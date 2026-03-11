Bhandara Crime: भंडाऱ्यात संतापाचा उद्रेक! विद्यार्थिनींना दाखवेले अश्लील व्हिडिओ; संतप्त महिलांनी शिक्षकाला चपलेने मारले

काय नेमकं प्रकरण?
अनिल जगन राठोड (५४) असे या प्रकरणातील आरोपी शिक्षकाचे नाव आहे. पाच वर्षांपूर्वी तो या शाळेत बदलून आला होता. वर्ग सुरु झाल्यावर विध्यार्थ्यांना बाहेर काढून तो विद्यार्थिनींना अश्लील व्हिडिओ दाखवायचा. एवढेच नाही तर, त्यांच्यासोबत वर्गात विकृत चाळेही करायचा. हा प्रकार वाढल्यावर काही विध्यार्थिनीनी पालकांना माहिती दिली. ही वार्ता गावभर पसरताच संतप्त पालकांनी शाळेकडे धाव घेतली. काही महिलांनी त्याला शाळेबाहेर काढून या प्रकाराबद्दल विचारणा केली. मात्र तो उडवाउडवीची उत्तरे देत होता. हे पाहून महिला संतापले आणि त्यांनी त्याला पकडून चपलांनी बडवले. संतप्त गावकर्यांनी आणि पालकांनीही त्याला या कृत्याचा जाब विचारला. त्यानंतर त्याला पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले.
Nagpur Crime: सहा महिने दडवलेलं रहस्य उघड! रामटेकमध्ये ढाब्याच्या आवारातून आचाऱ्याचा सांगाडा बाहेर; धक्कादायक प्रकरण समोर
गंभीर आरोप
तक्रारीमध्ये अत्यंत धक्कदायक आणि गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. वर्गातील मुलांना वर्गाबाहेर काढून तो मुलींसह दार बंद करून आत असायचा. आशिल्ल्या व्हिडीओ दाखवून नको ते कृत्य करायचा. मागील जुलै महिन्यापासून त्याचा हा प्रकार सुरू होता. नापास करण्याची आणि घरी सांगितल्यास मारण्याची व शाळेतून काढण्याची धमकी देऊन तो हे प्रकार करायचा.
गुन्हा दाखल
या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस तात्काळ कारवाई करत संबंधित शिक्षकाला ताब्यात घेतले आहे. आरोपी शिक्षकाविरुद्ध पोक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.
Jalna Crime: लग्नाचे आमिष, अत्याचार आणि चार महिन्यांची गर्भवती; शिक्षा टाळण्यासाठी आरोपीने काय केलं बघा…
Ans: अनिल जगन राठोड (वय 54) असे आरोपी शिक्षकाचे नाव आहे.
Ans: विद्यार्थिनींनी पालकांना शिक्षकाच्या गैरवर्तनाची माहिती दिल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला.
Ans: पोलिसांनी आरोपी शिक्षकाला ताब्यात घेऊन त्याच्यावर POCSO कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.