SL vs PAK : वानिन्दु हसरंगाच्या फिरकीत अडकला पाकिस्तान, श्रीलंकेने तिसरा T20 सामना केला नावावर! वाचा सामन्याचा अहवाल

Sri Lanka vs Pakistan Series : श्रीलंका आणि पाकिस्तान यांच्यात तीन सामन्यांची टी-२० मालिका खेळवण्यात आली, ज्यातील तिसरा सामना ११ जानेवारी रोजी खेळवण्यात आला. श्रीलंका आणि पाकिस्तान मालिका बरोबरीत संपली, या मालिकेबद्दल थोडक्यात सांगायचे झाले तर पहिला सामना पाकिस्तानने जिंकला होता तर दुसरा सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला होता. तिसऱ्या सामन्यामध्ये श्रीलंकेने विजय मिळवला आणि मालिकेमध्ये बरोबरी केली आहे.
पावसामुळे सामना प्रत्येकी १२ षटकांचा करण्यात आला. प्रथम फलंदाजी करताना श्रीलंकेने १२ षटकांत मोठी धावसंख्या उभारली. श्रीलंकेच्या जवळजवळ सर्व फलंदाजांनी टप्प्याटप्प्याने धावा केल्या आणि पाकिस्तानच्या गोलंदाजीचा पराभव केला. पहिला सामना पाकिस्तानने जिंकला, तर दुसरा सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला. श्रीलंकेने तिसरा सामना जिंकून मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली.
प्रथम फलंदाजी करताना श्रीलंकेने १२ षटकांत ६ गडी गमावून १६० धावा केल्या. पथुम निस्सांका २ चेंडूंत २ धावा काढून बाद झाला. त्यानंतर कामिल मिसाराने ८ चेंडूंत २० धावा केल्या, तर यष्टिरक्षक-फलंदाज कुसल मेंडिसने १६ चेंडूंत ३० धावा आणि धनंजय डी सिल्वाने १५ चेंडूंत २२ धावा केल्या. चरिथ असलंकाने १३ चेंडूंत २१ धावा केल्या. अखेर दासुन शनाकाने ९ चेंडूंत ३४ धावा आणि जानिथ लियानागेने ८ चेंडूंत २२ धावा केल्या.
Brilliant T20I performance by Sri Lanka 🇱🇰🔥
A 14-run victory to level the series 1–1🏏#SLvPAK #SriLankaCricket pic.twitter.com/gL6inYeBnc — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) January 11, 2026
लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानची सुरुवात चांगली झाली नाही. सलामीवीर साहिबजादा फरहानने ७ चेंडूत ९ धावा आणि सॅम अयुबने ५ चेंडूत ६ धावा केल्या. सलमान अली आघा यानेही १२ चेंडूत ४५ धावा केल्या. मोहम्मद नवाजनेही १५ चेंडूत २८ धावा केल्या. श्रीलंकेचा फिरकी गोलंदाज वानिंदू हसरंगाने सर्वाधिक ४ बळी घेतले. त्याने पाकिस्तानी फलंदाजांना मोठ्या प्रमाणात त्रास दिला. पाकिस्तानला २० षटकांत ८ गडी गमावून केवळ १४६ धावा करता आल्या. श्रीलंकेने १४ धावांनी विजय मिळवला आणि पाकिस्तानला त्यांच्याच भूमीवर पराभूत केले.