भारतानंतर आता पाकिस्तानमध्ये Appleची मोठी योजना, iphones चाहत्यांसाठी तयारी सुरु…

Tribuneच्या रिपोर्टनुसार, पाकिस्तान सरकारने प्रस्तावित मोबाइल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग फ्रेमवर्कमध्ये प्रोत्साहन देण्यास सहमती दिल्यानंतर Apple पाकिस्तानमध्ये त्यांचे आयफोन तयार करण्याचा विचार करत आहे. याशिवाय नवीन फ्रेमवर्कअंतर्गत पाकिस्तानात आयफोनला रिफर्बिश करुन रि-एक्सपोर्ट करण्यासाठीही Apple ने सहमती दर्शवली आहे. पहिल्या वर्षी नूतनीकरण केलेल्या iPhones च्या पुन्हा निर्यातीतून 100 दशलक्ष मिळण्याची सरकारला अपेक्षा आहे.
क्रिकेटप्रेमींसाठी Jioची स्पेशल ऑफर, आता फक्त 99 रुपयांत मिळणार OTT बेनिफिट्ससह बरंच काही !
Apple व्यवस्थापनाने सवलतीच्या दरात जमीन देण्यासाठी, 8 % परफॉर्मेंस इंसेंटिव आणि दोन -तीन वर्ष जुने आयफोन दुरुस्त करण्यासाठीचे प्लॅन मागितले आहेत. ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’च्या वृत्तानुसार,इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्डचे(EDB) चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमद अली मन्सूर यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, त्यांनी नवीन प्रस्तावित मोबाइल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन फ्रेमवर्कमध्ये या तीन अटींचा समावेश केला आहे, ज्यांना पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी मान्यता दिली आहे.
Appleनेही याच मॉडेलसह इंडोनेशिया, मलेशिया आणि भारतातही अशाच पद्धतीने एन्ट्री केली होती. कंपनीने दोन ते तीन वर्षे जुने आयफोन रिपेअर करण्यापासुन सुरुवात केली. स्थानिक मनुष्यबळाला प्रशिक्षण देणे हा त्याचा उद्देश होता. त्यानंतर आयफोनचं उत्पादन सुरू केलं. Apple आणि इतर ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्सना आकर्षित करण्यासाठी सरकार 6% परफॉर्मेंस इंसेंटिव वाढवून 8% इतकं करणार आहे.
Apple कंपनीने पाकिस्तानात एन्ट्री घेतली तर पाकिस्तानात आयफोन स्वस्त होणार असल्याची अपेक्षा आहे. सध्या पाकिस्तानमध्ये आयफोनवर भारी आयात किंमत आकारली जात आहे. या कारणामुळे तिथे आयफोनच्या किंमत बऱ्याच प्रमाणात जास्त आहे. स्थानिक पातळीवर आयफोन बनवले गेले तर ही वाढीव किंमत कमी होईल. त्यामुळे आयफोनची किंमत लक्षणीयरित्या कमी होऊ शकते. या मोठ्या व्यवहारानंतर त्यांच्या किंमती चांगल्याच उतरतील पण या सगळ्य प्रक्रियेला बराच अवधी लागू शकतो.
मोबाईल डेटाप्रमाणे Jio देणार सर्वांसाठी स्वस्त AI सेवा, मुकेश अंबानींनी सांगितला प्लॅन…