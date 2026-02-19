Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
5 Seater SUV च्या मागणीत चांगली वाढ! जानेवारी 2026 मध्ये ‘या’ Top-5 वाहनांनी जिंकलाय ग्राहकाचा विश्वास

भारतीय ऑटो मार्केटमध्ये एसयूव्ही वाहनाच्या मागणीत सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. नुकतेच जानेवारी 2026 मध्ये कोणत्या टॉप 5 मिड साइझ एसयूव्हींची विक्री झाली आहे? त्याबद्दल आपण जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 19, 2026 | 05:00 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

  • जानेवारी 2026 मध्ये 5 सीटर एसयूव्हीला चांगली मागणी
  • कोणत्या SUV ला मिळाली चांगली माहिती
  • जाणून घ्या सेल्स रिपोर्ट
भारतीय ऑटो बाजारात अनेक उत्तम ऑटो कंपन्या आहेत, ज्या मार्केटमध्ये विविध सेगमेंटमध्ये कार ऑफर करत असतात. सध्या सर्वाधिक मागणी SUV सेगमेंटमधील वाहनांना मिळताना दिसत आहे. 2025 मध्ये तर ग्राहकांनी सगळ्यात जास्त मागणी एसयूव्ही कार्सलाच दिली होती. नुकतेच जानेवारी 2026 मध्ये कोणत्या 5 सीटर मिड साइझ एसयूव्हीला मागणी मिळाली आहे.

भारतात पाच सीट्ससह अनेक दमदार मिड साईज SUV उपलब्ध आहेत. मागील महिन्यात म्हणजेच जानेवारी 2026 मध्ये या सेगमेंटमध्ये कोणत्या पाच SUV ला सर्वाधिक मागणी मिळाली, याची माहिती एका रिपोर्टमधून समोर आली आहे. टॉप 5 मध्ये कोणत्या कार्सचा समावेश झाला आहे, ते जाणून घेऊया.

पहिल्या क्रमांकावर Hyundai Creta

ह्युंदाई क्रेटा मिड साईज SUV सेगमेंटमध्ये कायमच लोकप्रिय ठरली आहे. मागील महिन्यात या SUV च्या 17,921 युनिट्सची विक्री झाली. यापूर्वी तिची 18,522 युनिट्स विक्री झाली होती. वर्षानुवर्षांच्या तुलनेत (YoY) विक्रीत सुमारे 3 टक्क्यांची घट नोंदवली गेली आहे.

दुसऱ्या क्रमांकावर – Maruti Victoris

मारुतीने काही महिन्यांपूर्वी बाजारात सादर केलेली विक्टोरिस SUV ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळवत आहे. मागील महिन्यात या मॉडेलच्या 15,240 युनिट्सची विक्री झाली आहे, ज्यामुळे ती दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचली आहे.

तिसऱ्या क्रमांकावर Kia Seltos

कियाने नुकतीच सेल्टॉसची नवी जनरेशन बाजारात आणली आहे. जानेवारी महिन्यात या SUV च्या 10,639 युनिट्सची देशभरात विक्री झाली. यापूर्वी जानेवारी 2025 मध्ये जुन्या जनरेशनच्या 6,470 युनिट्स विकल्या गेल्या होत्या. यामुळे वर्षानुवर्षांच्या तुलनेत 64 टक्क्यांची लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे.

चौथ्या क्रमांकावर – Toyota Hyryder

टोयोटाची हायरीडरही पाच सीट्ससह मिड साईज SUV सेगमेंटमध्ये उपलब्ध आहे. मागील महिन्यात या SUV च्या 9,156 युनिट्सची विक्री झाली. जानेवारी 2025 मध्ये ही संख्या 4,941 युनिट्स इतकी होती, म्हणजेच विक्रीत चांगली वाढ झाली आहे.

पाचव्या क्रमांकावर Maruti Grand Vitara

मारुतीची ग्रँड विटारा देखील या सेगमेंटमध्ये मजबूत स्पर्धक ठरली आहे. मागील महिन्यात या SUV च्या 7,030 युनिट्सची विक्री झाली. मात्र जानेवारी 2025 मध्ये तिची 15,784 युनिट्स विक्री झाली होती.

