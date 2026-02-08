Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Navi Mumbai Crime: सकाळी मद्यधुंद कारचा कहर; कारवर पोलिस लिहिलेले; आतमध्ये…

नवी मुंबईतील करावे गावाजवळ मद्यधुंद कार चालकाने भरधाव वेगात अनेक वाहनांना धडक दिली. कारवर ‘पोलिस’ नेमप्लेट असून आत वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाचे आयडी सापडल्याने खळबळ उडाली. सुदैवाने जीवितहानी टळली; पोलिस तपास सुरू.

Updated On: Feb 08, 2026 | 02:49 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • करावे गावाजवळ भरधाव कारचा भीषण अपघात
  • अनेक वाहनांचे मोठे नुकसान, जीवितहानी नाही
  • कारवर ‘पोलिस’ नेमप्लेट आढळली
नवी मुंबई: नवी मुंबई येथील करावे गावाजवळ आज एका मद्यधुंद कारचा थरार पाहायला मिळाल्याचे समोर आलं आहे. एका कार चालकाने अनेक वाहनांना धडक दिल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणात धक्कादायक आणि विशेष म्हणजे ज्या कारणे हा अपघात केला त्यावर ‘पोलीस’ अशी नेमप्लेट होती. एवढेच नाही तर कारमध्ये मुंबई पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे ओळखपत्र साडपडला. त्यामुळे या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

Solapur Crime: प्रेयसीच्या घरच्यांनी लग्नाला दिला नकार; 28 वर्षीय तरुणाने उचललं टोकाचं पाऊल

काय घडलं नेमकं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, करावे गावाजवळ एक इनोव्हा कार सुसाट वेगाने येत होती. चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने या कारने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या आणि आणि रस्त्यावरून धावत असलेल्या वाहनांना जोरदार धडक दिली. हि धडक एवढी जोरदार होती की या धडकेत गाड्यांना अक्षरशः चक्काचूर झाला. सुदैवाने या भीषण अपघातात कोणीही जीवितहानी झाली नाही.

कारमध्ये काय सापडले

अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी कारची पाहणी केली. तेव्हा कारवर पोलीस अशी पाटी होती. तसेच कारच्या आत मुंबई पोलिसांचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अरुण बबन पोखरकर यांचे ओळखपत्र सापडले आहे. प्रत्यक्षदर्शीच्या दाव्यानुसार, कार चालक प्रचंड नशेत होता आणि त्याच अवस्थेत तो गाडी चालवत होता.

या घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक तातडीने घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. ही कर नेमकी कोणाची आहे आणि अपघाताच्या वेळी चालक कोण होता. याचा शोध पोलीस घेत आहेत. मात्र वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याचे ओळखपत्र सापडल्याने या प्रकरणाला आता गंभीर वळण मिळाले आहे. दोषींवर काय कारवाई होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हॉटेलमध्ये जेवणासाठी गेलेल्या कुटुंबाला जातिवाचक शिवीगाळ; न कळत तरुणीचे फोटो काढले अन्…

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अपघात कुठे घडला?

    Ans: नवी मुंबईतील करावे गावाजवळ.

  • Que: अपघातात जीवितहानी झाली का?

    Ans: नाही, फक्त वाहनांचे नुकसान झाले.

  • Que: कारमध्ये काय सापडले?

    Ans: वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाचे ओळखपत्र.

Published On: Feb 08, 2026 | 02:49 PM

