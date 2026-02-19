Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
RSA vs UAE : एनरिच नोर्कियाने टी-२० विश्वचषकात घडवला इतिहास! ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील तो दुसराच वेगवान गोलंदाज 

दक्षिण आफ्रिकेने टी-२० विश्वचषक २०२६ चा ३४ वा सामना युएईविरुद्ध ६ विकेट्सने विजय मिळवला. या सामन्यात एनरिच नोर्कियाने ४ षटकांत २८ धावा देत २ विकेट्स घेऊन एक खास विक्रयम आपल्या नावे केला आहे.

Updated On: Feb 19, 2026 | 05:30 PM
एनरिच नोर्कियाने टी-२० विश्वचषकात घडवला इतिहास(फोटो-सोशल मीडिया)

Most wickets by fast bowlers in T20 World Cup 2026 : दक्षिण आफ्रिकेने टी-२० विश्वचषक २०२६ चा ३४ वा सामना युएईविरुद्ध ६ विकेट्सने आपल्या नावे केला. या सामन्यात एनरिच नोर्कियाने ४ षटकांत २८ धावा देत २ विकेट्स घेतल्या. यासह, नोर्किया टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात सर्वाधिक बळी घेणाऱ्या वेगवान गोलंदाजांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर जाऊन पोहोचला.

हेही वाचा : INDW vs AUS W, T-20 Series : अजिंक्य आघाडी मिळवण्याकडे भारताचे लक्ष्य! ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आज दूसरा टी-२० सामना रंगणार

नोर्कियाने २०२१ पासून २० टी-२० विश्वचषक सामन्यांमध्ये ३७ विकेट्स टिपल्या आहेत. तर श्रीलंकेचा माजी खेळाडू लसिथ मलिंगा ३१ सामन्यांमध्ये ३८ विकेट्स घेऊन अव्वल स्थानी विराजमान आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा संघ सुपर ८ मध्ये तीन सामने खेळणार आहे. जिथे नोर्कियाला मलिंगाला पिछाडीवर टाकण्याची संधी असणार आहे.

टिम साउदी या वेगवान गोलंदाजांच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर असून त्याने २५ सामन्यांमध्ये ३६ विकेट्स घेतल्या आहेत. तसेच पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज उमर गुलने त्याच्या कारकिर्दीत २४ टी-२० विश्वचषक सामने खेळले असून त्याने ३५ विकेट्स घेतल्या आहेत. किवी गोलंदाज ट्रेंट बोल्ट १८ सामन्यांमध्ये ३४ विकेट्स घेऊन या यादीत पाचव्या स्थानावर विराजमान आहे.

टी-२० विश्वचषकात सर्वाधिक विकेट्स घेणारे वेगवान गोलंदाज

  1. ३८ – लसिथ मलिंगा
  2. ३७ – अँरिच नॉर्टजे*
  3. ३६ – टिम साउथी
  4. ३५ – उमर गुल
  5. ३४ – ट्रेंट बोल्ट
  6. ३२ – मिशेल स्टार्क

कसा झाला सामना?

बुधवारी अरुण जेटली स्टेडियमवर नाणेफेक गमावून फलंदाजीला आलेल्या युएईला ६ विकेट्स गमावत १२२ धावाच करता आल्या. आर्यंश शर्माने मोहम्मद वसीमसह ४.३ षटकांत ३८ धावा जोडल्या. वसीम १२ चेंडूत २२ धावा करून माघारी गेला. तर आर्यंशने संघाच्या खात्यात १३ धावा टाकल्या.

हेही वाचा : Ranji trophy 2026 : जम्मू-काश्मीरने घडवला इतिहास! 67 वर्षांनंतर अंतिम फेरीत मारली धडक; उपांत्य फेरीत बंगालला पाजले पाणी

तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना अलिशान शराफूने ३८ चेंडूत १ षटकार आणि ५ चौकारांसह ४५ धावा केल्या, तर मोहम्मद अरफानने संघाच्या खात्यात ११ धावांची भर टाकली.   याशिवाय इतर कोणताही फलंदाज दुहेरी आकडा गाठण्यात अपयश आले. दक्षिण आफ्रिकेकडून कॉर्बिन बॉशने सर्वाधिक ३ बळी घेतले, तर अँरिच नोर्कियाने २ बळी टिपले. जॉर्ज लिंडेनेही १ बळी घेतला.

दक्षिण आफ्रिका १३.२ षटकांत विजय साकार केला. प्रत्युत्तरादाखल, दक्षिण आफ्रिकेने  संघ १३.२ षटकांत विजय मिळवला. या डावात देवाल्ड ब्रेव्हिसने २५ चेंडूत ३६ धावांचे योगदान दिले, तर कर्णधार एडेन मार्करामने २८ धावा फटकावल्या. रायन रिकेल्टनने संघाच्या खात्यात ३० धावा जोडल्या. युएईकडून हैदर अली, मोहम्मद जवादुल्लाह, मोहम्मद अरफान आणि मोहम्मद फारूक यांनी प्रत्येकी एक बळी टिपला.

Published On: Feb 19, 2026 | 05:30 PM

