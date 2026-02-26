Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Zim Opening Changes Expected Sanju Samson May Get Chance Aksar Will Replace Washington

IND vs ZIM : सलामीत बदल अपेक्षित, संजू सॅमसनला मिळू शकते संधी; वॉशिंग्टनच्या जागी अक्सरला मिळणार जागा

उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित करण्यासाठी, भारताला गुरुवारी चेपॉक स्टेडियमवर झिम्बाब्वेला मोठ्या फरकाने पराभूत करावे लागेल. हा सामना महत्वाचा आहे त्यामुळे भारतीय संघाच्या प्लेइंग 11 मध्ये काही बदल होण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Feb 26, 2026 | 12:05 PM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

या टी-२० विश्वचषकात भारतीय फलंदाज ११ वेळा शून्यावर बाद झाले आहेत. इतर कोणत्याही संघासोबत असे घडलेले नाही. या स्पर्धेत भारतीय फलंदाजांची सरासरी २० आहे, जी सुपर ८ मध्ये पोहोचलेल्या संघांमध्ये सहाव्या क्रमांकावर आहे. भारतीय फलंदाजांचा सरासरी स्ट्राइक रेट १३८ आहे. या क्रिकेट चक्रात भारतीय संघाने घरच्या मैदानावर ४५ टक्के टी-२० सामने खेळले असूनही हे घडले आहे. उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित करण्यासाठी, भारताला गुरुवारी चेपॉक स्टेडियमवर झिम्बाब्वेला मोठ्या फरकाने पराभूत करावे लागेल आणि त्यानंतर कोलकाता येथे धोकादायक वेस्ट इंडिजविरुद्ध विजय मिळवावा लागेल. 

शिवाय, त्यांना त्यांच्या उर्वरित सामन्यांच्या निकालांवरही लक्ष ठेवावे लागेल. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ७६ धावांनी झालेल्या पराभवानंतर, भारताचा नेट रन रेट -३.८० पर्यंत घसरला आहे. जर गुरुवारी दुपारच्या सामन्यात वेस्ट इंडिजने दक्षिण आफ्रिकेला हरवले तर भारताच्या संधी आणखी कठीण होतील. मग आपल्याला पुढील सामन्यात झिम्बाब्वे दक्षिण आफ्रिकेला हरवेल अशी आशा करावी लागेल. बुधवारी फलंदाजी प्रशिक्षक सीतांशू कोटक यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर, हे स्पष्ट झाले की भारतीय संघ पुढील सामन्यासाठी फलंदाजीच्या क्रमात बदल करेल. संजू सॅमसन, इशान किशन किंवा अभिषेक शर्मा यांच्यापैकी एकासह सलामीला येऊ शकतो, ज्यामुळे भारताला दोन डावखुऱ्या फलंदाजांऐवजी डाव्या-उजव्या फलंदाजांची जोडी मिळेल.

Ranji Trophy Final : लाईव्ह सामन्यादरम्यान जम्मू-काश्मीरचा कर्णधार रागावला, कर्नाटकच्या खेळाडूला मारले डोक्यात, Video Viral

उजव्या हाताचा फलंदाज संजू देखील चांगल्या फॉर्ममध्ये नसला तरी, त्याच्या समावेशामुळे उजव्या हाताचा फलंदाज वरच्या फळीत खेळेल, ज्यामुळे विरोधी संघाला त्यांच्या रणनीतीमध्ये काही प्रयत्न करावे लागतील. अभिषेक किंवा इशान डावाची सुरुवात करतील, तर दुसरा तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल. कर्णधार सूर्यकुमार यादव चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल.

रिंकू सिंगने सराव केला नाही

ग्रेटर नोएडा येथे आपल्या आजारी वडिलांना भेटण्यासाठी गेलेल्या रिंकू सिंगने दोन दिवस सराव केला नाही. जर तो बाहेर राहिला तर तिलक वर्मा पाचव्या क्रमांकावर खेळू शकतो, ज्या क्रमांकावर तो मुंबई इंडियन्सकडून खेळतो. तथापि, सामन्याच्या परिस्थितीनुसार, हार्दिक पंड्या किंवा शिवम दुबे हे देखील पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजी करू शकतात. शिवाय, उपकर्णधार अक्षर पटेल वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी अंतिम अकराव्या क्रमांकावर परतणे निश्चित दिसते.

सलामीवीर अभिषेक शर्मा विश्वचषकापूर्वी उत्तम फॉर्ममध्ये होता, परंतु पोटाच्या संसर्गामुळे त्याची लय हरवली आहे. त्याला ऑफ-स्पिनर्सविरुद्ध संघर्ष करावा लागला आहे. त्याने चार सामन्यांमध्ये ३.७५ च्या सरासरीने आणि ७५ च्या स्ट्राईक रेटने फक्त १५ धावा केल्या आहेत. अभिषेकच्या शैलीत खेळणाऱ्या इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूकने आपला खेळ बदलला आणि पाकिस्तानविरुद्ध शतक झळकावले. ब्रूकला फिरकी गोलंदाज खेळवण्यात अडचण येते, परंतु मागील सामन्यात त्याने पाकिस्तानी फिरकी गोलंदाजांना फाडून टाकले. त्याने बचावात्मक आणि आक्रमक फलंदाजीमध्ये चांगले संतुलन दाखवले.

या सामन्यात तिलक तिसऱ्या क्रमांकावर खेळणार नाही हे निश्चित दिसते. रिंकू खेळू शकली नाही तरच त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळेल. तिलकला त्याची कामगिरी सुधारावी लागेल. बुधवारी फक्त तिलक आणि वरुण चक्रवर्ती हे पर्यायी सराव सत्रात उपस्थित होते. यावरून असे दिसून येते की भारतीय संघ व्यवस्थापन तिलकच्या कमकुवतपणा दूर करण्यासाठी काम करत आहे. त्याला ऑफ-स्पिनर्सविरुद्धही भरपूर फलंदाजी करायला लावण्यात आली.

मागील सामन्यात वरुणलाही वाईट पराभव पत्करावा लागला होता, त्यामुळे त्याला गोलंदाजीचा सरावही देण्यात आला होता. या स्पर्धेत इशानने १९३ च्या स्ट्राईक रेटने धावा केल्या, परंतु त्याला अभिषेक किंवा तिलक दोघांकडूनही पाठिंबा मिळाला नाही. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने १८० धावा केल्या आहेत, परंतु त्याचा स्ट्राईक रेट १२७ आहे, जो त्याच्या टी२० कारकिर्दीच्या १६१ च्या स्ट्राईक रेटपेक्षा खूपच कमी आहे.

 

Web Title: Ind vs zim opening changes expected sanju samson may get chance aksar will replace washington

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 11:47 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ranji Trophy Final : लाईव्ह सामन्यादरम्यान जम्मू-काश्मीरचा कर्णधार रागावला, कर्नाटकच्या खेळाडूला मारले डोक्यात, Video Viral
1

Ranji Trophy Final : लाईव्ह सामन्यादरम्यान जम्मू-काश्मीरचा कर्णधार रागावला, कर्नाटकच्या खेळाडूला मारले डोक्यात, Video Viral

T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानला अजूनही विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत जाण्याची संधी? ही त्यांची शेवटची आशा…
2

T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानला अजूनही विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत जाण्याची संधी? ही त्यांची शेवटची आशा…

IND vs ZIM : झिम्बाब्वे सामन्यापूर्वी अभिषेक आणि अक्षर यांनी चेन्नईतील मारुंडीश्वर मंदिरात घेतला भोले बाबांचे आशीर्वाद
3

IND vs ZIM : झिम्बाब्वे सामन्यापूर्वी अभिषेक आणि अक्षर यांनी चेन्नईतील मारुंडीश्वर मंदिरात घेतला भोले बाबांचे आशीर्वाद

आज भारताचा सामना झिम्बाब्वेशी, टीम इंडियासमोर ‘करो या मरो’ची स्थिती! सेमीफायनलच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी सामना जिंकणे अनिवार्य
4

आज भारताचा सामना झिम्बाब्वेशी, टीम इंडियासमोर ‘करो या मरो’ची स्थिती! सेमीफायनलच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी सामना जिंकणे अनिवार्य

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा 44 वा अर्थसंकल्प ‘या’ तारखेला; प्रशासकीय राजवटीनंतर लोकप्रतिनिधी मांडणार लेखाजोखा

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा 44 वा अर्थसंकल्प ‘या’ तारखेला; प्रशासकीय राजवटीनंतर लोकप्रतिनिधी मांडणार लेखाजोखा

Feb 26, 2026 | 12:05 PM
संतापजनक! पैशांसाठी इज्जतीचा सौदा… बायकोलाच भाड्यावर देत आहे पती, Viral Video पाहताच नेटकरी संतापले

संतापजनक! पैशांसाठी इज्जतीचा सौदा… बायकोलाच भाड्यावर देत आहे पती, Viral Video पाहताच नेटकरी संतापले

Feb 26, 2026 | 12:00 PM
HbA1c चाचणी म्हणजे काय? दैनंदिन रक्तातील साखरेशी काय आहे संबंध, जाणून घ्या सविस्तर

HbA1c चाचणी म्हणजे काय? दैनंदिन रक्तातील साखरेशी काय आहे संबंध, जाणून घ्या सविस्तर

Feb 26, 2026 | 11:54 AM
Karjat News : एसटी चालकाला आली चक्कर; वाहकाने स्टेअरिंग हाती घेत 26 जणांचा जीव वाचवला!

Karjat News : एसटी चालकाला आली चक्कर; वाहकाने स्टेअरिंग हाती घेत 26 जणांचा जीव वाचवला!

Feb 26, 2026 | 11:54 AM
Delhi Crime: गर्भवती पत्नीसह तीन मुलींची गळा चिरून निर्घृण हत्या; पती फरार

Delhi Crime: गर्भवती पत्नीसह तीन मुलींची गळा चिरून निर्घृण हत्या; पती फरार

Feb 26, 2026 | 11:52 AM
Swastika Controversy: ‘देवालाही मान्य नसलेली क्रूरता!’ हिटलरने चोरले होते हिंदूंचे पवित्र चिन्ह? वाचा याची उत्कंठावर्धक सत्यकथा

Swastika Controversy: ‘देवालाही मान्य नसलेली क्रूरता!’ हिटलरने चोरले होते हिंदूंचे पवित्र चिन्ह? वाचा याची उत्कंठावर्धक सत्यकथा

Feb 26, 2026 | 11:50 AM
धक्कादायक! अमेरिकेने हवाई दलाच्या माजी पायलटला ठोकल्या बेड्या; चिनी वैमानिकांना ‘कॉम्बॅट ट्रेनिंग’ दिल्याचा आरोप

धक्कादायक! अमेरिकेने हवाई दलाच्या माजी पायलटला ठोकल्या बेड्या; चिनी वैमानिकांना ‘कॉम्बॅट ट्रेनिंग’ दिल्याचा आरोप

Feb 26, 2026 | 11:49 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM