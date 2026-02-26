Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Zim When Where And How Can You Watch India Zimbabwe Match For Free Know All The Details

IND vs ZIM : भारत-झिम्बाब्वे सामना तुम्ही कधी, कुठे आणि कसा मोफत पाहू शकता? जाणून घ्या सर्व तपशील

भारत आणि झिम्बाब्वे उपांत्य फेरीत आपले स्थान निश्चित करण्यासाठी प्रयत्नशील असतील. दोन्ही संघ चेन्नईतील चेपॉक स्टेडियमवर आमनेसामने येतील. भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील हा सामना मोफत पाहता येईल.

Updated On: Feb 26, 2026 | 01:37 PM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

India vs Zimbabwe T20 World Cup 2026 : भारत विरूद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला होता. भारत आणि झिम्बाब्वे टी२० विश्वचषक २०२६ च्या सुपर ८ मध्ये आमनेसामने येणार आहेत. हा सामना दोन्ही संघांसाठी ‘करो या मरो’ असा असेल. भारत आणि झिम्बाब्वे उपांत्य फेरीत आपले स्थान निश्चित करण्यासाठी प्रयत्नशील असतील. दोन्ही संघ चेन्नईतील चेपॉक स्टेडियमवर आमनेसामने येतील. भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील हा सामना मोफत पाहता येईल.

सामना कधी, कुठे आणि कसा पाहायचा?

भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ७:०० वाजता खेळला जाईल आणि टॉस ६:३० वाजता होईल. या सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग जिओस्टार अॅपवर उपलब्ध असेल, तर सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर लाईव्ह प्रक्षेपित केला जाईल. सामना डीडी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर देखील मोफत प्रसारित केला जाईल. याव्यतिरिक्त, स्ट्रीमिंग जिओस्टारवर देखील मोफत उपलब्ध असेल, परंतु तुम्हाला इंटरनेटसाठी पैसे द्यावे लागतील.

SA vs WI : अहमदाबादच्या अनुभवाचा फायदा दक्षिण आफ्रिकेला होईल का? वेस्ट इंडिजविरुद्ध सामन्यापूर्वी केशव महाराजने दिले उत्तर

हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा असतो?

भारत आणि झिम्बाब्वेमध्ये आतापर्यंत १३ सामने खेळले आहेत. भारताने १३ सामने जिंकले आहेत, तर झिम्बाब्वेने ३ सामने जिंकले आहेत. हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये भारताची लक्षणीय आघाडी आहे. झिम्बाब्वेचा कर्णधार सिकंदर रझा भारताविरुद्ध चौथ्या विजयाच्या शोधात असेल.

भारताचा संभाव्य प्लेइंग ११

अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन (यष्टीरक्षक), सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

झिम्बाब्वेचा संभाव्य प्लेइंग ११

टी मारुमणी (wk), ब्रायन बेनेट, डी मायर्स, आरपी बर्ल, सिकंदर रझा (क), टी मुन्योंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, बी इव्हान्स, जी क्रेमर, आर नगारावा, ब्लेसिंग मुझाराबानी

२०२६ च्या टी२० विश्वचषकासाठी भारतीय संघ

अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन (यष्टीरक्षक), सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, तिलक वर्मा, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव आणि मोहम्मद सिराज यादव.

Web Title: Ind vs zim when where and how can you watch india zimbabwe match for free know all the details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 01:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

SA vs WI : अहमदाबादच्या अनुभवाचा फायदा दक्षिण आफ्रिकेला होईल का? वेस्ट इंडिजविरुद्ध सामन्यापूर्वी केशव महाराजने दिले उत्तर
1

SA vs WI : अहमदाबादच्या अनुभवाचा फायदा दक्षिण आफ्रिकेला होईल का? वेस्ट इंडिजविरुद्ध सामन्यापूर्वी केशव महाराजने दिले उत्तर

IND vs ZIM : सलामीत बदल अपेक्षित, संजू सॅमसनला मिळू शकते संधी; वॉशिंग्टनच्या जागी अक्सरला मिळणार जागा
2

IND vs ZIM : सलामीत बदल अपेक्षित, संजू सॅमसनला मिळू शकते संधी; वॉशिंग्टनच्या जागी अक्सरला मिळणार जागा

Ranji Trophy Final : लाईव्ह सामन्यादरम्यान जम्मू-काश्मीरचा कर्णधार रागावला, कर्नाटकच्या खेळाडूला मारले डोक्यात, Video Viral
3

Ranji Trophy Final : लाईव्ह सामन्यादरम्यान जम्मू-काश्मीरचा कर्णधार रागावला, कर्नाटकच्या खेळाडूला मारले डोक्यात, Video Viral

T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानला अजूनही विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत जाण्याची संधी? ही त्यांची शेवटची आशा…
4

T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानला अजूनही विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत जाण्याची संधी? ही त्यांची शेवटची आशा…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs ZIM : भारत-झिम्बाब्वे सामना तुम्ही कधी, कुठे आणि कसा मोफत पाहू शकता? जाणून घ्या सर्व तपशील

IND vs ZIM : भारत-झिम्बाब्वे सामना तुम्ही कधी, कुठे आणि कसा मोफत पाहू शकता? जाणून घ्या सर्व तपशील

Feb 26, 2026 | 01:37 PM
उजनी पाणलोट क्षेत्रातील धरणग्रस्तांना दिलासा मिळणार? सकारात्मक निर्णयाचे संकेत

उजनी पाणलोट क्षेत्रातील धरणग्रस्तांना दिलासा मिळणार? सकारात्मक निर्णयाचे संकेत

Feb 26, 2026 | 01:33 PM
लिंग निदान कायदा अधिक कठोर होणार, दोषी डॉक्टरांवर कडक कारवाईचा इशारा; माहिती देणाऱ्यास १ लाख बक्षीस

लिंग निदान कायदा अधिक कठोर होणार, दोषी डॉक्टरांवर कडक कारवाईचा इशारा; माहिती देणाऱ्यास १ लाख बक्षीस

Feb 26, 2026 | 01:30 PM
Kalyan Crime: आई-बाबा यापुढे मी…; बारावीच्या परीक्षेच्या भीतीने विद्यार्थिनीने उचलले टोकाचे पाऊल

Kalyan Crime: आई-बाबा यापुढे मी…; बारावीच्या परीक्षेच्या भीतीने विद्यार्थिनीने उचलले टोकाचे पाऊल

Feb 26, 2026 | 01:23 PM
IndiaAtUN: ‘पाकिस्तानच्या कर्जापेक्षा काश्मीरचं बजेट मोठं’, UNHRC मध्ये भारताच्या कन्येने पाकला धुतले; ‘हा’ VIRAL VIDEO एकदा पहाच

IndiaAtUN: ‘पाकिस्तानच्या कर्जापेक्षा काश्मीरचं बजेट मोठं’, UNHRC मध्ये भारताच्या कन्येने पाकला धुतले; ‘हा’ VIRAL VIDEO एकदा पहाच

Feb 26, 2026 | 01:23 PM
शरद पवारांच्या राज्यसभेसाठी राष्ट्रवादीकडून हालचालींना वेग; काँग्रेस-शिवसेनेची भूमिका ठरणार महत्त्वाची

शरद पवारांच्या राज्यसभेसाठी राष्ट्रवादीकडून हालचालींना वेग; काँग्रेस-शिवसेनेची भूमिका ठरणार महत्त्वाची

Feb 26, 2026 | 01:19 PM
Todays Gold-Silver Price: सोने-चांदीच्या दरात घसरण; गुंतवणूकदारांची नफा वसुली

Todays Gold-Silver Price: सोने-चांदीच्या दरात घसरण; गुंतवणूकदारांची नफा वसुली

Feb 26, 2026 | 01:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM