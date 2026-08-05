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Sunrisers Leeds: काव्या मारनच्या टीमचा द हंड्रेडमध्ये धमाका! 100 चेंडूत 241 धावांचा डोंगर, बॉलर्सना फोडला घाम

Updated On: Aug 05, 2026 | 11:53 AM IST
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सारांश

Sunrisers Leeds:काव्या मारनच्या 'द हंड्रेड'मधील संघ, सनरायझर्स लीड्सने, लंडन स्पिरिटविरुद्ध धुमाकूळ घातला. सनरायझर्सच्या पहिल्या तीन फलंदाजांनी मिळून निर्धारित १०० चेंडूंमध्ये २४१ धावा केल्या.

Sunrisers Leeds: काव्या मारनची टीमचा कमालीचा खेळ (फोटो सौजन्य - X.com)

Sunrisers Leeds: काव्या मारनची टीमचा कमालीचा खेळ (फोटो सौजन्य - X.com)

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विस्तार
  • काव्या मारनच्या टीमचा धुमाकूळ
  • रायन रिकल्टन ४२ चेंडूंमध्ये धडाकेबाज ९४ धावा करून संघासाठी सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला
  • मिचेल मार्श आणि हॅरी ब्रूक यांनीही अर्धशतके झळकावली
रायन रिकेल्टन, मिचेल मार्श आणि हॅरी ब्रूक यांच्या स्फोटक फलंदाजीमुळे सनरायझर्स लीड्सने ‘द हंड्रेड’ स्पर्धेत सर्वोच्च धावसंख्येचा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. लंडन स्पिरिटविरुद्ध, सनरायझर्सने १०० चेंडूंमध्ये २४१ धावा केल्या, जी स्पर्धेच्या इतिहासातील सर्वोच्च धावसंख्या आहे. प्रत्युत्तरात, लंडन स्पिरिट १०० चेंडूंमध्ये ६ गडी गमावून केवळ २०४ धावाच करू शकला, ज्यामुळे सनरायझर्सला ३७ धावांनी विजय मिळाला.

काव्या मारनच्या मालकीच्या Sunrisers Leeds साठी, डावाची सुरुवात करणाऱ्या रिकेल्टनने ४२ चेंडूंमध्ये ९४ धावा केल्या. त्याने आपल्या खेळीत ८ षटकार आणि ७ चौकारही मारले. रिकेल्टन व्यतिरिक्त, मिचेल मार्श आणि हॅरी ब्रूक यांनीही सनरायझर्ससाठी उत्कृष्ट फलंदाजी केली. मार्शने ३७ चेंडूंमध्ये ७ षटकार आणि ६ चौकारांसह ७६ धावा ठोकल्या, तर ब्रूकने केवळ १८ चेंडूंमध्ये ५ चौकार आणि ५ षटकारांसह ५५ धावा केल्या.

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लंडननेही सनरायझर्सला कडवी झुंज दिली

सनरायझर्सविरुद्ध २४२ धावांचे लक्ष्य गाठताना लंडनने जोरदार झुंज देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संघाची सुरुवात फारशी प्रभावी ठरली नाही. सलामीवीर जॉनी बेअरस्टो एकही धाव न काढता बाद झाला. त्यानंतर लुहान-ड्रे प्रिटोरियस केवळ ५ धावा करून बाद झाला. सलग दोन विकेट पडल्याने लंडनची परिस्थिती आणखी बिकट झाली, पण लियाम लिव्हिंगस्टोन आणि डेवाल्ड ब्रेविस यांनी काही काळासाठी डाव सावरला. लंडनने धावगती वाढवायला सुरुवात केलीच होती, तेवढ्यात ४४ धावांवर लिव्हिंगस्टोन आणि त्यानंतर जेम्स कोल्स बाद झाले.

लंडनने काही वेळातच ५६ धावांत पाच विकेट गमावल्या, पण त्यानंतर सातव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या डेव्हिड विलीने वादळ निर्माण केले. निर्भयपणे फलंदाजी करत त्याने ४६ चेंडूंमध्ये ८३ धावा ठोकल्या. जेमी ओव्हरटनने डेव्हिड विलीसोबत २७ धावा करून संघाला २०० धावांच्या पुढे नेले. मधल्या फळीत, डेवाल्ड ब्रेविसने ३८ आणि लिव्हिंगस्टोनने ३४ धावा केल्या, पण असे असूनही लंडनला लक्ष्य गाठता आले नाही.

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द हंड्रेड क्रिकेट लीग काय आहे?

‘द हंड्रेड’ ही युनायटेड किंगडममधील एक व्यावसायिक १००-चेंडूंची क्रिकेट लीग आहे. याचे आयोजन इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) द्वारे केले जाते. ही जगातील एकमेव क्रिकेट स्पर्धा आहे जिथे पारंपरिक षटकांऐवजी प्रत्येक डावात १०० चेंडू टाकले जातात. याचे मुख्य नियम आणि स्वरूप जर समजून घ्यायचे झाले तर हा १००-चेंडूंचा खेळ आहे. म्हणजेच प्रत्येक डावात १०० वैध चेंडू असतात. 

यामध्ये एक गोलंदाज सलग ५ किंवा १० चेंडू टाकू शकतो आणि एका टोकाकडून १० चेंडू टाकल्यानंतर बाजू बदलली जाते. तर एक गोलंदाज एका डावात जास्तीत जास्त २० चेंडू टाकू शकतो. पुरुष आणि महिला दोन्ही संघ ८ शहर-आधारित फ्रँचायझी संघांमध्ये खेळतात.

Web Title: Sunrisers leeds mitchell marsh ryan rickelton explosive 241 runs in 100 balls in the hundred

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Published On: Aug 05, 2026 | 11:53 AM

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