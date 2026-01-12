Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

WPL 2026: Nandani Sharma रचला इतिहास, GG विरुद्ध असा पराक्रम केला जो आतापर्यंत कोणीही केलेला नाही…

नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर गुजरात जायंट्स (GG) विरुद्ध खेळताना, नंदिनीने केवळ तिची पहिली हॅटट्रिक घेतली नाही तर एकाच सामन्यात पाच विकेट आणि हॅटट्रिक घेणारी जगातील पहिली खेळाडू बनली.

Updated On: Jan 12, 2026 | 10:32 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

महिला प्रीमियर लीग (WPL) २०२६ च्या चौथ्या सामन्यात, दिल्ली कॅपिटल्सची युवा गोलंदाज नंदिनी शर्माने असे काही साध्य केले जे लीगच्या इतिहासात कोणीही साध्य केले नाही. नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर गुजरात जायंट्स (GG) विरुद्ध खेळताना, नंदिनीने केवळ तिची पहिली हॅटट्रिक घेतली नाही तर एकाच सामन्यात पाच विकेट आणि हॅटट्रिक घेणारी जगातील पहिली खेळाडू बनली.

नंदिनी शर्माने इतिहास रचला

चंदीगडची २४ वर्षीय वेगवान गोलंदाज नंदिनी शर्मा हिने रविवार, ११ जानेवारी रोजी गुजरात जायंट्सविरुद्ध तिच्या गोलंदाजीने धुमाकूळ घातला. सामन्याच्या २० व्या षटकात, गुजरात मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल करत असताना, नंदिनीच्या जादुई गोलंदाजीने सामन्याचा मार्ग बदलला. डावाच्या शेवटच्या षटकात तिने चार विकेट्स घेतल्या आणि शेवटच्या तीन चेंडूत तीन विकेट्स घेऊन हॅटट्रिक पूर्ण केली.

नंदिनीने कनिका आहुजा, राजेश्वरी गायकवाड आणि रेणुका सिंग ठाकूर यांना सलग चेंडूंवर बाद करून WPL इतिहासातील तिची चौथी आणि भारतीय खेळाडूची दुसरी हॅट्रिक घेतली. तिच्या आधी भारतासाठी फक्त दीप्ती शर्माने हा पराक्रम केला होता. नंदिनीने चार षटकांच्या स्पेलमध्ये ३३ धावा देऊन पाच विकेट घेतल्या. तिने त्याच सामन्यात सोफी डेव्हिनला शतक करण्यापासून रोखले.

पर्पल कॅप जिंकली

नंदिनी (नंदनी शर्मा रेकॉर्ड) साठी सामना सहज सुरू झाला नाही. गुजरातच्या सोफी डेव्हिनने तिच्या पहिल्या षटकात दोन चौकार आणि एक षटकार मारून दबाव निर्माण केला, परंतु नंतर तिने तिच्या वेग आणि विविधतेचा उत्तम वापर केला, प्रथम धोकादायक सोफी डेव्हिन (९५ धावा) ला बाद करून दिल्लीला लक्षणीय दिलासा दिला. या प्रभावी कामगिरीसह, नंदिनी शर्माने स्पर्धेसाठी पर्पल कॅप देखील जिंकली. दिल्ली कॅपिटल्सने रोमांचक सामना ४ धावांनी गमावला असला तरी, नंदिनीच्या कामगिरीमुळे ती भारतीय क्रिकेटची एका रात्रीची स्टार बनली आहे.

WPL 2026 Points Table : गुजरातच्या रोमांचक विजयाने उडाला गोंधळ, मुंबई इंडियन्सकडून हिसकावून घेतले वर्चस्व

महिला गोलंदाजांच्या यादीत नंदिनीने दोन सामन्यात सात विकेट्स घेत अव्वल स्थान पटकावले आहे. तिच्यानंतर अमेलिया केर आणि निकोला केरी यांनी प्रत्येकी पाच विकेट्स घेतल्या आहेत.

शेवटच्या षटकात नंदिनीने अशा प्रकारे इतिहास रचला

१९.२ – चंदीगडची काश्वी गौतम हेन्रीने झेलबाद केली.

१९.४ – कनिका आहुजा लीने स्टंप केली.

१९.५ – राजेश्वरी गायकवाडने गोलंदाजी केली

१९.६ – रेणुका सिंग बोल्ड झाली.

नंदिनी शर्माचा जन्म २० सप्टेंबर २००१ रोजी चंदीगड येथे झाला आणि सध्या ती २४ वर्षांची आहे. ती उजव्या हाताची मध्यम-जलद गोलंदाज आहे जी तिच्या उत्कृष्ट उसळी आणि नवीन चेंडूच्या हालचालीसाठी ओळखली जाते. नंदनीने स्थानिक क्रिकेटमध्ये चंदीगड महिला संघाचे प्रतिनिधित्व केले आणि उत्तर विभाग तसेच भारत ब संघासाठी चांगली कामगिरी केली. २०२५ मध्ये, तिला चंदीगड वरिष्ठ संघाची कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले.

Published On: Jan 12, 2026 | 10:20 AM

