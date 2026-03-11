Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • The Unsung Hero Nuwan Seneviratne Journey From School Bus Driver To Team India Secret Weapon In T20 World Cup

बस ड्रायव्हरपासून ते भारताला World Champion बनवण्यापर्यंतचा प्रवास, पडद्यामागचा तो ‘अनसंग हिरो’, ज्याचं Viratने आयुष्य बदललं…

मैदानावरील 11 खेळाडूंव्यतिरिक्त, टीम इंडियाच्या सपोर्ट स्टाफनेही या यशात महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं आहे. पडद्यामागील हिरो म्हणून उदयास आलेल्या या नावांपैकी एक म्हणजे श्रीलंकेचा नुवान सेनेविरत्ने. काय आहे याची स्टोरी?

Updated On: Mar 11, 2026 | 01:21 PM
(फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • टीम इंडियाच्या सपोर्ट स्टाफनेही या यशात महत्त्वपूर्ण योगदान
  • टीम इंडियाचा सपोर्ट स्टाफपैकी एक श्रीलंकेचा खेळाडू
  • कोलंबोमध्ये स्कूस बसचा ड्रायव्हर म्हणून प्रवास
The Unsung Hero : भारतीय क्रिकेट संघाने 2026 च्या T20 World Cup च्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडला हरवून विजेतेपद पटकावलं. या ऐतिहासिक विजयानंतर, BCCIनं खेळाडूंना पुरस्करांनी सन्मानित केलं.पण मैदानावरील 11 खेळाडूंव्यतिरिक्त, टीम इंडियाच्या सपोर्ट स्टाफनेही या यशात महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं आहे. पडद्यामागील हिरो म्हणून उदयास आलेल्या या नावांपैकी एक म्हणजे श्रीलंकेचा नुवान सेनेविरत्ने. काय आहे याची स्टोरी? कुठून झाली सुरुवात जाणून घेऊयात!

हाफ पँट, पायात स्लीपर्स; Sanju Samsonच्या वडिलांचा ‘हा’ साधेपणा जिंकतोय सर्वांची मनं, Video Viral

टीम इंडियाचा सपोर्ट स्टाफपैकी एक श्रीलंकेचा खेळाडू

नुवान सेनेविरत्ने हा टीम इंडियाचा डावखुरा थ्रोडाऊन स्पेशालिस्ट आहे, ज्याला टीममध्ये प्रेमाने ‘बाव्वा’ म्हणून ओळखले जाते. श्रीलंकेचा माजी प्रथम श्रेणी क्रिकेटपटू, नुवानने भारतीय संघाला सलग दोन टी-२० विश्वचषक (२०२४ आणि २०२६) जिंकण्यास मदत केली. या दोन्हीमध्ये त्याचा मोलाचा वाटा आहे. पण नुवान नेमका काय करतो? त्याची प्राथमिक भूमिका टीम इंडियाच्या फलंदाजांना डावखुरा वेगवान गोलंदाजांविरुद्ध प्राक्टिस देणं ही आहे. तो फलंदाजांना नेटमध्ये वेगवेगळ्या अँगलने आणि वेगाने सराव करण्यास मदत करतो, ज्यामुळे भारतीय फलंदाजीचा लाइनअप फार मजबूत झाला आहे.

कोलंबोमध्ये स्कूस बसचा ड्रायव्हर म्हणून प्रवास

नुवानचा भारतीय संघातील प्रवास बराच चॅलेंजीग राहिला आहे. १४ नोव्हेंबर १९७९ रोजी कोलंबो येथे जन्मलेल्या नुवानने २००४ मध्ये फक्त दोन प्रथम श्रेणी सामने खेळले, परंतु त्याची क्रिकेट कारकीर्द अल्पकाळ टिकली. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी त्याने क्रिकेटसह वेगळा पर्याय निवडला. तो कोलंबोमध्ये स्कूल बस ड्रायव्हर म्हणून काम करत होता. पण त्याने थ्रोडाऊनची प्रॅक्टिस देत आपलं क्रिकेट जिवंत ठेवलं. NCC ग्राउंडवर फलंदाजांना थ्रोडाऊनची प्रॅक्टिस देऊन त्याने आपले प्रशिक्षण सुरू ठेवलं.

विराट कोहलीला थ्रोडाऊन आवडला

२०१७ मध्ये भारतीय संघाच्या श्रीलंका दौऱ्यादरम्यान विराट कोहलीने त्याला पाहिले तेव्हा त्याचे नशीब बदलले. त्याच्या थ्रोडाऊनने विराट इतका प्रभावित झाला की लवकरच त्याला भारतीय संघाच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये समाविष्ट करुन घेण्यात आलं. आज तो टीम इंडियाच्या सर्वात विश्वासू स्टाफपैकी एक आहे.

विश्वचषक विजयानंतर, त्याने सोशल मीडियावर ट्रॉफी हातात धरलेला स्वतःचा एक फोटो शेअर केला आणि लिहिले की २०२४ आणि २०२६ चे विजय त्याच्यासाठी आयुष्यभराच्या आठवणी बनल्या आहेत. विराट कोहलीने त्याच्या आयुष्याला वेगळीच कलाटणी दिली. त्यामुळेच अशाच अनसंग हिरो मुळेच टीम इंडियाचे धुरंधर दमदार खेळी करु शकले. आणि भारत विश्वविजयी ठरला.

Champion Shivam Dube ट्रेनच्या अप्पर बर्थवर लपून पोहचला मुंबईत, TTE सोबत पत्नी बोलली खोटं; फिल्मी स्टोरी

Web Title: The unsung hero nuwan seneviratne journey from school bus driver to team india secret weapon in t20 world cup

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 01:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हाफ पँट, पायात स्लीपर्स; Sanju Samsonच्या वडिलांचा ‘हा’ साधेपणा जिंकतोय सर्वांची मनं, Video Viral
1

हाफ पँट, पायात स्लीपर्स; Sanju Samsonच्या वडिलांचा ‘हा’ साधेपणा जिंकतोय सर्वांची मनं, Video Viral

Champion Shivam Dube ट्रेनच्या अप्पर बर्थवर लपून पोहचला मुंबईत, TTE सोबत पत्नी बोलली खोटं; फिल्मी स्टोरी
2

Champion Shivam Dube ट्रेनच्या अप्पर बर्थवर लपून पोहचला मुंबईत, TTE सोबत पत्नी बोलली खोटं; फिल्मी स्टोरी

भारताकडून लज्जास्पद हार! न्यूझीलंड क्रिकेटचा मोठा निर्णय, Senior खेळाडूंची हकालपट्टी
3

भारताकडून लज्जास्पद हार! न्यूझीलंड क्रिकेटचा मोठा निर्णय, Senior खेळाडूंची हकालपट्टी

कीर्ती आझादनंतर आता संजय मांजरेकरचे वादग्रस्त विधान, Team India च्या World Cup 2026 विजयाचा केला ‘अपमान’
4

कीर्ती आझादनंतर आता संजय मांजरेकरचे वादग्रस्त विधान, Team India च्या World Cup 2026 विजयाचा केला ‘अपमान’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बस ड्रायव्हरपासून ते भारताला World Champion बनवण्यापर्यंतचा प्रवास, पडद्यामागचा तो ‘अनसंग हिरो’, ज्याचं Viratने आयुष्य बदललं…

बस ड्रायव्हरपासून ते भारताला World Champion बनवण्यापर्यंतचा प्रवास, पडद्यामागचा तो ‘अनसंग हिरो’, ज्याचं Viratने आयुष्य बदललं…

Mar 11, 2026 | 01:21 PM
Passive Euthnasia Case : इच्छामरण म्हणजे काय? 13 वर्षांपासून कोमात असणाऱ्या हरीश राणाची ‘मृत्यूची इच्छा’ कशी पूर्ण होणार?

Passive Euthnasia Case : इच्छामरण म्हणजे काय? 13 वर्षांपासून कोमात असणाऱ्या हरीश राणाची ‘मृत्यूची इच्छा’ कशी पूर्ण होणार?

Mar 11, 2026 | 01:20 PM
No-confidence motion : अविश्वास ठरावावर लोकसभेत जोरदार चर्चा; राहुल गांधींनी केले ‘हे’ गंभीर आरोप

No-confidence motion : अविश्वास ठरावावर लोकसभेत जोरदार चर्चा; राहुल गांधींनी केले ‘हे’ गंभीर आरोप

Mar 11, 2026 | 01:18 PM
Bangladesh Crisis: तारिक रहमान उचलणार युनूस सरकार राजकीय निर्णयांचे ओझे; USच्या एका करारामुळे 1300 कोटींचा महसूल बुडाला

Bangladesh Crisis: तारिक रहमान उचलणार युनूस सरकार राजकीय निर्णयांचे ओझे; USच्या एका करारामुळे 1300 कोटींचा महसूल बुडाला

Mar 11, 2026 | 01:18 PM
‘बिग बॉस 19’च्या मेकर्सनी गौरव खन्नाला बनवलं मूर्ख? विनिंग अमाउंटवर धक्कादायक अपडेट

‘बिग बॉस 19’च्या मेकर्सनी गौरव खन्नाला बनवलं मूर्ख? विनिंग अमाउंटवर धक्कादायक अपडेट

Mar 11, 2026 | 01:15 PM
धक्कादायक ! लष्करप्रमुखांच्याच नावाने डीपफेक व्हिडिओ; खळबळजनक विधानंही केली

धक्कादायक ! लष्करप्रमुखांच्याच नावाने डीपफेक व्हिडिओ; खळबळजनक विधानंही केली

Mar 11, 2026 | 01:12 PM
Iran-Israel War: इराणविरोधी कारवाईत ४८ तासांत अमेरिकेचे निघाले दिवाळे; तब्बल इतक्या कोटींचा खर्च 

Iran-Israel War: इराणविरोधी कारवाईत ४८ तासांत अमेरिकेचे निघाले दिवाळे; तब्बल इतक्या कोटींचा खर्च 

Mar 11, 2026 | 01:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM
Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Mar 10, 2026 | 07:37 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM