GT vs PBKS Live Socre: पंजाबचा ‘सूर्या’ चमकला! गुजरातसमोर 164 धावांचे लक्ष्य; 47 धावांत 5 गडी गमावल्यानंतर शेडगेने सावरला डाव

गुजरात टायटन्सने नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम फलंदाजीसाठी पंजाबला अंमत्रित केले आणि त्याचा हा निर्णय योग्य ठरला. पंजाबने गुजरातसमोर विजयासाठी 164 धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. 

Updated On: May 03, 2026 | 09:35 PM
पंजाबचे गुजरातसमोर 164 धावांचे लक्ष्य (Photo Credit- X)

GT vs PBKS IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 चा 46 वा सामना अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. या सामन्यात, यजमान संघ असलेल्या ‘गुजरात टायटन्स’चा (PBKS vs GT) संघ सध्या जबरदस्त लयीत असलेल्या ‘पंजाब किंग्स’सोबत आमने सामने आहे. दरम्यान, गुजरात टायटन्सने नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम फलंदाजीसाठी पंजाबला अंमत्रित केले आणि त्याचा हा निर्णय योग्य ठरला. पंजाबने गुजरातसमोर विजयासाठी 164 धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. 


प्रथम फलंदाजी करताना पंजाबची सुरुवात अत्यंत निराशाजनक झाली; केवळ 47 धावांवरच त्यांनी 5 गडी गमावले. त्यानंतर, सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या सूर्यांश शेडगेने एक अप्रतिम खेळी साकारली. त्याने 29 चेंडूंमध्ये 3 चौकार आणि 5 षटकारांच्या मदतीने 57 धावा केल्या आणि संघाला एका सन्मानजनक धावसंख्येपर्यंत पोहोचवण्यात मोलाची मदत केली. सूर्यांशव्यतिरिक्त, मार्कस स्टॉइनिसने ३१ चेंडूंमध्ये ५ चौकार आणि १ षटकारासह ४० धावांची एक महत्त्वपूर्ण खेळी खेळली.

गुजरातकडून जेसन होल्डर हा सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला; त्याने सर्वाधिक 4 गडी बाद केले. याव्यतिरिक्त, मोहम्मद सिराज आणि कागिसो रबाडा यांनी प्रत्येकी 2 गडी बाद केले, तर रशीद खानने उर्वरित 1 गडी बाद केला.

दोन्ही संघांची प्लेइंग 11

गुजरात टायटन्स (प्लेइंग इलेव्हन): शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुधारसन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वॉशिंग्टन सुंदर, निशांत सिंधू, जेसन होल्डर, रशीद खान, अर्शद खान, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, मानव सुथार.

पंजाब किंग्ज (प्लेइंग इलेव्हन): प्रभसिमरन सिंग (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), मार्कस स्टॉइनिस, सूर्यांश शेडगे, नेहल वढेरा, मार्को जॅनसेन, झेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल.

Published On: May 03, 2026 | 09:26 PM

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

May 17, 2026 | 09:16 PM
Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

May 17, 2026 | 08:13 PM

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM