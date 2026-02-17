गौतम गंभीर IPL मध्ये परतणार का? भारताच्या मुख्य प्रशिक्षकाला या संघाकडून मिळाली मोठी ऑफर!

Gautam Gambhir IPL Offer : टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर सध्या २०२६ च्या टी२० विश्वचषकात व्यस्त आहेत. भारताच्या संघाने आतापर्यत विश्वचषकाचे सर्व सामने जिंकले आहेत, त्याचबरोबर सुपर 8 मध्ये प्रवेश केला आहे. गौतमने जुलै २०२६ मध्ये भारताचे प्रशिक्षक म्हणून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्यांच्या कारकिर्दीत बरेच चढ-उतार आले आहेत. भारताचे मुख्य प्रशिक्षक होण्यापूर्वी, गौतमने केकेआरला आयपीएल २०२४ मध्ये मार्गदर्शक म्हणून ट्रॉफी जिंकून दिली. यामुळे त्यांना भारताचे मुख्य प्रशिक्षक होण्याची ऑफर मिळाली. आयपीएलमध्ये परतण्याची ऑफर मिळाली!
आता, त्यांना आयपीएलमध्ये परतण्याची ऑफर मिळाली आहे. राजस्थान रॉयल्स विक्रीसाठी आहे आणि लवकरच त्यांना नवीन मालक मिळतील. दैनिक जागरणमधील एका वृत्तानुसार, आरआरचे नवीन मालक गौतम गंभीरला त्यांच्या संघात सामील करण्यास इच्छुक आहेत. त्यांनी गंभीरला एक-दोन नव्हे तर तीन ऑफर दिल्या आहेत. नवीन मालकांनी त्याला आरआरचा भागीदार, मार्गदर्शक आणि सीईओ पदाची ऑफर दिली आहे. गौतम गंभीरला संघ व्यवस्थापनात बराच अनुभव आहे. या कारणास्तव, राजस्थान रॉयल्स त्याला प्रमुख भूमिकेत पाहू इच्छित आहे.
लोढा समितीच्या शिफारशींनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की आयपीएल संघासोबत काम करताना कोणीही टीम इंडियाला कोचिंग देऊ शकत नाही. ते संघाचे भागीदार, मार्गदर्शक किंवा सीईओ असू शकत नाहीत. त्यामुळे, टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून काम करताना गंभीरला ही ऑफर स्वीकारणे अशक्य आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की गंभीरचा कार्यकाळ २०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकानंतर संपेल. म्हणूनच, जर आरआरने ही ऑफर २०२८ पर्यंत वाढवली तर तो टीम इंडियासोबत कोचिंगचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर आयपीएलमध्ये परतू शकतो.
अहवालात असाही दावा करण्यात आला आहे की गौतम गंभीर टीम इंडियाला ऑलिंपिक पदक जिंकण्यास मदत करू इच्छितात. गंभीरचा कार्यकाळ २०२७ मध्ये संपत आहे. जर त्याने मुख्य प्रशिक्षक म्हणून भारताला टी-२० विश्वचषक आणि एकदिवसीय विश्वचषक जिंकून दिला तर त्याचा प्रशिक्षण कालावधी २०२८ च्या ऑलिंपिकपर्यंत वाढू शकतो.