Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

भारतानंतर आता पाकिस्तानमध्ये Appleची मोठी योजना, iphones चाहत्यांसाठी तयारी सुरु…

अॅपलने भारतानंतर पाकिस्तानमध्येही उत्पादनासाठी पाऊल उचलले आहे. नवीन फ्रेमवर्क अंतर्गत iPhone बनवणे आणि रिफर्बिश करून री-एक्सपोर्ट करणे शक्य होईल. स्थानिक उत्पादनामुळे पाकिस्तानमध्ये iPhone स्वस्त होण्याची अपेक्षा आहे.

Updated On: Feb 19, 2026 | 04:52 PM
i phone pak
Follow Us:
Follow Us:
  • भारतानंतर आता पाकिस्तानात होणार Appleचं उत्पादन?
  • 8 टक्के मिळणार परफॉर्मेंस इंसेंटिव
  • आता पाकिस्तानात आयफोन होणार स्वस्त
Apple Manufacturing iPhone in Pakistan: आयफोनचा वेगळा असा चाहतावर्ग आहे. भारतातच नाहीतर  जगभरात आयफोनने सगळ्यांना वेड लागवलं आहे. भारतानंतर आता अमेरिकन टेक कंपनी Apple पाकिस्तानच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. Apple पाकिस्तानात आयफोनचं उत्पादन सुरू करणार आहे. सरकारने मोबाइल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन फ्रेमवर्कमध्ये प्रोत्साहन देण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे Apple कंपनी पाकिस्तानात आयफोनचं उत्पादन सुरु करण्याचा विचार करत आहे.

Tribuneच्या रिपोर्टनुसार, पाकिस्तान सरकारने प्रस्तावित मोबाइल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग फ्रेमवर्कमध्ये प्रोत्साहन देण्यास सहमती दिल्यानंतर Apple पाकिस्तानमध्ये त्यांचे आयफोन तयार करण्याचा विचार करत आहे. याशिवाय नवीन फ्रेमवर्कअंतर्गत पाकिस्तानात आयफोनला रिफर्बिश करुन रि-एक्सपोर्ट करण्यासाठीही Apple ने सहमती दर्शवली आहे. पहिल्या वर्षी नूतनीकरण केलेल्या iPhones च्या पुन्हा निर्यातीतून 100 दशलक्ष मिळण्याची सरकारला अपेक्षा आहे.

क्रिकेटप्रेमींसाठी Jioची स्पेशल ऑफर, आता फक्त 99 रुपयांत मिळणार OTT बेनिफिट्ससह बरंच काही !

8 टक्के मिळणार परफॉर्मेंस इंसेंटिव

Apple व्यवस्थापनाने सवलतीच्या दरात जमीन देण्यासाठी, 8 % परफॉर्मेंस इंसेंटिव आणि दोन -तीन वर्ष जुने आयफोन दुरुस्त करण्यासाठीचे प्लॅन मागितले आहेत. ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’च्या वृत्तानुसार,इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्डचे(EDB) चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमद अली मन्सूर यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, त्यांनी नवीन प्रस्तावित मोबाइल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन फ्रेमवर्कमध्ये या तीन अटींचा समावेश केला आहे, ज्यांना पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी मान्यता दिली आहे.

भारताप्रमाणे पाकिस्तानातही एन्ट्री

Appleनेही याच मॉडेलसह इंडोनेशिया, मलेशिया आणि भारतातही अशाच पद्धतीने एन्ट्री केली होती. कंपनीने दोन ते तीन वर्षे जुने आयफोन रिपेअर करण्यापासुन सुरुवात केली. स्थानिक मनुष्यबळाला प्रशिक्षण देणे हा त्याचा उद्देश होता. त्यानंतर आयफोनचं उत्पादन सुरू केलं. Apple आणि इतर ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्सना आकर्षित करण्यासाठी सरकार 6% परफॉर्मेंस इंसेंटिव वाढवून 8% इतकं करणार आहे.

आता पाकिस्तानात आयफोन होणार स्वस्त

Apple कंपनीने पाकिस्तानात एन्ट्री घेतली तर पाकिस्तानात आयफोन स्वस्त होणार असल्याची अपेक्षा आहे. सध्या पाकिस्तानमध्ये आयफोनवर भारी आयात किंमत आकारली जात आहे. या कारणामुळे तिथे आयफोनच्या किंमत बऱ्याच प्रमाणात जास्त आहे. स्थानिक पातळीवर आयफोन बनवले गेले तर ही वाढीव किंमत कमी होईल. त्यामुळे आयफोनची किंमत लक्षणीयरित्या कमी होऊ शकते. या मोठ्या व्यवहारानंतर त्यांच्या किंमती चांगल्याच उतरतील पण या सगळ्य प्रक्रियेला बराच अवधी लागू शकतो.

मोबाईल डेटाप्रमाणे Jio देणार सर्वांसाठी स्वस्त AI सेवा, मुकेश अंबानींनी सांगितला प्लॅन…

Web Title: Apple manufacturing iphone in pakistan after india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 19, 2026 | 04:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

टेक प्रेमींनो चला, व्हा तयार! ‘या’ दिवशी होणार Samsung Galaxy Unpacked Event; कुठे अन् कसा पहाल?
1

टेक प्रेमींनो चला, व्हा तयार! ‘या’ दिवशी होणार Samsung Galaxy Unpacked Event; कुठे अन् कसा पहाल?

क्रिकेटप्रेमींसाठी Jioची स्पेशल ऑफर, आता फक्त 99 रुपयांत मिळणार OTT बेनिफिट्ससह बरंच काही !
2

क्रिकेटप्रेमींसाठी Jioची स्पेशल ऑफर, आता फक्त 99 रुपयांत मिळणार OTT बेनिफिट्ससह बरंच काही !

iPhone 17 Pro Max खरेदीची संधी! Amazon वर ₹10,000 पर्यंतची मोठी सूट
3

iPhone 17 Pro Max खरेदीची संधी! Amazon वर ₹10,000 पर्यंतची मोठी सूट

Su-35 ऐवजी F-35?भारताच्या लढाऊ विमान खरेदीत मोठा ट्विस्ट; रशिया-अमेरिकेत तणाव वाढणार, चीनची खेळी काय?
4

Su-35 ऐवजी F-35?भारताच्या लढाऊ विमान खरेदीत मोठा ट्विस्ट; रशिया-अमेरिकेत तणाव वाढणार, चीनची खेळी काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारतानंतर आता पाकिस्तानमध्ये Appleची मोठी योजना, iphones चाहत्यांसाठी तयारी सुरु…

भारतानंतर आता पाकिस्तानमध्ये Appleची मोठी योजना, iphones चाहत्यांसाठी तयारी सुरु…

Feb 19, 2026 | 04:51 PM
SSC Exam: राज्यात उद्यापासून दहावीची परीक्षा! शासनाकडून परीक्षा पारदर्शक ठेवण्याचा प्रयत्न

SSC Exam: राज्यात उद्यापासून दहावीची परीक्षा! शासनाकडून परीक्षा पारदर्शक ठेवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 04:47 PM
“आशा आहे की सर्व काही ठीक होईल”; ज्याने खळखळून हसवलं, तोच अभिनेता नैराश्यात? सोशल मीडियावरील पोस्ट चर्चेत

“आशा आहे की सर्व काही ठीक होईल”; ज्याने खळखळून हसवलं, तोच अभिनेता नैराश्यात? सोशल मीडियावरील पोस्ट चर्चेत

Feb 19, 2026 | 04:43 PM
IND vs NED, T20 World Cup : हार्दिक पंड्याचा ‘तो’ अद्भुत षटकार! प्रेक्षकांसह प्रशिक्षक गंभीरही आश्चर्यचकीत; प्रतिक्रिया VIRAL

IND vs NED, T20 World Cup : हार्दिक पंड्याचा ‘तो’ अद्भुत षटकार! प्रेक्षकांसह प्रशिक्षक गंभीरही आश्चर्यचकीत; प्रतिक्रिया VIRAL

Feb 19, 2026 | 04:30 PM
जागतिक मंचावरच भिडले AI च्या दुनियेतील ‘हे’ दिग्गज; समिटमधीत त्या कृतीने खळबळ, VIDEO VIRAL

जागतिक मंचावरच भिडले AI च्या दुनियेतील ‘हे’ दिग्गज; समिटमधीत त्या कृतीने खळबळ, VIDEO VIRAL

Feb 19, 2026 | 04:15 PM
‘एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे…’ सुनील ग्रोवरचा नवा Video पाहून चाहते चकीत; साधेपणाचं केलं कौतुक

‘एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे…’ सुनील ग्रोवरचा नवा Video पाहून चाहते चकीत; साधेपणाचं केलं कौतुक

Feb 19, 2026 | 03:54 PM
सत्तेसाठी विचाराशी तडजोड नाही, ‘भाजप’ला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी…; हर्षवर्धन सपकाळांनी स्पष्टच सांगितलं

सत्तेसाठी विचाराशी तडजोड नाही, ‘भाजप’ला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी…; हर्षवर्धन सपकाळांनी स्पष्टच सांगितलं

Feb 19, 2026 | 03:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Feb 19, 2026 | 03:27 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग

Feb 19, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM