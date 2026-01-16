 मुंबईतील डबेवाल्यांमुळे टाटा मुंबई मॅरेथॉनच्या उत्साहात भर; धावपटूंना करणार अल्पोपहाराचे वाटप 

Tata Mumbai Marathon 2026 : मुंबईतील डबेवाल्यांच्या सहभागामुळे टाटा मुंबई मॅरेथॉनच्या उत्साहात भर पडली आहे. टाटा मुंबई मॅरेथॉनच्या २१व्या आवृत्तीत हे प्रतिष्ठित डबेवाले एका नवीन भूमिकेत उतरताना अंतिम रेषेवर (फिनिश लाईन) धावपटूंना पाठिंबा देतील आणि मॅरेथॉनमध्ये नवे रंग भरतील.
रविवार, १८ जानेवारी २०२६ रोजी मुंबईतील २५० डबेवाले अंतिम रेषांवर उभे राहतील आणि धावपटू त्यांच्या रेस पूर्ण करण्याच्या अंतिम टप्प्यात असताना त्यांना अल्पोपहार वाटणार आहेत. वाटतील. त्यांच्या उपस्थितीमुळे सर्व सहभागींसाठी समाप्तीनंतरची व्यवस्था सुरळीत आणि वेळेवर पार पडेल याची खात्री करण्यास मदत होईल.
हेही वाचा : इंग्लंडच्या T20 World Cup 2026 तयारीत मोठा अडथळा! भारत सरकारकडून ‘या’ दोन पाकिस्तानी वंशाच्या खेळाडूंना अद्याप व्हिसा नाही
एका शतकाहून अधिक काळ, मुंबईतील डबेवाले शहरात वावरत आहेत. गर्दीच्या गाड्या आणि वर्दळीच्या रस्त्यांवर उल्लेखनीय अचूकतेने प्रवास करत आहेत. त्यांची शिस्त, टीमवर्क आणि विश्वासार्हता हे मॅरेथॉन दरम्यान धावपटू जे गुण आत्मसात करतात तेच गुण प्रतिबिंबित करतात, ज्यामुळे अंतिम रेषेवर त्यांची उपस्थिती स्वाभाविक ठरणारी आहे.
टाटा मुंबई मॅरेथॉनसोबतच्या सहकार्याबद्दल मुंबईतील डबेवाल्यांकडून आनंद व्यक्त करण्यात आला आहे. “आमचे डबेवाले रोज नित्यनेमाने, काळजीपूर्वक आणि वचनबद्धतेने जेवण पोहोचवण्यासाठी मुंबई शहरातून प्रवास करतात. टाटा मुंबई मॅरेथॉनचा भाग असल्यामुळे आम्हाला धावपटूंना सर्वात जास्त गरज आहे त्या क्षणी वेगळ्या पद्धतीने पाठिंबा देण्याची संधी मिळते. ज्या शहराला आम्ही घर म्हणतो त्या शहराची सेवा करणे आणि मुंबईला एकत्र आणणाऱ्या कार्यक्रमाचा भाग असणे हा आमच्यासाठी एक मोठा सन्मान आहे,” असे नूतन मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर चॅरिटी ट्रस्टचे अध्यक्ष उल्हास मुके यांनी म्हटले.
आता २१ व्या वर्षी, टाटा मुंबई मॅरेथॉन शहरातील सर्वात अपेक्षित क्रीडा स्पर्धांपैकी एक बनली आहे. व्यावसायिक खेळाडू आणि पहिल्यांदा धावणारे दोघेही एकत्र येतात, तर ते मुंबईतील लोक, ऊर्जा आणि सामायिक भावनेचा उत्सव देखील आहे. धावपटू रस्त्यावर आपले सर्वस्व अर्पण करत असताना, डबेवाले तिथे असतील, जगभरात ज्या विश्वासार्हतेसाठी ओळखले जातात त्यासह काळजी आणि अल्पोपहार देतील.
हेही वाचा : IND vs NZ 2nd ODI : ‘न्यूझीलंडचा विजय पाहून….’ भारताचे माजी दिग्गज फलंदाज गावस्कर यांनी केले आश्चर्य व्यक्त
डबेवाल्यांची उपस्थिती शर्यतीच्या दिवशी एक वेगळा मुंबई आयाम जोडेल, जे शहराला शांतपणे डबे पुरविणाऱ्या रोजच्या नायकांना अधोरेखित करेल. तसेच मॅरेथॉनच्या सकाळी अंतिम रेषांवर धावपटूंना सेवा देणारे डबेवाले मुंबईला खास बनवतात याची आठवण करून देईल.