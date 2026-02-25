Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
दिवसाची सुरुवात करा हेल्दी पदार्थाने! १५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा पौष्टिक छोले चण्यांचे सॅलड, लहान मुलं खातील आवडीने

सकाळी वर्क आऊट करून आल्यानंतर खूप जास्त भूक लागते. अशावेळी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये छोले चण्याचे सॅलड बनवून खाऊ शकता. चण्याचे सॅलड खाल्ल्यामुळे पोट जास्त वेळ भरलेले राहते.

Feb 25, 2026 | 08:00 AM
धावपळीच्या जीवनशैली, कामाचा तणाव आणि वेळच्या अभावामुळे घरात जेवण बनवण्यासाठी जास्तीचा वेळ मिळत नाही. अशावेळी कायमच सकाळचा नाश्ता किंवा संध्याकाळचे जेवण बाहेरून विकत आणून खाल्ले जाते. पण नेहमीच विकत आणलेले तिखट आणि तेलकट पदार्थ खाल्ल्यामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची शक्यता असते. शरीरात कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह यांसारखे गंभीर आजार वाढतात. त्यामुळे सतत बाहेरील विकतचे पदार्थ खाण्याऐवजी घरी झटपट बनवलेले पदार्थ सकाळच्या नाश्त्यात खावे. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये छोले चण्यांचे सॅलड बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. छोले चणे चवीला अतिशय सुंदर लागतात. वर्कआऊट केल्यानंतर सगळ्यांचं खूप जास्त भूक लागते. अशावेळी छोले चण्यांचे सॅलड बनवून तुम्ही खाऊ शकता. सॅलड खाल्ल्यामुळे पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते आणि लवकर भूक लागत नाही. त्यामुळे सकाळच्या वेळी पोटभर नाश्ता करावा. नाश्ता केल्यामुळे शरीराला सुद्धा भरमसाट फायदे होतात. चला तर जाणून घेऊया छोले चण्यांचे सॅलड बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल तात्काळ ऊर्जा! झटपट घरी बनवा चविष्ट अननस केळी स्मूदी, नोट करून घ्या रेसिपी

साहित्य:

  • शिजवलेले चणे
  • कांदा
  • टोमॅटो
  • गाजर
  • बीट
  • मक्याचे दाणे
  • लिंबाचा रस
  • चाट मसाला
  • मीठ
  • काकडी
  • काळीमिरी पावडर
  • ऑलिव्ह ऑइल
  • कोथिंबीर
Recipe : पिझ्झाची मजा लुटा कोणत्याही गिल्टशिवाय… घरी बनवा ‘ग्लूटन फ्री पिझ्झा’, सर्वांच्या आवडीची रेसिपी

कृती:

  • छोले चण्यांचे सॅलड बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, भिजवलेले चणे कुकरच्या भांड्यात घेऊन स्वच्छ धुवून घ्या. त्यानंतर त्यात पाणी टाकून चवीनुसार मीठ घाला आणि कुकरच्या ३ शिट्ट्या काढून घ्या.
  • शिजवून घेतलेल्या चण्यांमधील पाणी काढून टाका आणि काहीवेळ चणे थंड करण्यासाठी ठेवा.
  • मोठ्या वाटीमध्ये उकडलेले चणे, चिरलेला कांदा, टोमॅटो, काकडी, किसून घेतलेले बीट, गाजर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात लिंबाचा रस, चाट मसाला, काळी मिरी पावडर , चवीनुसार मीठ, मक्याचे दाणे घालून व्यव्स्थीत मिक्स करा.
  • मिक्स करून झाल्यानंतर सगळ्यात शेवटी डाळिंबाचे दाणे आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार केलेल्या सॅलडवर ऑलिव्ह ऑइल घालून खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले छोले चण्यांचे सॅलड.

