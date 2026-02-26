Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Sa Vs Wi Toss Update Aidan Markram Wins The Toss South Africa To Bowl First Read Playing 11

SA vs WI Toss Update : एडन मारक्रमने नाणेफेक जिंकले, दक्षिण आफ्रिका करणार पहिले गोलंदाजी! वाचा Playing 11

दक्षिण आफ्रिका विरूद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये सुपर 8 च्या सामन्याला सुरूवात झाली आहे. या सामन्यामध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार एडन मारक्रम याने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता.

Updated On: Feb 26, 2026 | 02:36 PM
SA vs WI Toss Update : एडन मारक्रमने नाणेफेक जिंकले, दक्षिण आफ्रिका करणार पहिले गोलंदाजी! वाचा Playing 11
Follow Us:
Follow Us:

South Africa vs West Indies Toss Update : दक्षिण आफ्रिका विरूद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये आज सुपर 8 चा महत्वाचा सामना खेळवला जाणार आहे. दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज या दोन्ही संघांनी त्याचा पहिला सुपर 8 चा सामना जिंकला आहे. आज जो संघ विजय मिळवले तो सेमीफायनलमध्ये स्थान पक्के करणार आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाने त्याच्या पहिल्या सुपर 8 च्या सामन्यामध्ये भारताला पराभूत केले होते तर वेस्ट इंडिजच्या संघाने त्याच्या पहिल्या सुपर 8 च्या सामन्यामध्ये झिम्बाब्वेविरूद्ध मोठ्या फरकाने विजय मिळवला होता.

दक्षिण आफ्रिका विरूद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये सुपर 8 च्या सामन्याला सुरूवात झाली आहे. या सामन्याचे नाणेफेक पार पडले या सामन्यामध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार एडन मारक्रम याने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. दक्षिण आफ्रिकेने त्याच्या लीग सामन्यामध्ये एकदी सामना न गमावता सर्व सामने जिंकून सुपर 8 मध्ये प्रवेश केला आहे तर वेस्ट इंडिजने देखील आतापर्यत सर्व सामने जिंकले आहेत. या सामन्यामध्ये दोन्ही संघाची प्लेइंग 11 कशी आहे यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.

Web Title: Sa vs wi toss update aidan markram wins the toss south africa to bowl first read playing 11

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 02:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs ZIM : भारत-झिम्बाब्वे सामना तुम्ही कधी, कुठे आणि कसा मोफत पाहू शकता? जाणून घ्या सर्व तपशील
1

IND vs ZIM : भारत-झिम्बाब्वे सामना तुम्ही कधी, कुठे आणि कसा मोफत पाहू शकता? जाणून घ्या सर्व तपशील

SA vs WI : अहमदाबादच्या अनुभवाचा फायदा दक्षिण आफ्रिकेला होईल का? वेस्ट इंडिजविरुद्ध सामन्यापूर्वी केशव महाराजने दिले उत्तर
2

SA vs WI : अहमदाबादच्या अनुभवाचा फायदा दक्षिण आफ्रिकेला होईल का? वेस्ट इंडिजविरुद्ध सामन्यापूर्वी केशव महाराजने दिले उत्तर

IND vs ZIM : सलामीत बदल अपेक्षित, संजू सॅमसनला मिळू शकते संधी; वॉशिंग्टनच्या जागी अक्सरला मिळणार जागा
3

IND vs ZIM : सलामीत बदल अपेक्षित, संजू सॅमसनला मिळू शकते संधी; वॉशिंग्टनच्या जागी अक्सरला मिळणार जागा

Ranji Trophy Final : लाईव्ह सामन्यादरम्यान जम्मू-काश्मीरचा कर्णधार रागावला, कर्नाटकच्या खेळाडूला मारले डोक्यात, Video Viral
4

Ranji Trophy Final : लाईव्ह सामन्यादरम्यान जम्मू-काश्मीरचा कर्णधार रागावला, कर्नाटकच्या खेळाडूला मारले डोक्यात, Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SA vs WI Toss Update : एडन मारक्रमने नाणेफेक जिंकले, दक्षिण आफ्रिका करणार पहिले गोलंदाजी! वाचा Playing 11

SA vs WI Toss Update : एडन मारक्रमने नाणेफेक जिंकले, दक्षिण आफ्रिका करणार पहिले गोलंदाजी! वाचा Playing 11

Feb 26, 2026 | 02:36 PM
Chanakya Niti: या ठिकाणी पैसे दान केल्याने मिळते सन्मान आणि आर्थिक लाभ

Chanakya Niti: या ठिकाणी पैसे दान केल्याने मिळते सन्मान आणि आर्थिक लाभ

Feb 26, 2026 | 02:30 PM
चला गावाक! होळीनिमित कोकणवासीयांचा प्रवास सुखकर होणार; Kokan Railway चा मोठा निर्णय

चला गावाक! होळीनिमित कोकणवासीयांचा प्रवास सुखकर होणार; Kokan Railway चा मोठा निर्णय

Feb 26, 2026 | 02:22 PM
UP-Japan Deal: योगींचा जपानमध्ये ‘धमाका’! उत्तर प्रदेश आणि यामानाशी यांच्यात ऐतिहासिक करार; ऊर्जा क्षेत्रात होणार क्रांती

UP-Japan Deal: योगींचा जपानमध्ये ‘धमाका’! उत्तर प्रदेश आणि यामानाशी यांच्यात ऐतिहासिक करार; ऊर्जा क्षेत्रात होणार क्रांती

Feb 26, 2026 | 02:18 PM
Nagpur Crime: नागपूरमध्ये नात्याला काळिमा! मामीला घरात एकटी पाहून फिरली नियत आणि…; भाचा अटकेत

Nagpur Crime: नागपूरमध्ये नात्याला काळिमा! मामीला घरात एकटी पाहून फिरली नियत आणि…; भाचा अटकेत

Feb 26, 2026 | 02:14 PM
ताक पिताना केलेल्या ‘या’ चुका शरीरासाठी ठरतील घातक, जाणून घ्या ताक पिण्याची योग्य पद्धत

ताक पिताना केलेल्या ‘या’ चुका शरीरासाठी ठरतील घातक, जाणून घ्या ताक पिण्याची योग्य पद्धत

Feb 26, 2026 | 02:00 PM
Accident News: भीषण ट्रक अपघात चालकाचा मृत्यू; राजापूरमधील घटना

Accident News: भीषण ट्रक अपघात चालकाचा मृत्यू; राजापूरमधील घटना

Feb 26, 2026 | 02:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM