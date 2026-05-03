Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Sunil Narine Historical 200 Wickets Ipl Record First Overseas Bowler

Sunil Narine Record: सुनील नरेनने रचला इतिहास! आयपीएलमध्ये ‘हा’ पराक्रम करणारा ठरला जगातील पहिला गोलंदाज

Sunil Narine New Record: सुनील नरेनने आयपीएल २०२६ मध्ये इतिहास रचला आहे. २०० बळी पूर्ण करणारा तो पहिला विदेशी गोलंदाज ठरला असून एकाच संघासाठी (KKR) खेळताना हा टप्पा गाठणारा पहिला गोलंदाज बनला आहे.

Updated On: May 03, 2026 | 06:26 PM
सुनील नरेनने रचला इतिहास! (Photo Credit- X)

सुनील नरेनने रचला इतिहास! (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
  • सुनील नरेनने रचला इतिहास!
  • आयपीएलमध्ये ‘हा’ पराक्रम करणारा ठरला जगातील पहिला गोलंदाज
  • IPL मधील सर्वाधिक यशस्वी गोलंदाज
Sunil Narine 200 wickets IPL: वय वर्ष 37 असूनही फिरकीची जादू आजही कायम असल्याचे सुनील नरेन याने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. आयपीएल 2026 (IPL 2026) च्या 45  व्या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध दोन महत्त्वाचे बळी घेत नरेनने ऐतिहासिक विक्रमांना गवसणी घातली. हैदराबादच्या मधल्या फळीतील फलंदाज सलिल अरोराची विकेट घेताच, नरेनने आयपीएलमध्ये अशा एका क्लबमध्ये प्रवेश केला जिथे आतापर्यंत एकाही विदेशी गोलंदाजाला पोहोचता आले नव्हते.

200 बळी घेणारा पहिला विदेशी गोलंदाज

राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात सुनील नरेनने आयपीएल कारकिर्दीतील 200 बळी पूर्ण केले. आयपीएलच्या इतिहासात 200 विकेट्सचा टप्पा गाठणारा तो पहिला विदेशी खेळाडू ठरला आहे. याआधी केवळ युजवेंद्र चहल आणि भुवनेश्वर कुमार या भारतीय गोलंदाजांनाच हा टप्पा गाठता आला होता. विशेष म्हणजे, 2012 पासून नरेन केवळ कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) कडून खेळत असून, एकाच संघासाठी 200 विकेट घेणारा तो जगातील पहिला गोलंदाज बनला आहे.

IPL मधील सर्वाधिक यशस्वी गोलंदाज (Top 5)

गोलंदाज बळी
युजवेंद्र चहल 228
भुवनेश्वर कुमार 215
सुनील नरेन 201
पीयूष चावला 192
आर. अश्विन 187

Rajasthan Royals विकली गेली रे..! तब्बल १५,६६० कोटींना झाला फ्रँचायझीचा ताबा; कोण आहे हा नवा ‘किंग’?

गोलंदाजीतील ‘कंजूस’ आणि घातक स्पेल

सुनील नरेनने 197 सामन्यांच्या आयपीएल कारकिर्दीत 6.8 च्या प्रभावी इकॉनॉमी रेटने हे यश मिळवले आहे. 100 हून अधिक विकेट घेणाऱ्या गोलंदाजांमध्ये नरेनचा इकॉनॉमी रेट हा सर्वोत्तम आहे. त्याने आयपीएलमध्ये 8 वेळा 4 किंवा त्यापेक्षा जास्त विकेट घेण्याची किमया केली आहे, ज्यामध्ये एक हॅट्ट्रिक आणि 5 विकेट्सच्या हॉलचा समावेश आहे.

धावा आणि विकेट्सचा अनोखा ‘डबल धमाका’

केवळ गोलंदाजीच नाही, तर नरेनने फलंदाजीतही आपल्या नावाचा दरारा निर्माण केला आहे. आयपीएलमध्ये त्याने 165.30 च्या तुफानी स्ट्राईक रेटने 1820 धावा केल्या असून त्यात 1 शतक आणि 7 अर्धशतकांचा समावेश आहे. यासह आयपीएल इतिहासात 1000 धावा आणि 200 विकेट्सचा ‘डबल’ पूर्ण करणारा तो जगातील पहिला अष्टपैलू ठरला आहे.

एकूण टी-20 कारकिर्दीचा विचार केल्यास, 591 सामन्यांत 621 बळी घेणारा नरेन हा राशिद खान आणि ड्वेन ब्राव्होनंतर जगातील तिसरा सर्वाधिक यशस्वी गोलंदाज आहे. तीन वेळा ‘मोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेयर’ (MVP) ठरलेल्या नरेनने आपल्या अष्टपैलू कामगिरीने आपण आजही क्रिकेटमधील सर्वात धोकादायक खेळाडू असल्याचे पुन्हा एकदा जगाला दाखवून दिले आहे.

चला पॅकअप करा! साधं जिंकताही आलं नाही; CSK ने MI ला चारली धूळ, प्ले ऑफचं स्वप्न भंगलं

Web Title: Sunil narine historical 200 wickets ipl record first overseas bowler

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 03, 2026 | 06:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव
1

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video
2

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज
3

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन
4

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM