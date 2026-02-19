Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Ranji trophy 2026 : जम्मू-काश्मीरने घडवला इतिहास! 67 वर्षांनंतर अंतिम फेरीत मारली धडक; उपांत्य फेरीत बंगालला पाजले पाणी 

जम्मू आणि काश्मीरने बुधवारी इतिहास घडवला आहे. १८ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या उपांत्य फेरीच्या चौथ्या दिवशी बंगालला सहा विकेट्सने पराभूत केले. ६७ वर्षांनी जम्मू आणि काश्मीरने रणजी ट्रॉफीच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला.

Updated On: Feb 19, 2026 | 07:18 AM
Ranji trophy 2026: Jammu and Kashmir creates history! Reaches final after 67 years; Bengal loses in semi-final

जम्मू-काश्मीरने घडवला इतिहास(फोटो-सोशल मीडिया)

Jammu and Kashmir enters Ranji Trophy final 2026 : जम्मू आणि काश्मीरने बुधवारी झालेल्या उपांत्य फेरीच्या चौथ्या दिवशी दोन वेळा माजी विजेता बंगालला सहा विकेट्सने हरवून इतिहास रचला, ६७ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच रणजी ट्रॉफी क्रिकेट स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला. बंगालने जम्मू आणि काश्मीरसाठी १२६ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. जम्मू आणि काश्मीरने हे लक्ष्य ३४.४ षटकांत केवळ चार विकेट्स गमावून पूर्ण केले.

हेही वाचा : IND vs NED, T20 World Cup 2026 : अहमदाबादमध्ये भारतच ठरला ‘किंग! नेदरलँड्स 17 धावांनी उडवला धुव्वा; चक्रवर्तीच्या 3 विकेट्स

वंश शर्माने नाबाद ४३ आणि अब्दुल समदने नाबाद ३० धावा केल्या. यापूर्वी, वेगवान गोलंदाज आकिब नबीने सामन्यात नऊ विकेट्स घेत बंगालच्या विजयाच्या शक्यता पूर्णपणे नष्ट केल्या होत्या. आकिब नबीच्या शानदार कामगिरीने आणि आयपीएल स्टार अब्दुल समदच्या निर्भय फलंदाजीने एकेकाळी सातत्यपूर्ण कामगिरीच्या अभावासाठी ओळखला जाणारा संघ आता जेतेपदापासून फक्त एक पाऊल दूर होता. समदने २२ वर्षीय वंशजला विजयी धावा काढण्याची परवानगी दिली आणि त्या तरुण फलंदाजाने मुकेश कुमारच्या लाँग-ऑनवर षटकार मारला, ज्यामुळे जम्मू आणि काश्मीर संघात जल्लोषाचे वातावरण निर्माण झाले.

जम्मू काश्मीरची कामगिरी या हंगामात, प्रशिक्षक अजय शर्मा आणि कर्णधार पारस डोग्रा यांच्या नेतृत्वाखाली, त्यांनी त्यांच्या आत्मविश्वासाचे परिणामांमध्ये रूपांतर केले आहे. मुंबईविरुद्धच्या सुरुवातीच्या पराभवानंतर जम्मू काश्मीरने राजस्थानविरुद्ध डावाने विजय मिळवला आणि दिल्ली आणि हैदराबादविरुद्ध महत्त्वपूर्ण विजय मिळवून बाद फेरी गाठली. त्यांनी क्वार्टरफायनलमध्ये मध्य प्रदेशचा ५६ धावांनी पराभव केला आणि पहिल्यांदाच उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. त्या सामन्यात नबीने ११० धावांत १२ बळी घेतले.

बंगालचे स्टार गोलंदाज अपयशी

जम्मू आणि काश्मीरच्या संघात स्टार खेळाडूंची कमतरता असताना, बंगालच्या संघात चार भारतीय आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंचा समावेश होता. मोहम्मद शमी, आकाश दीप, मुकेश कुमार आणि शाहबाज अहमद, तसेच इंडिया अ स्टार फलंदाज अभिमन्यू ईश्वरन तरीही ते पराभूत झाले. जम्मू काश्मीरचा रणजीतील आत्तापर्यंतचा प्रवास १९५९-६० च्या हंगामात जम्मू आणि काश्मीरने पहिल्यांदा रणजी ट्रॉफीत भाग घेतला, तेव्हापासून ते मजबूत दावेदार नव्हते. ३३४ रणज सामने या हंगामापूर्वी, जम्मू आणि काश्मीरने खेळले होते. ४५ सामने फक्त त्यांनी जिंकले होते. १९८२-८३ मध्ये त्यांनी आर्मीविरुद्ध मिळवलेला पहिला विजय.

हेही वाचा : IND vs NED : तिलकही झाला चकीत! ४१ वर्षीय व्हॅन डेर मेर्वेनेचा जादुई अवतार; हवेत सुर मारून पकडला सर्वोत्तम झेल; पहा VIDEO

४४ वर्षे लागली पहिला विजय नोंदविण्यासाठी. २०१३-१४ मध्ये त्यांनी क्वार्टरफायनलमध्ये पोहोचून नेट रन रेटमध्ये गोव्याला मागे टाकत मोठी कामगिरी. २०१५-१६ मध्ये, त्यांनी परवेझ रसूलच्या नेतृत्वाखाली वानखेडे स्टेडियमवर मुंबईला हरवून त्यांचा सर्वात मोठा विजय नोंदवला. त्यानंतर यंदा ही कामगिरी त्यांनी केली

Published On: Feb 19, 2026 | 07:17 AM

