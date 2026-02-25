Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
धक्कादायक ! अपहरणाच्या संशयावरून जमावाकडून तरूणाला लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण; अखेर तडफडून झाला मृत्यू

जळगाव तालुका पोलीस ठाण्यात या घटनेमुळे जिल्ह्यात पुन्हा एकदा 'मॉब लिंचिंग'चा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, नागरिकांनी कायदा हातात घेऊ नये, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 07:57 AM
जळगावमध्ये मॉब लिंचिंग, तरुणाचा मृत्यू

जळगावमध्ये मॉब लिंचिंग, तरुणाचा मृत्यू (संग्रहित फोटो)

जळगाव : जमावाकडून झालेल्या बेदम मारहाणीत एका ३० वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना जळगाव तालुक्यातील अव्हाणे शिवारात घडली आहे. मुलाला पळवून नेण्याच्या संशयावरुन हा प्रकार घडला असल्याचा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी पाच जणांना अटक केली आहे. या घटनेचा सखोल तपास करताना मयत तरुणाची ओळख पटविण्याचे आव्हानही पोलिसांच्या समोर आहे.

गंभीर जखमी झालेल्या या तरुणाला पोलिसांनी तातडीने जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी पोलिसांनी तत्परता दाखवत मनोहर सोनवणे, अजय कोळी, प्रशांत सोनवणे, अजय ऊर्फ बादल सोनवणे आणि अफताब आरिफ खाटीक अशा पाच संशयितांना ताब्यात घेतले आहे. जळगाव तालुका पोलीस ठाण्यात या घटनेमुळे जिल्ह्यात पुन्हा एकदा ‘मॉब लिंचिंग’चा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, नागरिकांनी कायदा हातात घेऊ नये, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.

जळगाव ते कानळदा रोडवरील अव्हाणे शिवारातील लक्ष्मी जिनिंग परिसरात, एक अनोळखी तरुण संशयास्पदरित्या वावरत होता. हा तरुण तिथे राहणारे मनोहर भगवान सोनवणे यांचा ३ वर्षांचा मुलगा विराट उर्फ लकी याला उचलून घेऊन जात असल्याचा संशय उपस्थितांना आला. या संशयाने परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आणि बघता बघता मोठा जमाव गोळा झाला. जमावाने कोणत्याही प्रकारची खातरजमा न करता किंवा पोलिसांना कळवण्याऐवजी सदर तरुणाला पकडून लाथा-बुक्क्यांनी आणि मिळेल त्या वस्तूने बेदम मारहाण करण्यास सुरुवात केली.

मारहाणीत नाका-तोंडातून रक्त

अव्हाणे गावचे सरपंच पिंटू पाटील यांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखून जळगाव तालुका पोलीस ठाण्याला माहिती दिली. पोलीस पथक तातडीने घटनास्थळी पोहोचले असता, त्यांना तो तरुण रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला आढळला. त्याच्या नाका-तोंडातून रक्त येत होते आणि शरीरावर गंभीर जखमा होत्या.

पुण्यात प्रेमप्रकरणातून तरुणाला मारहाण

पुण्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. खडक पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत टोळक्याने तरुणाला प्रेमप्रकरणाच्या संशयावरुन बेदम मारहाण केल्याची घटना घडली आहे. भवानी पेठेतील कासेवाडी भागात ही घटना घडली आहे. याप्रकरणी एकाला अटक करण्यात आली असून, साथीदारांवर गु्न्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Published On: Feb 25, 2026 | 07:57 AM

Feb 25, 2026 | 07:57 AM
