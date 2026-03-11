हाफ पँट, पायात स्लीपर्स; Sanju Samsonच्या वडिलांचा ‘हा’ साधेपणा जिंकतोय सर्वांची मनं, Video Viral

संजू सॅमसनने त्याचे वडील सॅमसन विश्वनाथ, आई लिगी, भाऊ सॅली आणि त्याच्या मॅनेजरसोबतच्या विश्वविजेता बनल्यानंतरच्या पहिल्या भेटीचे फोटो शेअर केलेत. ज्यामध्ये त्याच्या डोळ्यात विजयाची चमक आणि त्याच्या कुटुंबावरील प्रेमळ भाव स्पष्टपणे दिसून येतोय. संजूने हे फोटो पोस्ट करत लिहिले की त्याचे अचन (वडील) आणि अम्मा (आई) यांनी त्याला खेळाडू बनण्यास आणि खेळाचा आदर करण्यास शिकवले. त्याने त्याचा भाऊ सॅलीचा विशेष उल्लेख करत म्हटले की, आयुष्यात पहिला बॉल खेळल्यापासून तो त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिला.
संजूच्या मते, त्याच्या कुटुंबाकडून मिळालेल्या या अढळ पाठिंब्यामुळेच तो आज या ठिकाणी पोहोचला आहे. संजू सॅमसनने पोस्ट केलेल्या व्हिडिओचं मोठं कौतुक होतंय. इतका मोठा पराक्रम घडवून आल्यानंतरही त्याचं स्वागत आणि त्याचं कुटुंब आणि त्याचा साधेपणा सध्या चांगलाच व्हायरल होत आहे. त्याचे वडील आणि भाऊ हाफ पँट आणि चप्पल घातलेले दिसत आहेत.
विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेत संजूची कामगिरी निराशाजनक होती. त्याने पाच सामन्यांमध्ये ९.२० च्या सरासरीने फक्त ४६ धावा केल्या. त्यावेळी संघातील त्याच्या स्थानाबद्दल आणि क्षमतेबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले होते. परंतु विश्वचषकाच्या मॅचमध्ये दमदार खेळी करत त्याने आपली टीममधील जागा निश्चित केली. त्याच्या पुनरागमनाने त्याने टीकाकारांना पूर्णपणे शांत केले. संजूने संपूर्ण स्पर्धेत उल्लेखनीय सातत्य दाखवले, पाच सामन्यांमध्ये ८०.२५ च्या अविश्वसनीय सरासरीने आणि जवळजवळ २०० च्या धमाकेदार स्ट्राईक रेटने ३२१ धावा केल्या आणि भारताच्या तिसऱ्या विजेतेपदात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
या स्पर्धेतून संजू सॅमसनने क्रिकेट इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी आपले नाव कोरले. त्याने एका टी-२० विश्वचषक हंगामात सर्वाधिक धावा करण्याचा विराट कोहलीचा १० वर्षे जुना विक्रम मोडला. २०१४ मध्ये कोहलीने ३१९ धावा केल्या होत्या, तर संजूने ३२१ धावा केल्या होत्या. शिवाय, न्यूझीलंडविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात संजूने केलेली ८९ धावांची खेळी आता टी-२० विश्वचषक अंतिम सामन्याच्या इतिहासातील सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या आहे. त्याच्या या दमदार आणि अपवादात्मक कामगिरीमुळे त्याला प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार मिळाला आणि आयसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंटचा तो एक महत्त्वाचा सदस्य होता.