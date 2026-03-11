बस ड्रायव्हरपासून ते भारताला World Champion बनवण्यापर्यंतचा प्रवास, पडद्यामागचा तो ‘अनसंग हिरो’, ज्याचं Viratने आयुष्य बदललं…

नुवान सेनेविरत्ने हा टीम इंडियाचा डावखुरा थ्रोडाऊन स्पेशालिस्ट आहे, ज्याला टीममध्ये प्रेमाने ‘बाव्वा’ म्हणून ओळखले जाते. श्रीलंकेचा माजी प्रथम श्रेणी क्रिकेटपटू, नुवानने भारतीय संघाला सलग दोन टी-२० विश्वचषक (२०२४ आणि २०२६) जिंकण्यास मदत केली. या दोन्हीमध्ये त्याचा मोलाचा वाटा आहे. पण नुवान नेमका काय करतो? त्याची प्राथमिक भूमिका टीम इंडियाच्या फलंदाजांना डावखुरा वेगवान गोलंदाजांविरुद्ध प्राक्टिस देणं ही आहे. तो फलंदाजांना नेटमध्ये वेगवेगळ्या अँगलने आणि वेगाने सराव करण्यास मदत करतो, ज्यामुळे भारतीय फलंदाजीचा लाइनअप फार मजबूत झाला आहे.
नुवानचा भारतीय संघातील प्रवास बराच चॅलेंजीग राहिला आहे. १४ नोव्हेंबर १९७९ रोजी कोलंबो येथे जन्मलेल्या नुवानने २००४ मध्ये फक्त दोन प्रथम श्रेणी सामने खेळले, परंतु त्याची क्रिकेट कारकीर्द अल्पकाळ टिकली. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी त्याने क्रिकेटसह वेगळा पर्याय निवडला. तो कोलंबोमध्ये स्कूल बस ड्रायव्हर म्हणून काम करत होता. पण त्याने थ्रोडाऊनची प्रॅक्टिस देत आपलं क्रिकेट जिवंत ठेवलं. NCC ग्राउंडवर फलंदाजांना थ्रोडाऊनची प्रॅक्टिस देऊन त्याने आपले प्रशिक्षण सुरू ठेवलं.
२०१७ मध्ये भारतीय संघाच्या श्रीलंका दौऱ्यादरम्यान विराट कोहलीने त्याला पाहिले तेव्हा त्याचे नशीब बदलले. त्याच्या थ्रोडाऊनने विराट इतका प्रभावित झाला की लवकरच त्याला भारतीय संघाच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये समाविष्ट करुन घेण्यात आलं. आज तो टीम इंडियाच्या सर्वात विश्वासू स्टाफपैकी एक आहे.
विश्वचषक विजयानंतर, त्याने सोशल मीडियावर ट्रॉफी हातात धरलेला स्वतःचा एक फोटो शेअर केला आणि लिहिले की २०२४ आणि २०२६ चे विजय त्याच्यासाठी आयुष्यभराच्या आठवणी बनल्या आहेत. विराट कोहलीने त्याच्या आयुष्याला वेगळीच कलाटणी दिली. त्यामुळेच अशाच अनसंग हिरो मुळेच टीम इंडियाचे धुरंधर दमदार खेळी करु शकले. आणि भारत विश्वविजयी ठरला.