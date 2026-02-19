Share Market Update: भारतीय शेअर बाजारात घसरण; सेन्सेक्स १,००० अंकांनी कोसळला

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News


भारतीय शेअर बाजार पुन्हा एकदा कोसळताना दिसत आहे. गुरुवारी, जोरदार सुरुवात झाल्यानंतर, दोन्ही बाजार निर्देशांक अचानक कोसळले. सेन्सेक्स १,००० अंकांनी कोसळला.

Updated On: Feb 19, 2026 | 05:18 PM
Share Market Update: भारतीय शेअर बाजार पुन्हा एकदा कोसळताना दिसत आहे. गुरुवारी, जोरदार सुरुवात झाल्यानंतर, दोन्ही बाजार निर्देशांक अचानक कोसळले. मुंबई शेअर बाजाराचा ३० शेअर्सचा सेन्सेक्स (BSE सेन्सेक्स) १,०३४ अंकांनी घसरला आणि ८२,००० अंकांच्या खाली आला. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निफ्टी निर्देशांकही २५० अंकांनी घसरला. या अचानक घसरणीमागे अनेक कारणे असल्याचे दिसून येते.

सुरुवातीच्या व्यवहारादरम्यान, BSE सेन्सेक्स ८३,९६९ वर उघडला, जो त्याच्या मागील बंद ८३,७३४ पेक्षा जास्त होता. ग्रीन झोनमध्ये काही काळ व्यापार केल्यानंतर, त्याची गती अचानक उलटली, ज्यामुळे सुरुवातीची तेजी तीव्र घसरणीत बदलली. लेखनाच्या वेळी, सेन्सेक्स १,०५७ अंकांनी घसरून ८२,६७६ वर व्यवहार करत होता.

शेअर बाजारातील घसरणीमुळे, NSE निफ्टीलाही सेन्सेक्ससारखीच परिस्थितीचा सामना करावा लागला. ५० शेअर्सचा निर्देशांक २५,८७३ वर उघडला, जो त्याच्या मागील बंद २५,८१९ च्या तुलनेत वाढला, परंतु अचानक सुमारे २५० अंकांनी घसरून २५,५६७ वर पोहोचला. अचानक कोसळण्यामागील तीन प्रमुख कारणे विचारात घ्या…

दीर्घकाळ अस्थिरतेनंतर, गेल्या तीन दिवसांपासून शेअर बाजार स्थिर वरच्या दिशेने होता. तथापि, गुरुवारी सुरुवातीच्या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात नफा-बुकिंग दिसून आली, ज्यामुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टी दबावाखाली आले आणि कोसळले. शेअर बाजारावर, विशेषतः आयटी कंपन्यांच्या शेअर्सवर एआयचा परिणाम कमी होताना दिसत नाही. एनएसडीएलच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की परदेशी गुंतवणूकदारांनी या महिन्याच्या पहिल्या १५ दिवसांत १०,९५६ कोटी रुपयांचे आयटी स्टॉक विकले, ज्यामुळे त्यांचे होल्डिंग १६% ने कमी झाले.

शेअर बाजार कोसळण्याच्या तिसऱ्या कारणाचा संदर्भ देताना, अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या तणावाचा परिणाम स्पष्ट होतो. दोन्ही देशांमधील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत आणि बाजार मंदावल्या आहेत. गुरुवारी ब्रेंट कच्च्या तेलाच्या किमती १ टक्क्यांहून अधिक वाढल्या, ज्या प्रति बॅरल ७१ च्या पुढे गेल्या. मागील व्यापारी दिवशीही लक्षणीय वाढ झाली.

शेअर बाजारातील घसरणीदरम्यान सर्वात जास्त घसरलेल्या शेअर्सबद्दल, बीएसईच्या लार्ज-कॅप श्रेणीतील ३० पैकी २९ शेअर्स रेड झोनमध्ये व्यवहार करत होते. क्वालिटी वॉल शेअर (५%), ट्रेंट शेअर (३.२०%), इंडिगो शेअर (२.६०%) आणि एम अँड एम शेअर (२.३०%) घसरणीसह व्यवहार करत होते. मिडकॅप शेअर्समध्ये घसरण झाली. मिडकॅप शेअर्समध्ये, पर्सिस्टंट शेअर्स (४.१०%), पेटीएम शेअर्स (३.५०%), हिंदुस्तान पेट्रोलियम शेअर्स (३.४०%) आणि डिक्सन शेअर्स (२.५०%) कमी व्यवहार करत होते. स्मॉलकॅप समभागांमध्ये, कोहान्स शेअर्स (४%) आणि आयआयएफएल शेअर्स (३%) देखील घसरले.

Published On: Feb 19, 2026 | 05:02 PM

  


Share Market Update: भारतीय शेअर बाजारात घसरण; सेन्सेक्स १,००० अंकांनी कोसळला


