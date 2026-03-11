Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

आंबा, काजू नुकसानग्रस्तांना नैसर्गिक आपत्ती घोषित करा; राजू शेट्टींची मागणी

भारतीय शेतीला हवामान बदलाच्या संकटातून वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने एका 'राष्ट्रीय हवामान लवचिकता धोरणा'ची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 02:47 PM
आंबा, काजू नुकसानग्रस्तांना नैसर्गिक आपत्ती घोषित करा; राजू शेट्टींची मागणी

आंबा, काजू नुकसानग्रस्तांना नैसर्गिक आपत्ती घोषित करा; राजू शेट्टींची मागणी

Follow Us:
Follow Us:

कोल्हापूर : राज्यांमधील आंबा आणि काजू बागांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने या संकटाला ‘नैसर्गिक आपत्ती’ घोषित करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी दिल्ली येथे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे सदस्य कृष्ण वत्स यांच्याकडे केली.

आंबा आणि काजू लागवड हा महाराष्ट्र आणि कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहे. हवामानातील बदलांमुळे हजारो शेतकरी कुटुंबांचे भविष्य आता अंधारात आहे. भारतीय शेतीला हवामान बदलाच्या संकटातून वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने एका ‘राष्ट्रीय हवामान लवचिकता धोरणा’ची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. बागायतदारांचे झालेले हे नुकसान केवळ स्थानिक नसून हवामान बदलाशी संबंधित आहे. त्यामुळे या नुकसानीला राष्ट्रीय आपत्ती मानून (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी) अंतर्गत तातडीने मदत मिळणे गरजेचे आहे.

हेदेखील वाचा : World War 3 : ड्रॅगनच्या दारात भारताचे ‘यमदूत’ ! BrahMos आणि Akashच्या जोडीने फिलीपिन्स अभेद्य; चीनच्या नौदलाला पळता भुई थोडी

राज्यामध्ये जवळपास ४.५० ते ५.०० लाख टन आंबा उत्पादन होते. यापैकी २ ते २.२५ लाख टन आंबा रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात उत्पादित होतो. यंदाच्या वर्षी जवळपास ९० टक्के आंब्याचे उत्पादन घटले असून, याबाबतचा अहवाल फलोत्पादन विभागाने सरकारला सादर केला आहे. दरवर्षी आंबा निर्यातीमधून ६०० कोटी तर आंबा पल्प निर्यातीमधून ६७० कोटी असे जवळपास १२७० कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळते. यामुळे यंदाच्या वर्षी आंबा व काजू बागायतदार शेतकऱ्यांना अनुक्रमे हेक्टरी ५ व ३ लाख रुपयांची मदत करण्याची गरज आहे.

यावेळी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे सदस्य कृष्ण वत्स यांनी याबाबत तातडीने संबंधित विभागाला सूचना देऊन तत्काळ केंद्रीय पथक घटनास्थळी पाहणी करण्यासाठी पाठवून त्यांचा पाहणी अहवाल मागवून घेण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.

हवामानातील अनिश्चितता आता दरवर्षीची बाब

हवामानातील अनिश्चितता आता दरवर्षीची बाब बनत चालली आहे. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन विभाग व शासनाने पारंपारिक मदती पलीकडे जाऊन आधुनिक तंत्रज्ञान, अचूक हवामान अंदाज प्रणाली आणि सक्षम विमा कवच पुरवावे, जेणेकरून शेतकरी या संकटातून कायमस्वरूपी बाहेर पडू शकेल यासाठीच्या उपाययोजना करण्याची मागणी शेट्टी यांनी केली.

Web Title: Declare mango and cashew crop losses as natural disaster raju shetti demands

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 02:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी
1

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Kolhapur News : शेतीचा खर्च, मजुरांची टंचाई… बळीराजाने लढवली शक्कल, भर उन्हात माळरानावर तरारले भुईमूग
2

Kolhapur News : शेतीचा खर्च, मजुरांची टंचाई… बळीराजाने लढवली शक्कल, भर उन्हात माळरानावर तरारले भुईमूग

Kolhapur News : हॉटेल व्यावसायिकांचा पर्यावरणाशी ‘खेळ’ सुरू ;शहरातील हॉटेल्समुळे होतंय जलप्रदुषण!
3

Kolhapur News : हॉटेल व्यावसायिकांचा पर्यावरणाशी ‘खेळ’ सुरू ;शहरातील हॉटेल्समुळे होतंय जलप्रदुषण!

Kolhapur News : एसटीची डिजिटल मोहीम ; एनसीएमसी कार्डाची नोंदणी नसल्याने खेड्यात उडाला पुरता फज्जा
4

Kolhapur News : एसटीची डिजिटल मोहीम ; एनसीएमसी कार्डाची नोंदणी नसल्याने खेड्यात उडाला पुरता फज्जा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
CET Exam : ‘सीईटी’ परीक्षेदरम्यान गैरप्रकारास अटकाव; सुधारित नियमावली जाहीर

CET Exam : ‘सीईटी’ परीक्षेदरम्यान गैरप्रकारास अटकाव; सुधारित नियमावली जाहीर

Mar 11, 2026 | 03:47 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
LPG Supply Shortage: गॅस टंचाईमुळे मोबाईल नेटवर्क गायब होणार? ५ मार्चपासून टॉवर कंपन्यांचा गॅस पुरवठा बंद

LPG Supply Shortage: गॅस टंचाईमुळे मोबाईल नेटवर्क गायब होणार? ५ मार्चपासून टॉवर कंपन्यांचा गॅस पुरवठा बंद

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Uttar Pradesh Crime: शेळ्या चरायला घेऊन गेली, मात्र परत आली नाही, मुलीवर हैवानांचा सामूहिक बलात्कार; काय घडलं नेमकं?

Uttar Pradesh Crime: शेळ्या चरायला घेऊन गेली, मात्र परत आली नाही, मुलीवर हैवानांचा सामूहिक बलात्कार; काय घडलं नेमकं?

Mar 11, 2026 | 03:40 PM
Chanakya Niti: नकळत लोक तुमचा फायदा घेत आहेत? चाणक्यांनी सांगितलेल्या या गोष्टींकडे द्या लक्ष

Chanakya Niti: नकळत लोक तुमचा फायदा घेत आहेत? चाणक्यांनी सांगितलेल्या या गोष्टींकडे द्या लक्ष

Mar 11, 2026 | 03:40 PM
Virat Kohliची ‘ती’ रील चर्चेत, काही सेकंदात डिलीट आणि पुन्हा अपलोड; नेमकं घडलं तरी काय?

Virat Kohliची ‘ती’ रील चर्चेत, काही सेकंदात डिलीट आणि पुन्हा अपलोड; नेमकं घडलं तरी काय?

Mar 11, 2026 | 03:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM
Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mar 10, 2026 | 03:11 PM