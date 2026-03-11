Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Bhandara Crime Outrage Erupts In Bhandara Teacher Shows Obscene Videos To Female Students Enraged Women Beat Him With Slippers

Bhandara Crime: भंडाऱ्यात संतापाचा उद्रेक! विद्यार्थिनींना दाखवेले अश्लील व्हिडिओ; संतप्त महिलांनी शिक्षकाला चपलेने मारले

भंडारा जिल्ह्यातील पवनी तालुक्यातील वडेगाव येथील जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थिनींना अश्लील व्हिडिओ दाखवून विकृत चाळे करणाऱ्या शिक्षकाचा प्रकार उघडकीस आला. संतप्त ग्रामस्थांनी शिक्षकाला चपलेने मारहाण केली.

Updated On: Mar 11, 2026 | 02:42 PM
  • भंडाऱ्यातील वडेगाव येथील जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षकाचा विकृत प्रकार उघड.
  • विद्यार्थिनींना अश्लील व्हिडिओ दाखवून वर्गात गैरवर्तन केल्याचा आरोप.
  • संतप्त महिलांनी आणि ग्रामस्थांनी शिक्षकाला चपलेने मारहाण केली.
भंडारा: भंडारा जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शिक्षकी पेशाला काळिमा फासणारी घटना आहे ही. वर्गात अश्लील व्हिडीओ दाखवायचा आणि अश्लील चाळे करायचा. हा प्रकार लक्षात येताच संतप्त गावकरी आणि महिलांनी त्याला भर चौकात चपलेने बदडून काढले. त्यांनतर त्याला पोलिसांना स्वाधीन करून तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी त्या आरोपी शिक्षकावर पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आले आहे. शिक्षक सध्या पोलिसांच्या ताब्यात आहे. ही घटना भंडारा जिल्ह्यातील पवनी पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या वडेगाव येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत मंगळवारी उघडकीस आली.

काय नेमकं प्रकरण?

अनिल जगन राठोड (५४) असे या प्रकरणातील आरोपी शिक्षकाचे नाव आहे. पाच वर्षांपूर्वी तो या शाळेत बदलून आला होता. वर्ग सुरु झाल्यावर विध्यार्थ्यांना बाहेर काढून तो विद्यार्थिनींना अश्लील व्हिडिओ दाखवायचा. एवढेच नाही तर, त्यांच्यासोबत वर्गात विकृत चाळेही करायचा. हा प्रकार वाढल्यावर काही विध्यार्थिनीनी पालकांना माहिती दिली. ही वार्ता गावभर पसरताच संतप्त पालकांनी शाळेकडे धाव घेतली. काही महिलांनी त्याला शाळेबाहेर काढून या प्रकाराबद्दल विचारणा केली. मात्र तो उडवाउडवीची उत्तरे देत होता. हे पाहून महिला संतापले आणि त्यांनी त्याला पकडून चपलांनी बडवले. संतप्त गावकर्यांनी आणि पालकांनीही त्याला या कृत्याचा जाब विचारला. त्यानंतर त्याला पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले.

गंभीर आरोप

तक्रारीमध्ये अत्यंत धक्कदायक आणि गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. वर्गातील मुलांना वर्गाबाहेर काढून तो मुलींसह दार बंद करून आत असायचा. आशिल्ल्या व्हिडीओ दाखवून नको ते कृत्य करायचा. मागील जुलै महिन्यापासून त्याचा हा प्रकार सुरू होता. नापास करण्याची आणि घरी सांगितल्यास मारण्याची व शाळेतून काढण्याची धमकी देऊन तो हे प्रकार करायचा.

गुन्हा दाखल

या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस तात्काळ कारवाई करत संबंधित शिक्षकाला ताब्यात घेतले आहे. आरोपी शिक्षकाविरुद्ध पोक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: आरोपी शिक्षकाचे नाव काय आहे?

    Ans: अनिल जगन राठोड (वय 54) असे आरोपी शिक्षकाचे नाव आहे.

  • Que: विद्यार्थिनींनी हा प्रकार कसा उघड केला?

    Ans: विद्यार्थिनींनी पालकांना शिक्षकाच्या गैरवर्तनाची माहिती दिल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी आरोपी शिक्षकाला ताब्यात घेऊन त्याच्यावर POCSO कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

Published On: Mar 11, 2026 | 02:42 PM

