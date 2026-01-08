Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Nz New Zealand Batsman Daryl Mitchell Says The Focus Is On The Indian Challenge

IND vs NZ ODI Series : ‘ भारतीय गोलंदाजांकडून येणाऱ्या…’ न्यूझीलंड फलंदाज डॅरिल मिचेलने व्यक्त केले मत 

११ जानेवारीपासून भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळवली जाणार आहे. या मालिकेपूर्वी न्यूझीलंडचा फलंदाज डॅरिल मिचेलने भारताच्या आव्हानावर लक्ष्य असणार आहे असल्याचे म्हटले आहे.

Updated On: Jan 08, 2026 | 01:59 PM
IND vs NZ ODI Series: 'Regarding what to expect from the Indian bowlers...' New Zealand batsman Daryl Mitchell expressed his opinion.

डॅरिल मिचेल(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

New Zealand batsman Daryl Mitchell’s comments : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात ११ जानेवारीपासून तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका सुरू होणार आहे. या मालिकेतील पहिला सामाना वडोदरा येथे खेळवण्यात येणार आहे. या सामन्यासाठी दोन्ही संघाकडून जोरदार तयारी करण्यात येत आहे. दरम्यान, या न्यूझीलंडचा फलंदाज डॅरिल मिचेलने बुधवारी सांगितले की, त्यांचा संघ सध्या टी-२० विश्वचषकाबद्दल विचार करत नाही, जो अद्याप एक महिना दूर आहे, परंतु भारताविरुद्धच्या आगामी मालिकेत भारतीय गोलंदाजांकडून येणाऱ्या आव्हानावर लक्ष केंद्रित करत आहे.

हेही वाचा : विराट कोहलीसाठी चाहत्यांचा ‘वेडी’ गर्दी! हजारोंच्या गाराड्यात ‘किंग’ अडकला वडोदरा विमानतळावर; पहा VIDEO

विराट कोहली आणि रोहित शर्मा सारख्या अनुभवी खेळाडूंचा समावेश असलेला भारतीय संघ रविवारपासून सुरू होणाऱ्या तीन सामन्यांच्या – एकदिवसीय मालिकेत न्यूझीलंडचा सामना करेल आणि त्यानंतर पाच सामन्यांची टी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळेल. ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च या कालावधीत भारत आणि श्रीलंकेत टी२० विश्वचषक होणार आहे.

टीसीएम स्पोर्ट्सने येथे आयोजित केलेल्या न्यूझीलंड क्रिकेट ‘गोल्फ डे’ दरम्यान माध्यमांशी बोलताना मिशेल म्हणाला, आम्ही एका महिन्याच्या आत टी२० विश्वचषकाबद्दल विचार करू. सध्या, आमचे लक्ष भारताविरुद्ध एकदिवसीय मालिका खेळण्यावर आहे, कारण त्यांच्याकडे जसप्रीत बुमराह आणि वरुण चक्रवर्तीसारखे उत्कृष्ट गोलंदाज आहेत. न्यूझीलंड क्रिकेट संघासाठी वर्तमानात राहणे आणि समोरील आव्हानावर लक्ष केंद्रित करणे ही गुरुकिल्ली आहे.

मिचेल पुढे म्हणाला की, सर्वात रोमांचक गोष्ट म्हणजे भारतीय परिस्थितीत, खचाखच भरलेल्या स्टेडियमसमोर जागतिक दर्जाच्या भारतीय संघाविरुद्ध खेळण्यासाठी आपल्याकडे तीन एकदिवसीय सामने आहेत. म्हणून आम्ही सध्या वर्तमानावर लक्ष केंद्रित करू. महत्वाचे म्हणजे, जसप्रीत बुमराह आणि चक्रवर्ती एकदिवसीय मालिकेचा भाग नाहीत, परंतु ते टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये खेळताना दिसतील. फिरकीपटूंचा सामना कसा करायचा हे शिकण्यासाठी भारतात खेळण्याच्या त्याच्या अनुभवाचा फायदा घेईल. मी काही काळापासून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळत आहे आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा भाग होण्यासाठी तुम्हाला जगभरातील वेगवेगळ्या परिस्थितींशी जुळवून घ्यावे लागते. या परिस्थितीत खेळणे मोठे आव्हान आहे.

हेही वाचा : Tilak Verma किती सामने बाहेर राहणार? T20 World Cup 2026 मध्ये होणार पुनरागमन! जाणून घ्या खेळाडूंची हेल्थ अपडेट

Web Title: Ind vs nz new zealand batsman daryl mitchell says the focus is on the indian challenge

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 08, 2026 | 01:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल
1

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी
2

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी

Virat Kohli च्या भावाने पुन्हा एकदा सोशल मिडियावर केली संजय मांजरेकरवर टीका! म्हणाला – सर्वात सोपा फॉरमॅट…
3

Virat Kohli च्या भावाने पुन्हा एकदा सोशल मिडियावर केली संजय मांजरेकरवर टीका! म्हणाला – सर्वात सोपा फॉरमॅट…

IND vs NZ : T20 मालिकेपूर्वी भारतीय खेळाडू घेतला जंगल सफारीचा आनंद, सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल
4

IND vs NZ : T20 मालिकेपूर्वी भारतीय खेळाडू घेतला जंगल सफारीचा आनंद, सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Numerology : ‘हा’ मूलांक असणाऱ्या लोकांसाठी फेब्रुवारी असेल खूपच भाग्यवान, तुमच्या मूलांकासाठी काय लिहिलंय बघा…

Numerology : ‘हा’ मूलांक असणाऱ्या लोकांसाठी फेब्रुवारी असेल खूपच भाग्यवान, तुमच्या मूलांकासाठी काय लिहिलंय बघा…

Jan 20, 2026 | 06:04 PM
Fortuner पेक्षाही महाग! भारतात Ducati ची नवीन बाईक लाँच, फक्त 1 हजार युनिट्सची होणार विक्री

Fortuner पेक्षाही महाग! भारतात Ducati ची नवीन बाईक लाँच, फक्त 1 हजार युनिट्सची होणार विक्री

Jan 20, 2026 | 06:01 PM
अडचणींवर मात करून IAS अधिकारी झाल्या संजिता महापात्रा; अपयशाला न जुमानता जिद्दीने गाठले यश

अडचणींवर मात करून IAS अधिकारी झाल्या संजिता महापात्रा; अपयशाला न जुमानता जिद्दीने गाठले यश

Jan 20, 2026 | 05:52 PM
”प्रियांका चोप्राच्या यशाची किंमत भावाला मोजावी लागली..”, आई मधू चोप्रा यांचा खुलासा, म्हणाल्या…

”प्रियांका चोप्राच्या यशाची किंमत भावाला मोजावी लागली..”, आई मधू चोप्रा यांचा खुलासा, म्हणाल्या…

Jan 20, 2026 | 05:50 PM
BMC Mayor च्या निवडणुकीत AIMIM भाजपला पाठिंबा देणार का? “मॅच फिक्सिंग” आरोपांना प्रत्युत्तर देत ओवेसी नेमकं काय म्हणाले?

BMC Mayor च्या निवडणुकीत AIMIM भाजपला पाठिंबा देणार का? “मॅच फिक्सिंग” आरोपांना प्रत्युत्तर देत ओवेसी नेमकं काय म्हणाले?

Jan 20, 2026 | 05:43 PM
सासवडमध्ये अकॅडमीतील विद्यार्थ्यावर जीवघेणा हल्ला; धक्कादायक कारणही समोर

सासवडमध्ये अकॅडमीतील विद्यार्थ्यावर जीवघेणा हल्ला; धक्कादायक कारणही समोर

Jan 20, 2026 | 05:41 PM
WPL 2026: मुंबई इंडियन्सला मोठा धक्का! स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर; ‘या’ युवा फिरकीपटूची संघात एन्ट्री

WPL 2026: मुंबई इंडियन्सला मोठा धक्का! स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर; ‘या’ युवा फिरकीपटूची संघात एन्ट्री

Jan 20, 2026 | 05:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM