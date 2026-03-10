BCCI ने T20 World Cup 2026 विजेत्या संघासाठी बक्षीस रक्कमेची केली घोषणा, खेळाडूंवर पैशांचा वर्षाव!

BCCI announced cash prize World champion players will be rich : टीम इंडियाने सलग दुसऱ्यांदा टी-२० विश्वचषक जिंकून इतिहास रचला आहे. भारताच्या संघाने या विश्वचषकामध्ये फक्त एक सामना गमावला होता. याव्यतिरिक्त भारताच्या संघाने एकही सामना न गमावता जेतेपद सलग दुसऱ्यांदा नावावर केले आहे. फायनलच्या सामन्यामध्ये भारतीय संघाचा सामना न्यूझीलंडविरूद्ध पार पडला, या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने एकतर्फी विजय मिळवून न्यूझीलंडचा खेळ पहिल्याच इनिंगमध्ये संपवला होता.
विश्वविजेत्या संघाला आयसीसीने तर बक्षीस रक्कम दिली आहे. आता बीसीसीआय टीम इंडियासाठी बक्षीस रक्कमेची घोषणा केली आहे, रक्कम ऐकून तुम्हालाही धक्का बसेल. टीम इंडियाच्या खेळाडूंच्या उत्कृष्ट कामगिरीची दखल घेत बीसीसीआयने १३१ कोटी रुपयांचे विक्रमी रोख बक्षीस जाहीर केले आहे. बोर्डाने ही माहिती शेअर केली आहे. याशिवाय, टीम इंडियाला आयसीसीकडून बक्षीस रक्कम देखील मिळाली आहे, जी यापेक्षा वेगळी आहे. अलीकडेच महिला एकदिवसीय विश्वचषक जिंकणाऱ्या संघाला बोर्डाने रोख बक्षीसही दिली.
🚨 News 🚨 BCCI announces a cash reward of INR 131 crore for #TeamIndia following their triumphant campaign in the ICC Men’s T20 World Cup 2026. 🔽 Details | #T20WorldCup | #MenInBlue https://t.co/eagTz1eOUb — BCCI (@BCCI) March 10, 2026
बीसीसीआयची १३१ कोटी रुपयांची मोठी रक्कम संपूर्ण टीम इंडिया संघात समान प्रमाणात वाटली जाईल. १५ खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफला प्रत्येकी एक वाटा मिळेल. यापूर्वी, आयसीसीने टीम इंडियाला ३ दशलक्ष डॉलर्स किंवा २७.४८ कोटी रुपये दिले होते. २०२४ मध्ये रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने टी-२० विश्वचषक जिंकला तेव्हा संघाला ₹१२५ कोटी (₹१.२५ अब्ज) रोख बक्षीस मिळाले. यापैकी मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड यांना ₹५ कोटी (₹५ कोटी) देण्यात आले. या वर्षी, बक्षीस रकमेत ₹६ कोटी (₹६ कोटी) वाढ करण्यात आली आहे, ज्यामुळे ती भारतीय क्रिकेट इतिहासातील सर्वात मोठी बक्षीस रक्कम ठरली आहे.
सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियाने सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद जिंकून इतिहास रचला. अंतिम सामन्यात दणदणीत विजय मिळवत संघाने विजेतेपद पटकावले. टीम इंडिया तीन वेळा टी-२० विश्वचषक जिंकणारा पहिला संघ बनला आहे आणि टी-२० क्रिकेट इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या संघाने घरच्या मैदानावर विजेतेपद जिंकले आहे.