GT vs PBKS Live Socre: पंजाबचा ‘सूर्या’ चमकला! गुजरातसमोर 164 धावांचे लक्ष्य; 47 धावांत 5 गडी गमावल्यानंतर शेडगेने सावरला डाव

GT pacers prove too strong for PBKS 🔥💪 A steady middle-order stand from Shedge and Stoinis pushes them to 163 🏏 Will it be an easy chase or we’re going to see a thriller? 👀#IPL2026 #GTvPBKS #Sportskeeda pic.twitter.com/QHBwxSvMx8 — Sportskeeda (@Sportskeeda) May 3, 2026
प्रथम फलंदाजी करताना पंजाबची सुरुवात अत्यंत निराशाजनक झाली; केवळ 47 धावांवरच त्यांनी 5 गडी गमावले. त्यानंतर, सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या सूर्यांश शेडगेने एक अप्रतिम खेळी साकारली. त्याने 29 चेंडूंमध्ये 3 चौकार आणि 5 षटकारांच्या मदतीने 57 धावा केल्या आणि संघाला एका सन्मानजनक धावसंख्येपर्यंत पोहोचवण्यात मोलाची मदत केली. सूर्यांशव्यतिरिक्त, मार्कस स्टॉइनिसने ३१ चेंडूंमध्ये ५ चौकार आणि १ षटकारासह ४० धावांची एक महत्त्वपूर्ण खेळी खेळली.
गुजरातकडून जेसन होल्डर हा सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला; त्याने सर्वाधिक 4 गडी बाद केले. याव्यतिरिक्त, मोहम्मद सिराज आणि कागिसो रबाडा यांनी प्रत्येकी 2 गडी बाद केले, तर रशीद खानने उर्वरित 1 गडी बाद केला.
KKR Beat SRH: कोलकात्याने रोखला हैदराबादचा ‘विजय रथ’; घरच्या मैदानात धुव्वा उडवत प्लेऑफच्या आशा जिवंत ठेवल्या!
गुजरात टायटन्स (प्लेइंग इलेव्हन): शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुधारसन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वॉशिंग्टन सुंदर, निशांत सिंधू, जेसन होल्डर, रशीद खान, अर्शद खान, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, मानव सुथार.
पंजाब किंग्ज (प्लेइंग इलेव्हन): प्रभसिमरन सिंग (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), मार्कस स्टॉइनिस, सूर्यांश शेडगे, नेहल वढेरा, मार्को जॅनसेन, झेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल.
Sunil Narine Record: सुनील नरेनने रचला इतिहास! आयपीएलमध्ये ‘हा’ पराक्रम करणारा ठरला जगातील पहिला गोलंदाज