं लक्ष

मोबाईल मार्केटमध्ये होणार Starlink ची एंट्री? नेटवर्क नसलेल्या ठिकाणीही असेल इंटरनेट? SpaceX च्या नव्या प्लॅनकडे जगाचं लक्ष

Feb 09, 2026 | 12:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM