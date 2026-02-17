Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
NZ vs CAN : T20 World Cup 2026 मध्ये Yuvraj Samra ची स्फोटक कामगिरी! शतक झळकावत विश्वविक्रम केला नावावर

टी२० विश्वचषकात शतक झळकावणारा तो पहिला असोसिएट नेशन्स फलंदाजही ठरला. युवराज समराने ५८ चेंडूत १० चौकार आणि ६ षटकारांसह टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील त्याचे पहिले शतक पूर्ण केले.

Updated On: Feb 17, 2026 | 02:02 PM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

कॅनडाचा सलामीवीर फलंदाज युवराज समराने २०२६ च्या टी२० विश्वचषक साखळी सामन्यात न्यूझीलंडविरुद्ध एक दमदार शतक झळकावले. या वादळी शतकासह त्याने एक विश्वविक्रम आणि ऐतिहासिक कामगिरी केली. तो आयसीसी स्पर्धांमध्ये शतक झळकावणारा जगातील सर्वात तरुण फलंदाज ठरला. टी२० विश्वचषकात शतक झळकावणारा तो पहिला असोसिएट नेशन्स फलंदाजही ठरला. युवराज समराने ५८ चेंडूत १० चौकार आणि ६ षटकारांसह टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील त्याचे पहिले शतक पूर्ण केले. शतकापर्यंतचा त्याचा स्ट्राईक रेट १७५.८६ होता. 

टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात शतक करणारा तो पहिला असोसिएट मेंबर नेशन्स खेळाडू ठरला. आतापर्यंत, टी-२० विश्वचषकात असोसिएट मेंबर नेशन्स खेळाडूने केलेला सर्वोच्च धावसंख्या ९४ होती, जो २०२४ च्या टी-२० विश्वचषकात कॅनडाविरुद्ध एरॉन जोन्सने केला होता. तथापि, युवराज समरा आता ११० धावांसह अव्वल स्थानावर पोहोचला आहे. तो टी२० विश्वचषकात शतक करणारा सर्वात तरुण फलंदाजही बनला आहे. शिवाय, त्याने आयसीसी पुरुषांच्या स्पर्धांमध्येही विश्वविक्रम केला आहे.

SL vs IRE : पथुम निस्सांकाच्या शतकाने चित्र पालटलं! ऑस्ट्रेलियाला दिला धक्का, श्रीलंकेने एकाच सामन्यात मोडले अनेक मोठे विक्रम

उजव्या हाताचा फलंदाज युवराज समरा आयसीसी स्पर्धेत शतक करणारा सर्वात तरुण फलंदाज ठरला आहे. आतापर्यंत हा विक्रम आयर्लंडच्या पॉल स्टर्लिंगच्या नावावर होता, ज्याने २० वर्षे १९६ दिवसांच्या वयात शतक झळकावले होते. युवराजने १९ वर्षे १४१ दिवसांच्या वयात शतक झळकावून खळबळ उडवून दिली आहे. टी-२० विश्वचषकाबद्दल बोलायचे झाले तर, हा विक्रम पाकिस्तानच्या अहमद शहजादच्या नावावर होता. अहमद शहजादने २०१४ मध्ये आयसीसी टी-२० विश्वचषकात २२ वर्षे १२७ दिवसांच्या वयात शतक झळकावले होते.

न्यूझीलंडविरुद्धच्या डावातील शेवटच्या षटकात युवराज समरा ६५ चेंडूत ११० धावा काढल्यानंतर बाद झाला. तो जेकब डफीच्या चेंडूवर ग्लेन फिलिप्सने झेलबाद झाला. त्याने त्याच्या डावात ११ चौकार आणि ६ षटकार मारले. त्याच्या या खेळीमुळे कॅनडाची धावसंख्या १७३ पर्यंत पोहोचली. दुसऱ्या टोकाकडून धावा इतक्या जलद नव्हत्या, अन्यथा धावसंख्या १९० पेक्षा जास्त झाली असती.

Published On: Feb 17, 2026 | 01:38 PM

