IND vs PAK सामन्यादरम्यान सूर्या आणि कुलदीप यांच्यातील भांडणामागील सत्य आले समोर! Video Viral

Suryakumar Yadav-Kuldeep Yadav : २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात टीम इंडियाने पाकिस्तानचा मोठ्या प्रमाणात पराभव केला. भारतीय संघाने पाकिस्तानचा ६१ धावांनी पराभव केला. भारताच्या संघाने या सामन्यामध्ये दमदार कामगिरी केली पण टीम इंडियाने या सामन्यादरम्यान कुलदीप यादवने एक कॅच सोडला होता त्यानंतर सुर्याकुमार यादवने एक त्याच्यावर राग व्यक्त केला होता. या दोघांचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता. त्यानंतर आता या दोघांनी एक व्हिडिओ शेअर केला आहे.
सामन्यातील एक क्षण व्हायरल झाला, जिथे सूर्यकुमार यादव आणि कुलदीप यादव यांच्यात हस्तांदोलन करताना मतभेद दिसून आले. त्यानंतर कुलदीप सूर्याला खांदा देऊन निघून गेला. यानंतर, टी-२० विश्वचषकासारख्या स्पर्धेचे महत्त्व पाहता, टीम इंडियामधील परिस्थितीबद्दल चाहते चिंतेत होते. आता, त्यांच्या भांडणामागील सत्य उघड झाले आहे.
SL vs IRE : पथुम निस्सांकाच्या शतकाने चित्र पालटलं! ऑस्ट्रेलियाला दिला धक्का, श्रीलंकेने एकाच सामन्यात मोडले अनेक मोठे विक्रम
पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात हार्दिक पंड्याच्या गोलंदाजीवर कुलदीप यादवने एक झेल सोडला. यामुळे हार्दिक आणि सूर्या संतापले. नंतर हस्तांदोलन करताना कुलदीपने सूर्याच्या खांद्यावर आदळून रागाने तेथून निघून गेला. सूर्याने प्रत्युत्तर दिले, ज्यामुळे सोशल मीडियावर खळबळ उडाली. काहींनी कर्णधार सूर्याची बाजू घेतली, तर काहींनी कुलदीपला पाठिंबा दिला.
या वादाच्या अफवांमध्ये, सूर्यकुमार यादव आणि कुलदीप यादव यांनी एक मजेदार व्हिडिओ पोस्ट केला जो व्हायरल होत आहे. त्यांनी हॉटेलमध्ये हस्तांदोलनाचा क्षण पुन्हा तयार केला. त्यांनी पार्श्वभूमीत हेरा फेरी साउंड ट्रॅक वाजवला आणि हे सांगण्याचा प्रयत्न केला की त्यांच्यात सर्व काही ठीक आहे आणि सामन्यादरम्यान जे काही घडले ते फक्त मैदानापुरते मर्यादित होते. सूर्यकुमारने एक विनोदी कॅप्शन जोडले, “तुमचा राग सोडून द्या, भाऊ.”
View this post on Instagram
पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजी केली. इशान किशनने ७७ धावांची शानदार खेळी केली, ज्यामुळे संघाला १७६ धावांचे लक्ष्य मिळाले. कोलंबोच्या खेळपट्टीवर धावसंख्या १६० च्या वर होती आणि पाकिस्तान त्याचा पाठलाग करू शकला नसता. तथापि, भारतीय संघाने त्यांना जवळ येऊ दिले नाही. शेजारील संघ ११४ धावांवर ऑलआउट झाला आणि भारताने ६१ धावांनी विजय मिळवला.