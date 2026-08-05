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Ishan Kishan: देशाच्या सेवेतून मिळाला वेळ, इशान किशन पठ्ठ्या पोहचला RBI Patna च्या सेवेत; सहकाऱ्यांबरोबर Photo Viral

Updated On: Aug 05, 2026 | 10:36 AM IST
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सारांश

Ishan Kishan: टीम इंडियाचा स्टार यष्टीरक्षक-फलंदाज, इशान किशनने क्रिकेटमधून ब्रेक घेतल्यानंतर सरकारी नोकरी स्वीकारली आहे. इशान किशनचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

RBI Patna मध्ये ईशान किशन रुजू (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

RBI Patna मध्ये ईशान किशन रुजू (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • क्रिकेटमधून ब्रेक घेतल्यानंतर आता ईशान किशन नोकरीवरू रुजू झालाय
  • त्याचे फोटो कमालीचे व्हायरल झाले आहेत 
  • या फोटोमध्ये त्याने गळ्यात भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे ओळखपत्र घातले आहे. इशान पाटणा येथील आरबीआय शाखेत सहाय्यक व्यवस्थापक पदावर कार्यरत आहे
भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार खेळाडू Ishan Kishan सरकारी लिपिकाच्या वेशात पाटणा येथील भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या शाखेत पोहोचला. इशान किशनचे अनेक फोटो सोशल मीडियावर समोर आले आहेत, ज्यामध्ये तो बँकेच्या कर्मचाऱ्यांसोबत सेल्फी घेताना दिसत आहे. इशानने त्याचे आरबीआय ओळखपत्रही घातले आहे. इशानचे हे फोटो पाहून चाहते आश्चर्यचकित झाले, कारण अनेकांना माहित नव्हते की इशान किशन आरबीआयमध्ये काम करतो.

इशान किशन सध्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेत सहाय्यक व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत आहे. त्याची नियुक्ती २०१७ मध्ये क्रीडा कोट्याअंतर्गत झाली होती. त्यावेळी इशान एक उदयोन्मुख क्रिकेटपटू होता, त्याचे वय फक्त १८ वर्षे होते. इशानने डी. वाय. पाटील ट्रॉफीसारख्या प्रतिष्ठित स्पर्धांमध्ये आरबीआयचे प्रतिनिधित्वही केले आहे. जेव्हा जेव्हा त्याला क्रिकेटमधून वेळ मिळतो, तेव्हा तो आरबीआय कार्यालयाला भेट देतो.

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कर्मचाऱ्यांसह ईशानचे फोटो व्हायरल 

इशान किशन भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार खेळाडू आहे. म्हणूनच, इशान ऑफिसमध्ये पोहोचताच तिथल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये त्याच्यासोबत सेल्फी काढण्याची स्पर्धा सुरू झाली. क्रिकेटच्या व्यस्त वेळापत्रकामुळे इशान आरबीआयमध्ये क्वचितच कामावर येत असल्याने, तिथल्या कर्मचाऱ्यांनी त्याच्यासोबत सेल्फी काढण्याची संधी सोडली नाही. हेच फोटो आता कमालीचे व्हायरल होताना दिसत आहेत. ईशान फारच कमी वेळा ऑफिसला जाऊ शकतो. मात्र त्याने कामावर जाणे चालू ठेवले आहे. 

सहाय्यक व्यवस्थापक इशान किती पगार कमावतो?

सहाय्यक व्यवस्थापक हे भारतीय रिझर्व्ह बँकेतील ‘ग्रेड ए’ स्तराचे पद आहे, ज्यासाठी खूप आकर्षक पगार दिला जातो. या पदासाठी मूळ पगार ₹४५,००० ते ₹४९,००० पर्यंत असतो. मूळ पगारात इतर फायदे आणि भत्ते जोडल्यानंतर, तो ₹९०,००० ते ₹११५,००० पर्यंत पोहोचतो. काही आवश्यक कपातीनंतर, हातात मिळणारा पगार ₹७५,००० ते ₹९०,००० च्या दरम्यान असतो. अशाप्रकारे, इशान किशन आरबीआयमधून दरमहा अंदाजे ₹९०,००० कमावतो. 

खेळाव्यतिरिक्त ईशान किशनची ही सरकारी नोकरीतून मिळणारी कमाई आहे. ईशान हा बिहारी असून भारतीय क्रिकेट संघासाठी तो उत्तम कामगिरी करताना दिसून येत आहे. सध्या भारतीय संघ श्रीलंका दौऱ्यावर ईशान या दौऱ्यासाठी गेलेला नाही. त्याची यासाठी निवड झालेली नाही. मात्र तो दलीप करंडकासाठी कर्णधार म्हणून खेळणार आहे आणि त्याच्यासह वैभव सूर्यवंशी हा उपकर्णधारपदाची धुरा सांभाळणार आहे. 

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Web Title: Cricketer ishan kishan reached to rbi patna office for duty gets break from cricket working as assistant manager photo viral

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Published On: Aug 05, 2026 | 10:36 AM

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