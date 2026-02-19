Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
INDW vs AUS W, T-20 Series : अजिंक्य आघाडी मिळवण्याकडे भारताचे लक्ष्य! ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आज दूसरा टी-२० सामना रंगणार

भारतीय महिला क्रिकेट संघ आणि ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट संघ यांच्यात तीन सामन्यांची टी २० मालिका सुरू आहे. या मालिकेतील दूसरा सामना कॅनबेरा येथे खेळला जाणार आहे. सामन्यात विजय मिळवून भारत आघाडी घेण्याचा प्रयत्न करेल.

Feb 19, 2026 | 09:23 AM
INDW vs AUS W, T-20 Series: India aims to gain an unassailable lead! Second T20 match against Australia to be played today

ऑस्ट्रेलिया वि भारत(फोटो-सोशल मीडिया)

INDW vs AUS W, T-20 Series : भारतीय महिला क्रिकेट संघ आणि ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट संघ यांच्यात तीन सामन्यांची टी २० मालिका खेळली जात आहे. पहिल्या सामन्यात भारताने विजय मिळवला आहे. तर दूसरा सामना कॅनबेरा येथे गुरुवारी येथे होणार आहे. या दुसऱ्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात भारतीय महिला क्रिकेट संघ ऑस्ट्रेलियाचा सामना करताना पहिल्या सामन्यातील त्यांच्या वेगवान गोलंदाजांच्या उत्कृष्ट कामगिरीपासून प्रेरणा घेण्याचा प्रयत्न करेल.

वेगवान गोलंदाज अरुंधती रेड्डीने पहिल्या सामन्यात चार विकेट्स घेत ऑस्ट्रेलियन फलंदाजीला धक्का दिला. ऑस्ट्रेलिया २० षटके पूर्ण करू शकला नाही आणि फक्त १३३ धावांवर गारद झाला. तथापि, पावसामुळे भारतीय फलंदाजांना खेळण्याची फारशी संधी मिळाली नाही. डकवर्थ-लुईस पद्धतीनुसार भारताने सामना जिंकला, फक्त सलामीवीर स्मृती मानधना आणि शफाली वर्माच काही वेळ खेळू शकल्या. तथापि, भारताची फलंदाजी मजबूत आहे आणि त्यांच्या खेळाडूंनी अलीकडेच महिला प्रीमियर लीगमध्ये खेळले आहे, ज्यामुळे ते ऑस्ट्रेलियाला चांगल्या प्रकारे सज्ज झाले आहेत. भारत पुन्हा एकदा शफालीच्या स्फोटक सुरुवातीवर अवलंबून असेल.

हेही वाचा : IND vs NED, T20 World Cup : युवराज-हार्दिकला दिला धोबी पछाड! नेदरलँड्सविरुद्ध शिवम दुबेची आक्रमक खेळी; रचला खास विक्रम

दोन्ही संघ खालीलप्रमाणे

ऑस्ट्रेलिया: सोफी मोलिनी (कर्णधार), ताहलिया मॅकग्रा, डार्सी ब्राउन, निकोला केरी, किम गार्थ, ग्रेस हॅरिस, फोबी लिचफिल्ड, बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शट, अ‍ॅनाबेल सदरलँड, जॉर्जिया वॉल, जॉर्जिया वेअरहॅम.

भारत संघ : हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना, भारती फुलमाळी, क्रांती गौड, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), गुणलन कमलिनी, अमनजोत कौर, श्रेयंका पाटील, स्नेह राणा, अरुंधती रेड्डी, रेणुका सिंग, जेमिमा रॉड्रिग्ज, शफाली वर्मा, दीप्ती शर्मा, श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा.

हेही वाचा : Ranji trophy 2026 : जम्मू-काश्मीरने घडवला इतिहास! 67 वर्षांनंतर अंतिम फेरीत मारली धडक; उपांत्य फेरीत बंगालला पाजले पाणी

ऑस्ट्रेलियाची कामगिरी खूपच खराब आहे

आयसीसी टी२० विश्वचषकातून ऑस्ट्रेलियाच्या बाहेर पडल्यानंतर माजी कर्णधार रिकी पॉन्टिंग म्हणाले की ही मोहीम खूपच खराब होती आणि सध्याच्या संघात जागतिक स्पर्धांमध्ये मागील संघांसारखी चमक नाही. आयसीसीच्या ‘रिव्ह्यू’मध्ये पॉन्टिंग म्हणाले की, कागदावर, हा संघ आयसीसी स्पर्धांमध्ये वर्चस्व गाजवणाऱ्या मागील ऑस्ट्रेलियन संघांइतका प्रभावी दिसत नाही. पॉन्टिंग म्हणाले की, जेव्हा तुम्ही या ऑस्ट्रेलियन संघाकडे कागदावर पाहता तेव्हा त्यात आयसीसी स्पर्धा आणि विश्वचषकापूर्वी इतर अनेक ऑस्ट्रेलियन संघांनी दाखवलेली चमक दिसत नाही. तो म्हणाला की, प्रगती करण्यासाठी आणि या स्पर्धा जिंकण्यासाठी, तुमच्या सर्वोत्तम आणि अनुभवी खेळाडूंना मोठ्या प्रसंगी कामगिरी करावी लागते.

Published On: Feb 19, 2026 | 09:23 AM

