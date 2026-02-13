Pune : खेळाडूंना मोकळं मैदान मिळणार; कर्वेनगर परिसरात टेनिस कोर्ट अन् बास्केट बॉल कोर्ट होणार सुरु

नगरसेवक स्वप्निल दुधाने म्हणाले, आपल्या स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज क्रीडा संकुल येथील बास्केट बॉल मैदानाची दुरावस्था झाल्याने अपघात होण्याची संभाव्यता वाढली होती. गेल्या आठ वर्षांपासून अविरतपणे सेवा देणाऱ्या या मैदानाची डागडुजी होणे, काळाची गरज बनले होते. याकरिता आम्ही चार महिन्यांपूर्वी मनपाकडे पाठपुरावा करत ५० लाख रुपये निधी मंजूर करून घेतला असून, टेनिस कोर्टच्या सोबतीने बास्केट बॉल कोर्टच्याही कामाचा शुभारंभ होत आहे.
यामुळे येत्या दोन महिन्यात उत्तम दर्जाचे सिंथेटीक टेनिस कोर्ट आणि बास्केट बॉल कोर्ट साकारत असून, यामुळे प्रभागातील आणि पर्यायाने शहरातील खेळाडू वर्गाला प्रोत्साहन प्राप्त होईल, यात शंकाच नाही. याप्रसंगी माझे सहकारी, पक्षाचे पदाधिकारी, खेळाडू तसेच अनेक नागरिक यांनी उपस्थिती दर्शवत कामाबद्दल भरभरून कौतुक केले. लवकरच सदर प्रकल्प पूर्णत्वास जात असून असेच अनेक वैविध्यपूर्ण उपक्रम राबवण्याचा आमचा मानस असेल, असं यावेळी नगरसेवक स्वप्निल दुधाने यांनी सांगितले.
हे सुद्धा वाचा : जीवघेण्या विमान कंपनीवर कारवाई का नको? रोहित पवारांनी उपस्थित केला सवाल
पुणे महापालिका निवडुकीत विजय झाल्यानंतर नगरसेवक स्वप्निल दुधाने नागरिकांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. गेल्या अनेक वर्षापासून दररोज प्रभागातील नागरिकांच्या भेटीगाठी घेऊन नागरिकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. गेल्या काही महिन्याखाली कर्वेनगरमध्ये दुधाने यांच्या पाठपुराव्यामुळे धनुर्विद्या क्रीडा संकुलाचा भूमिपूजन सोहळा संपन्न झाला होता. आणि आता कर्वेनगर परिसरात टेनिस कोर्ट अन् बास्केट बॉल कोर्ट सुरु होणार असल्यामुळे खेळाडूंमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
हे सुद्धा वाचा : जडेजा आणि जयस्वालकडे दुर्लक्ष! हा खेळाडू IPL 2026 मध्ये राजस्थान रॉयल्सचा बनू शकतो नवा कर्णधार