Mohammed Shami ने या स्पर्धेत केला कहर! उघडला पंजा, उपांत्य फेरीच्या सामन्यात फलंदाजांना केले चकित…

टीम इंडियाचा अनुभवी गोलंदाज मोहम्मद शमीने पुन्हा एकदा आपली प्रतिभा दाखवली आहे. रणजी ट्रॉफीच्या उपांत्य सामन्यात बंगालकडून खेळताना त्याने उत्कृष्ट गोलंदाजी केली.

Updated On: Feb 17, 2026 | 12:31 PM
फोटो सौजन्य - BCCI Domestic

Mohammad Shami took 5 wickets : भारताचा चॅम्पियन बाॅलर मोहम्मद शमी मागील काही महिन्यांपासून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपासून दूर आहे. त्याने शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना हा चॅम्पियन ट्राॅफीच्या वेळी खेळला होता. त्यानंतर त्याला भारतीय संघामधून सातत्याने वगळण्यात आले आहे. सध्या मोहम्मद शमी डोमॅस्टिक सामने खेळण्यामध्ये व्यस्त आहे. त्याने देशांतर्गत सामन्यामध्ये मागील काही स्पर्धामध्ये कमालीची कामगिरी केली आहे पण तरीही त्याला भारतीय संघात स्थान मिळाले नाही. 

टीम इंडियाचा अनुभवी गोलंदाज मोहम्मद शमीने पुन्हा एकदा आपली प्रतिभा दाखवली आहे. रणजी ट्रॉफीच्या उपांत्य सामन्यात बंगालकडून खेळताना त्याने उत्कृष्ट गोलंदाजी केली. त्याच्या घातक गोलंदाजीने त्याने जम्मू आणि काश्मीरच्या फलंदाजांना त्रास दिला. शमी सध्या टीम इंडियाच्या बाहेर आहे, परंतु तो त्याच्या दमदार गोलंदाजी कामगिरीने निवडकर्त्यांना सतत त्याची क्षमता दाखवत आहे. या संपूर्ण हंगामात, त्याने स्थानिक क्रिकेटमध्ये, कोणत्याही स्वरूपाची असो, त्याच्या वेगवान गोलंदाजीने कहर केला आहे.

SL vs IRE : पथुम निस्सांकाच्या शतकाने चित्र पालटलं! ऑस्ट्रेलियाला दिला धक्का, श्रीलंकेने एकाच सामन्यात मोडले अनेक मोठे विक्रम

जम्मू आणि काश्मीरविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यात मोहम्मद शमीने पाच विकेट्स घेतल्या. हे लिहिताना, त्याने १९ षटके गोलंदाजी केली आहेत, ८३ धावा दिल्या आहेत आणि सहा विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याच्या प्रभावी कामगिरीमुळे बंगाल पहिल्या डावात आघाडी घेण्याच्या मार्गावर आहे. यापूर्वी, आंध्रविरुद्धच्या सामन्यात, त्याने फलंदाजीने शानदार अर्धशतक झळकावले होते. त्यापूर्वी, शमीने सर्व्हिसेसविरुद्धही पाच विकेट्स घेतल्या होत्या.

त्याच्या प्रभावी वेगवान गोलंदाजी कामगिरीनंतरही, मोहम्मद शमीला टीम इंडियामध्ये स्थान मिळवता आले नाही. तो शेवटचा २०२५ मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये टीम इंडियाकडून खेळला होता. तेव्हापासून तो संघाबाहेर आहे. शमीने या हंगामात रणजी ट्रॉफीमध्ये बंगालकडून सात सामने खेळले आहेत, १२ डावांमध्ये ३४ विकेट्स घेतल्या आहेत. या काळात त्याची सरासरी १७.२९ आहे. आयपीएलनंतरच्या कसोटी मालिकेत व्यवस्थापन त्याला संधी देईल का हे पाहणे मनोरंजक असेल.

मागील काही दिवसांपूर्वी एक फोटो सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता. यामध्ये मोहम्मद शमी आणि निवडकर्ता आरपी सिंह हे दोघे फ्रेममध्ये होते. या फोटोवरुन चाहत्यांनी अंदाज लावला की मोहम्मद शमी लवकरच भारतीय संघामध्ये कमबॅक करण्याची संधी आहे.

Published On: Feb 17, 2026 | 12:31 PM

Feb 17, 2026 | 12:31 PM
