IND vs ZIM : भारत-झिम्बाब्वे सामना तुम्ही कधी, कुठे आणि कसा मोफत पाहू शकता? जाणून घ्या सर्व तपशील

India vs Zimbabwe T20 World Cup 2026 : भारत विरूद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला होता. भारत आणि झिम्बाब्वे टी२० विश्वचषक २०२६ च्या सुपर ८ मध्ये आमनेसामने येणार आहेत. हा सामना दोन्ही संघांसाठी ‘करो या मरो’ असा असेल. भारत आणि झिम्बाब्वे उपांत्य फेरीत आपले स्थान निश्चित करण्यासाठी प्रयत्नशील असतील. दोन्ही संघ चेन्नईतील चेपॉक स्टेडियमवर आमनेसामने येतील. भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील हा सामना मोफत पाहता येईल.
भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ७:०० वाजता खेळला जाईल आणि टॉस ६:३० वाजता होईल. या सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग जिओस्टार अॅपवर उपलब्ध असेल, तर सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर लाईव्ह प्रक्षेपित केला जाईल. सामना डीडी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर देखील मोफत प्रसारित केला जाईल. याव्यतिरिक्त, स्ट्रीमिंग जिओस्टारवर देखील मोफत उपलब्ध असेल, परंतु तुम्हाला इंटरनेटसाठी पैसे द्यावे लागतील.
भारत आणि झिम्बाब्वेमध्ये आतापर्यंत १३ सामने खेळले आहेत. भारताने १३ सामने जिंकले आहेत, तर झिम्बाब्वेने ३ सामने जिंकले आहेत. हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये भारताची लक्षणीय आघाडी आहे. झिम्बाब्वेचा कर्णधार सिकंदर रझा भारताविरुद्ध चौथ्या विजयाच्या शोधात असेल.
अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन (यष्टीरक्षक), सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.
Must-win. Walk in with BELIEF! 🔥 ICC Men’s #T20WorldCup 👉 #INDvZIM | SUPER 8 | THU, 26th FEB, 6 PM pic.twitter.com/Fbh2IcLAsM — Star Sports (@StarSportsIndia) February 26, 2026
टी मारुमणी (wk), ब्रायन बेनेट, डी मायर्स, आरपी बर्ल, सिकंदर रझा (क), टी मुन्योंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, बी इव्हान्स, जी क्रेमर, आर नगारावा, ब्लेसिंग मुझाराबानी
