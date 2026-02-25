Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
PM Modi Israel Visit : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवस इस्त्रायल दौऱ्यावर; 71 हजार कोटींच्या कराराकडे लागले लक्ष

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज दोन दिवसांच्या इस्रायल दौऱ्यावर जाणार आहेत. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या निमंत्रणावरून ही भेट होत आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने मंगळवारी या भेटीबाबत एक निवेदन जारी केले.

Updated On: Feb 25, 2026 | 07:19 AM
PM Modi Israel Visit : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज इस्त्रायल दौऱ्यावर; 71 हजार कोटींच्या कराराकडे लागले लक्ष

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज दोन दिवसांच्या इस्रायल दौऱ्यावर जाणार आहेत. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या निमंत्रणावरून ही भेट होत आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने मंगळवारी या भेटीबाबत एक निवेदन जारी केले, ज्यामध्ये म्हटले आहे की पंतप्रधान मोदी या भेटीदरम्यान पंतप्रधान नेतान्याहू यांची भेट घेतील. हे दोन्ही नेते भारत-इस्रायल धोरणात्मक भागीदारीत झालेल्या महत्त्वपूर्ण प्रगतीचा आढावा घेतील.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि सुरक्षा, शेती, पाणी व्यवस्थापन, व्यापार आणि अर्थव्यवस्था आणि लोकांमधील देवाणघेवाण यासह विविध क्षेत्रात सहकार्याच्या संधींवर चर्चा करतील. दोन्ही नेते परस्पर हिताच्या प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवर देखील चर्चा करतील अशी अपेक्षा आहे. पंतप्रधान मोदी इस्रायलचे अध्यक्ष आयझॅक हर्झोग यांना देखील भेटतील. असे जरी असले तरी पंतप्रधान म्हणून मोदींचा हा दुसरा इस्रायल दौरा आहे. त्यांनी यापूर्वी २०१७ मध्ये इस्रायलला भेट दिली होती, ज्यू बहुल देशाला भेट देणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान बनले होते. पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा भारताच्या लष्करी आधुनिकीकरणात एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.

पंतप्रधान मोदींचा दौरा केवळ राजकीय आणि राजनैतिक मैलाचा दगड ठरणार नाही तर एक सखोल संरक्षण भागीदारी देखील करेल. शिवाय, भारतातील इस्रायलचे राजदूत, रुवेन अझर यांनी असेही म्हटले आहे की, इस्रायल भारताला असे गुप्त तंत्रज्ञान प्रदान करण्यास तयार आहे जे यापूर्वी कधीही प्रदान केले गेले नाही. भारत आणि इस्रायल दहशतवादाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी संयुक्तपणे नवीन पद्धती विकसित करतील. दोन्ही देश क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालींवर देखील एकत्र काम करतील.

71 हजार कोटींच्या कराराकडे लागले लक्ष

मोदींच्या भेटीदरम्यान अंदाजे 71 हजार कोटी रुपयांचे संरक्षण करार होऊ शकतात. यामध्ये स्पाइस १००० प्रिसिजन बॉम्ब, हवेतून जमिनीवर मारा करणारे रॅम्पेज क्षेपणास्त्रे आणि एअर लोरा बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे यांचा समावेश आहे. शिवाय, कमी पल्ल्याच्या धोक्यांना निष्प्रभ करण्यासाठी प्रगत लेसर शस्त्रांवरील तांत्रिक सहकार्यावर देखील चर्चा होऊ शकते.

हेदेखील वाचा : Narendra Modi Israel Visit: इस्रायलच्या संसदेत मोदींचे भाषण धोक्यात? मुख्य न्यायाधीशांच्या मुद्द्यावरून विरोधक आक्रमक

Web Title: Prime minister narendra modi on two day visit to israel

Published On: Feb 25, 2026 | 07:14 AM

