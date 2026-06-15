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IND W Vs PAK W: भारताची ‘ही’ लेक हवेत उडाली; श्रेयंका पाटीलच्या ‘फ्लाइंग कॅच’चा Video Viral

Updated On: Jun 15, 2026 | 02:26 PM IST
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सारांश

भारतीय फिरकीपटू श्रेयांका पाटीलने हवेत उडी मारत एक शानदार कॅच पकडला आहे. तिने पकडलेल्या या कॅचची सर्वत्र चर्चा सुरू झाली आहे. आयसीसीने देखील आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवर हा व्हिडिओ पोस्ट केला आहे.

IND W Vs PAK W: भारताची ‘ही’ लेक हवेत उडाली; श्रेयंका पाटीलच्या ‘फ्लाइंग कॅच’चा Video Viral

श्रेयांका पाटीलने पकडला जबरदस्त कॅच (फोटो- ट्विटर)

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विस्तार

भारताने पाकिस्तानवर मिळवला विजय 
श्रेयांका पाटीलने पकडला अफलातून कॅच 
पाकिस्तानचा तब्बल ६४ रन्सने पराभव

India W Vs Pakistan W Updates: काल आयसीसी टी २० महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना पार पडला. या सामन्यात भारताने पाकिस्तानवर दणदणीत विजय मिळवला या. ६४ रन्सचे पाकिस्तान संघाचा पराभव झाला आहे. दरम्यान या सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी शानदार गोलंदाजी केली. त्यातच आता श्रेयांका पाटीलने पकडलेला कॅचच चर्चा सुरू झाली आहे. त्याचा व्हिडिओ देखील व्हायरल झाला आहे.

भारतीय फिरकीपटू श्रेयांका पाटीलने हवेत उडी मारत एक शानदार कॅच पकडला आहे. तिने पकडलेल्या या कॅचची सर्वत्र चर्चा सुरू झाली आहे. आयसीसीने देखील आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवर हा व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. तिने पकडलेल्या या अफलातून कॅचचे सर्व स्तरांतून कौतुक केले जा आहे.

नेमका विषय काय? 

भारत पाकिस्तानविरुद्ध गोलंदाजी करत होता. १५ वी ओव्हर सुरू असताना श्री चरणी गोलंदाजी करत होती. या ओव्हरच्या चौथ्या बॉलवर रमी शमीमने पुढे येत मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र बॉल बॅटच्या बाहेरील बाजूस लागून मागील बाजूस गेला.

यावेळेस श्रेयांका पाटीलने अत्यंत वेगवान कृती केली. हवेत डाईव्ह मारत तिने एक अफलातून कॅच पकडला. या कॅचचा व्हिडिओ आयसीसीने शेयर केला आहे. त्यामुळे भारताचा विजयाचा मार्ग आणखी सुकर झाला आहे.

भारताने पाकिस्तानविरुद्ध शानदार गोलंदाजी केली. दीप्ती शर्माने एकूण ५ महत्वाच्या विकेट्स घेतल्या. तर श्री चरणीने ३ विकेट्स पटकावल्या.

Deepti Sharma: 5 विकेट्स घेत दीप्ती शर्माचा रेकॉर्ड्सचा पाऊस, T20 सर्वाधिक बळी घेणारी महिला खेळाडू

5 विकेट्स घेत दीप्ती शर्माचा रेकॉर्ड्सचा पाऊस

भारतीय महिला क्रिकेट संघाने टी-२० विश्वचषक २०२६ ची सुरुवात विजयाने केली आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने पाकिस्तानविरुद्ध आपला पहिला सामना खेळला. या सामन्यात भारतीय संघाने पाकिस्तानचा ६४ धावांनी पराभव केला. स्टार अष्टपैलू खेळाडू दीप्ती शर्माच्या अविस्मरणीय गोलंदाजीने पाकिस्तानवरील भारताच्या प्रभावी विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली, ज्यामुळे तिला सामनावीर पुरस्कार मिळाला.

INDW vs PAKW Live: टीम इंडियाची वर्ल्ड कपमध्ये विजयी सलामी; पाकिस्तानचा 64 धावांनी धुव्वा
स्मृती मंधानानेही या सामन्यात महत्त्वाची कामगिरी बजावली. तिने धडाकेबाज ६८ धावांची खेळी केली. मात्र दीप्ती शर्माच्या झंझावातामुळे पाकिस्तानची महिला टीम मैदानात टिकू शकली नाही आणि भारताने विश्वकपची दणदणीत सुरूवात केली असल्याचे दिसून आले. याशिवाय दीप्तीने वैयक्तिक रेकॉर्डही या सामन्यात केला.

Web Title: Shreyanka patil catch video viral india w vs pak w icc t 20 world cup 2026

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Published On: Jun 15, 2026 | 02:15 PM

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