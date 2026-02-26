SA vs WI Toss Update : एडन मारक्रमने नाणेफेक जिंकले, दक्षिण आफ्रिका करणार पहिले गोलंदाजी! वाचा Playing 11

South Africa vs West Indies Toss Update : दक्षिण आफ्रिका विरूद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये आज सुपर 8 चा महत्वाचा सामना खेळवला जाणार आहे. दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज या दोन्ही संघांनी त्याचा पहिला सुपर 8 चा सामना जिंकला आहे. आज जो संघ विजय मिळवले तो सेमीफायनलमध्ये स्थान पक्के करणार आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाने त्याच्या पहिल्या सुपर 8 च्या सामन्यामध्ये भारताला पराभूत केले होते तर वेस्ट इंडिजच्या संघाने त्याच्या पहिल्या सुपर 8 च्या सामन्यामध्ये झिम्बाब्वेविरूद्ध मोठ्या फरकाने विजय मिळवला होता.
दक्षिण आफ्रिका विरूद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये सुपर 8 च्या सामन्याला सुरूवात झाली आहे. या सामन्याचे नाणेफेक पार पडले या सामन्यामध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार एडन मारक्रम याने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. दक्षिण आफ्रिकेने त्याच्या लीग सामन्यामध्ये एकदी सामना न गमावता सर्व सामने जिंकून सुपर 8 मध्ये प्रवेश केला आहे तर वेस्ट इंडिजने देखील आतापर्यत सर्व सामने जिंकले आहेत. या सामन्यामध्ये दोन्ही संघाची प्लेइंग 11 कशी आहे यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.