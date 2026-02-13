Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
TRP च्या शर्यतीत झी मराठीच्या मालिकांनी मोडले रेकॉर्ड; 'या' लोकप्रिय मालिकेला मागे सारत 'कमळी'ची टॉप 2 मध्ये एन्ट्री

स्टार प्रवाहच्या मालिकांनी टॉप 3 मध्ये कायमच आल्या आहेत. मात्र यंदाच्य़ा आठवड्यात झी मराठीच्या मालिकांनी चांगलीच टक्कर दिल्याचं पाहायला मिळालं आहे. TRP मध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर कमळी मालिका दिसून येत आहे.

Updated On: Feb 13, 2026 | 02:01 PM
TRP च्या शर्यतीत झी मराठीच्या मालिकांनी मोडले रेकॉर्ड; ‘या’ लोकप्रिय मालिकेला मागे सारत ‘कमळी’ची टॉप 2 मध्ये एन्ट्री
छोट्या पडद्यावरील मालिकांना दिवसेंदिवस प्रेक्षकांचा चांगलाच प्रतिसाद मिळत आहे. प्रत्येक आठवड्यात कोणत्या मालिकेला किती पंसती मिळाली याचा TRP दरवेळी सादर होत असतो. गेले तीन वर्ष मालिका सुरु झाल्यापासून ते आतापर्यंत स्टार प्रवाह वाहिनीवरील ठरलं तर मग या मालिकेने पहिला क्रमांक कायम ठेवला आहे. स्टार प्रवाहच्या मालिकांनी टॉप 3 मध्ये कायमच आल्या आहेत. मात्र यंदाच्य़ा आठवड्यात झी मराठीच्या मालिकांनी चांगलीच टक्कर दिल्याचं पाहायला मिळालं आहे. TRP मध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर कमळी मालिका असून सध्या मालिकेत घडणाऱ्या ट्विस्टमुळे प्रेक्षकांची चांगलीच पसंती दिसून येत आहे. एका अर्थी पाहायला गेलं तर ठरलं तर मग आणि कमळी या दोन्ही मालिकांमध्ये चांगलीच चुरस पाहायला मिळत आहे.

‘BARC इंडिया’ने नुकतीच 31जानेवारी ते 6 फेब्रुवारी दरम्यानची टीआरपीची आकडेवारी जाहीर केली. या यादीत अनपेक्षित आकडेवारी समोर आली. मागचे गेले कित्येक आठवडे टॉप 3 मध्ये स्टार प्रवाहवरील मालिकांचाच बोलबाला होता. ठरलं तर मग पाठोपाठ दुसऱ्या स्थानावर ‘तू ही रे माझा मितवा’ ही मालिका असायची. मात्र आता हे समीकरण बदललं असून आता दुसऱ्या क्रमांकावर ‘कमळी’ मालिकेने स्थान पटकावलं. सरोजचं झालेलं अपहरण ते कमळी महाजनांच्या घरात एन्ट्री घेते या सगळ्या मालिकेतील ट्विस्टमुळे मालिकेला चांगलाच प्रतिसाद मिळतोय. त्यापाठोपाठ येते ती तारिणी.

तारिणी मालिका टॉप 3 मध्ये असून या मालिकेतील वेगवेगळ्या वळणांनी प्रेक्षकांचं लक्ष्य वेधून घेतलं. टॉप 5 मध्ये या आधीपर्यंत स्टार प्रवाहवरील मालिकांचा धुरळा जास्त दिसत होता मात्र आता टॉपमध्ये झी मराठीच्या मालिकांनी यश मिळववलं आहे.

कमळीने घेतली या मालिकेची जागा

TRP च्या शर्यतीत ठरलं तर मग पाठोपाठ तू ही रे माझा मितवा मालिका असायची. मात्र हे समीकरण आता काहीसं बदललेलं दिसून आलं आहे. ईश्वरी आणि अर्णव यांच्या मालिकेपेक्षा ही जास्त पसंती कमळी मालिकेला मिळताना या आठवड्यात दिसत आहे.

मराठी मालिकांचा टीआरपी
1. ठरलं तर मग – ४.५
2. कमळी – ४.३
3. तारिणी – ३.९
4. तू ही रे माझा मितवा – ३.७वीण दोघांतली ही तुटेना – ३. नशीबवान – ३.७
5. लक्ष्मी निवास – ३.४
6. लग्नानंतर होईलच प्रेम – ३.२ देवमाणूस – ३.२ मी सावित्रीबाई जोतिराव फुले – ३.२
7. वचन दिले तू मला – ३.०
8. तुझ्या सोबतीने – २.८
9. शुभ श्रावणी – २.६
10. तुला जपणार 3sqrt(16) – 2.8

नुकत्याच स्टार प्रवाहवर सुरु झालेल्या मालिका म्हणजेच वचन दिले तू मला आणि तुझ्या सोबतीने य़ा मालिकांना म्हणावा तसा प्रेक्षकांना प्रतिसाद दिसत नाही.

Published On: Feb 13, 2026 | 02:01 PM

