Navi Mumbai Crime: सकाळी मद्यधुंद कारचा कहर; कारवर पोलिस लिहिलेले; आतमध्ये…

काय घडलं नेमकं?
मिळालेल्या माहितीनुसार, करावे गावाजवळ एक इनोव्हा कार सुसाट वेगाने येत होती. चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने या कारने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या आणि आणि रस्त्यावरून धावत असलेल्या वाहनांना जोरदार धडक दिली. हि धडक एवढी जोरदार होती की या धडकेत गाड्यांना अक्षरशः चक्काचूर झाला. सुदैवाने या भीषण अपघातात कोणीही जीवितहानी झाली नाही.
कारमध्ये काय सापडले
अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी कारची पाहणी केली. तेव्हा कारवर पोलीस अशी पाटी होती. तसेच कारच्या आत मुंबई पोलिसांचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अरुण बबन पोखरकर यांचे ओळखपत्र सापडले आहे. प्रत्यक्षदर्शीच्या दाव्यानुसार, कार चालक प्रचंड नशेत होता आणि त्याच अवस्थेत तो गाडी चालवत होता.
या घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक तातडीने घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. ही कर नेमकी कोणाची आहे आणि अपघाताच्या वेळी चालक कोण होता. याचा शोध पोलीस घेत आहेत. मात्र वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याचे ओळखपत्र सापडल्याने या प्रकरणाला आता गंभीर वळण मिळाले आहे. दोषींवर काय कारवाई होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
