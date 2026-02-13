TRP च्या शर्यतीत झी मराठीच्या मालिकांनी मोडले रेकॉर्ड; ‘या’ लोकप्रिय मालिकेला मागे सारत ‘कमळी’ची टॉप 2 मध्ये एन्ट्री

‘BARC इंडिया’ने नुकतीच 31जानेवारी ते 6 फेब्रुवारी दरम्यानची टीआरपीची आकडेवारी जाहीर केली. या यादीत अनपेक्षित आकडेवारी समोर आली. मागचे गेले कित्येक आठवडे टॉप 3 मध्ये स्टार प्रवाहवरील मालिकांचाच बोलबाला होता. ठरलं तर मग पाठोपाठ दुसऱ्या स्थानावर ‘तू ही रे माझा मितवा’ ही मालिका असायची. मात्र आता हे समीकरण बदललं असून आता दुसऱ्या क्रमांकावर ‘कमळी’ मालिकेने स्थान पटकावलं. सरोजचं झालेलं अपहरण ते कमळी महाजनांच्या घरात एन्ट्री घेते या सगळ्या मालिकेतील ट्विस्टमुळे मालिकेला चांगलाच प्रतिसाद मिळतोय. त्यापाठोपाठ येते ती तारिणी.
तारिणी मालिका टॉप 3 मध्ये असून या मालिकेतील वेगवेगळ्या वळणांनी प्रेक्षकांचं लक्ष्य वेधून घेतलं. टॉप 5 मध्ये या आधीपर्यंत स्टार प्रवाहवरील मालिकांचा धुरळा जास्त दिसत होता मात्र आता टॉपमध्ये झी मराठीच्या मालिकांनी यश मिळववलं आहे.
कमळीने घेतली या मालिकेची जागा
TRP च्या शर्यतीत ठरलं तर मग पाठोपाठ तू ही रे माझा मितवा मालिका असायची. मात्र हे समीकरण आता काहीसं बदललेलं दिसून आलं आहे. ईश्वरी आणि अर्णव यांच्या मालिकेपेक्षा ही जास्त पसंती कमळी मालिकेला मिळताना या आठवड्यात दिसत आहे.
मराठी मालिकांचा टीआरपी
1. ठरलं तर मग – ४.५
2. कमळी – ४.३
3. तारिणी – ३.९
4. तू ही रे माझा मितवा – ३.७वीण दोघांतली ही तुटेना – ३. नशीबवान – ३.७
5. लक्ष्मी निवास – ३.४
6. लग्नानंतर होईलच प्रेम – ३.२ देवमाणूस – ३.२ मी सावित्रीबाई जोतिराव फुले – ३.२
7. वचन दिले तू मला – ३.०
8. तुझ्या सोबतीने – २.८
9. शुभ श्रावणी – २.६
10. तुला जपणार 3sqrt(16) – 2.8
नुकत्याच स्टार प्रवाहवर सुरु झालेल्या मालिका म्हणजेच वचन दिले तू मला आणि तुझ्या सोबतीने य़ा मालिकांना म्हणावा तसा प्रेक्षकांना प्रतिसाद दिसत नाही.